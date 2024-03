Wenn der Autozulieferer ZF am Donnerstag Bilanz über das vergangene Jahr zieht, wird eine Zahl besonders kritisch beäugt: Die Höhe der Verschuldung. Es ist kein Geheimnis, dass die Finanzverbindlichkeiten dem Konzern Probleme bei der Transformation hin zur Elektromobilität bereiten. Branchenexperten wie Ferdinand Dudenhöffer stellen angesichts der hohen Verschuldung sogar die