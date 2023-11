Zuletzt ist eine hitzige Diskussion um die vermeintlich steigende Armut in Deutschland entbrannt. Sie geht zurück auf eine jüngst veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI). Das WSI ist in die Hans-Böckler-Stiftung eingegliedert und gehört somit zum Deutschen Gewerkschaftsbund.

Auf den ersten Blick sind die Ergebnisse des Berichts alarmierend: So sei die Armutsquote in Deutschland seit 2010 spürbar gestiegen. Waren im Jahr 2010 noch 14,5 Prozent der Bevölkerung nach WSI-Definition arm, lag die Quote im Vor-Corona-Jahr 2019 schon bei 15,9 Prozent. 2022 hätten gar 16,7 Prozent der Menschen in Armut gelebt.

Besonders erschreckend sind laut WSI die gesellschaftlichen Folgen dieser Entwicklung: Denn das Vertrauen in demokratische Institutionen sei abhängig von der Einkommenshöhe. Unter Bürgern in Deutschland, die dauerhaft in Armut lebten, würden 22 Prozent der Polizei, mehr als ein Drittel dem Rechtssystem und 47 Prozent dem Bundestag misstrauen.

„Wenn sich Menschen gesellschaftlich nicht mehr wertgeschätzt fühlen und das Vertrauen in das politische System verlieren, dann leidet darunter auch die Demokratie“, schreiben die Autoren Dorothee Spannagel und Jan Brülle in ihrer Analyse. Um dieses Problem zu beheben, raten sie zu drei Gegenmaßnahmen: Sozialleistungen anheben, Mindestlohn erhöhen und Reiche stärker besteuern.

Das Wohlstandsniveau wird völlig ignoriert

In vielen Medien ist diese Interpretation der Zahlen weitestgehend unkritisch aufgenommen worden. Doch es lohnt sich, einen genaueren Blick darauf zu werfen. Denn es ist in der Tat inakzeptabel, dass Menschen in einem führenden Industrieland in Armut leben.

Das Problem dabei: Durch die WSI-Interpretation der Zahlen bleiben die eigentlichen Probleme verdeckt und somit auch weiterhin ungelöst. Denn drei Fakten werden in der Debatte ignoriert.

Erstens, der WSI-Analyse liegt das Konzept von sogenannter „relativer Armut“ zugrunde. Dieses ist zur Bestimmung eines politischen Kurses problematisch, weil es die Entwicklung des Wohlstandsniveaus ignoriert. Was heißt das? Im Jahr 2022 waren dem WSI zufolge 16,7 Prozent der Bevölkerung arm.

Als arm gilt jeder, dessen bedarfsgewichtetes Haushaltsnettoeinkommen weniger als 60 Prozent des bundesdeutschen Medians beträgt. Das Medianeinkommen teilt die Bürger in zwei Hälften: 50 Prozent verdienen mehr und 50 Prozent verdienen weniger.

Zu diesem Einkommen zählen neben dem Arbeitslohn alle zusätzlichen Zahlungen wie Kindergeld, Wohngeld, betriebliche Altersvorsorge, Renten, Kapitalerträge oder Versicherungsleistungen. Nach WSI-Angaben liegt das mittlere Einkommen für einen Singlehaushalt bei rund 2000 Euro netto im Monat. Wer weniger als 60 Prozent dieses Medianwertes, das sind rund 1200 Euro, zur Verfügung hat, gilt als arm.

Was ist nun das Problem mit dieser Definition?

Das Problem ist, dass die Wohlstandsentwicklung in Deutschland keine Rolle mehr spielt. Nehmen wir an, dass sich die Einkommen in Deutschland von einem Jahr aufs andere verdoppeln, die Preise aber gleich bleiben. In diesem Fall würde es allen Menschen in Deutschland viel besser gehen.

Die unteren Einkommen würden von 1200 auf 2400 Euro netto im Monat steigen. Da sich aber auch das Medianeinkommen verdoppelt hätte, nämlich von 2000 auf 4000 Euro, blieben nach WSI-Definition weiterhin 16,7 Prozent der Bevölkerung arm, weil sie immer noch weniger als 60 Prozent des Medians verdienten.

Es ist gefährlich, aus diesen statistischen Werten unmittelbar politische Schlussfolgerungen zu ziehen. Florian Dorn vom Münchner Ifo-Institut

Mit anderen Worten: Ganz egal, wie weit die niedrigeren Einkommen absolut betrachtet von Armut entfernt sind ‐ nach WSI-Definition wird es immer Armut geben, solange die Wirtschaft wächst. Anders wäre es, wenn eine Volkswirtschaft zum Beispiel kriegsbedingt nahezu zum Erliegen kommt.

Dann unterscheiden sich die Einkommen der Bürger nur unwesentlich. Warum? Weil fast alle arm sind. Nach WSI-Definition hätte die Armut aber massiv abgenommen, weil der relative Anteil der Bevölkerung, der weniger als 60 Prozent des Medians verdient, deutlich gesunken wäre. Das Konzept der relativen Armut sorgt also für ein paradoxes Ergebnis:

Tendenziell steigt die Armut, wenn es der Bevölkerung gut geht, und sie schwindet, je schlechter es der Bevölkerung geht. Armut wird nach dieser Definition also am effektivsten bekämpft, indem Wohlstand vernichtet wird.

Einwanderung sorgt für zusätzliche Armutsgefährdung

„Es ist gefährlich, aus diesen statistischen Werten unmittelbar politische Schlussfolgerungen zu ziehen“, sagte Florian Dorn, Finanzpolitikexperte am Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung. Tatsächlich werde nämlich nicht absolute Armut, sondern Einkommensungleichheit gemessen.

Wird diese mit faktischer Armut gleichgesetzt, dann kann dies den Blick auf die fundamentalen Entwicklungen hinter den Zahlen versperren. Dies führt zum zweiten wichtigen Aspekt in der Armutsdebatte.

Denn in den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Struktur der Einwanderung nach Deutschland verändert, was einen wesentlichen Effekt auf die Einkommensverteilung in Deutschland hatte. Bis 2010 seien viele gut ausgebildete Personen aus Osteuropa eingewandert, sagte Maximilian Stockhausen, Verteilungsexperte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW).

Danach habe sich der Anteil von Einwanderern aus Afrika und dem Mittleren Osten mit einem geringeren Bildungsniveau erhöht. Entsprechend gestiegen sei dadurch auch die Zahl der Menschen in Deutschland, deren Einkommen bei weniger als 60 Prozent des Medians läge.

Aber: „Das Armutsgefährdungsrisiko in Deutschland war zwischen 2010 und 2019 in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund nahezu unverändert und lag konstant bei unter zwölf Prozent“, so Stockhausen. „Die Zahlen deuten also keineswegs darauf hin, dass der Staat zu wenig tut, dass der Wohlstand zurückgeht oder dass die Verteilung ungerechter wird.“

Eine falsche Interpretation führt zu falschen Lösungsvorschlägen

Daraus folgt, dass eine Erhöhung der Sozialleistungen das Problem nicht löst, sondern nur kaschiert. Tatsächlich gestiegen ist nämlich nicht das Armutsrisiko an sich, sondern die Zahl der Menschen, die aufgrund ihrer Lebensumstände strukturell höheren Armutsrisiken ausgesetzt sind.

Um dieses Problem zu lösen, bedarf es ganz anderer Lösungsansätze: Notwendig wären zum Beispiel eine schnelle, unbürokratische Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt, eine bessere Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen und effektive, praxisnahe Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Einwanderer.

Und drittens: Neben Einwanderung sorgt vor allem der technologische Fortschritt für eine Auseinanderentwicklung der unteren und oberen Lohngruppen. Ein Beispiel illustriert dies:

Vor 20 Jahren haben viele Restaurantbesitzer Kartoffelschäler angestellt. Seit der Einführung des Mindestlohns ist dieser Job nahezu ausgestorben. Warum? Weil das Schälen von Kartoffeln aus unternehmerischer Sicht keinen Mindestlohn rechtfertigt. Stattdessen kaufen Restaurants geschälte Kartoffeln zu einem Aufpreis oder sie schaffen eine industrielle Schälmaschine an.

Die Folge: Ein Restaurant kann die Gehälter von beispielsweise drei Kartoffelschälern einsparen. Zwei werden entlassen und einer zum Sternekoch, Maschinenführer oder Restaurantmanager mit einem deutlich höheren Gehalt ausgebildet. In der Armutsbilanz bedeutet das, dass die Schere zwischen einkommensarmen und einkommensreichen Bürgern auseinandergeht:

Zwei ehemalige Kartoffelschäler leben nun von Sozialleistungen und rutschen in die unterste Einkommensgruppe ab, während ein ehemaliger Kartoffelschäler in eine mittlere bis obere Einkommensgruppe aufsteigt.

Gerechtigkeit wäre, mehr Menschen den Weg in die Arbeitswelt zu ermöglichen

Diese Prozesse finden seit Jahrzehnten in allen Unternehmen, allen Branchen und allen Regionen dieser Welt statt. Einfache Tätigkeiten werden verdrängt und neu entstandene Jobs sind normalerweise komplexer, erfordern einen höheren Bildungsgrad, werden dafür aber auch besser bezahlt.

Diese Entwicklung ist eine Chance und ein gesellschaftliches Problem zugleich, das sich nicht durch höhere Sozialleistungen oder eine Anhebung des Mindestlohns beheben lässt. Im Gegenteil: Diese Vorschläge zementieren Armut, weil eine steigende Einkommensungleichheit nicht mehr als direkte Folge von steigenden Bildungsunterschieden wahrgenommen wird.

Stattdessen braucht es eine echte Strategie, um mit den Folgen des technologischen Fortschritts umzugehen. Die Lösung liegt unter anderem in einer fundamentalen Transformation unseres Bildungs- und Weiterbildungswesens, das junge Menschen auf die Herausforderungen, aber auch die Chancen und Versprechen dieser neuen Welt vorbereiten muss.

Denn die Jobs, die in dieser neuen Welt zur Verfügung stehen, sind nicht nur komplexer und besser bezahlt ‐ sie sind auch verantwortungsvoller, kreativer und erfüllender. Wahre soziale Gerechtigkeit wäre also, nichts unversucht zu lassen, auch einkommensarmen Bürgern einen Weg in diese neue Arbeitswelt zu ermöglichen.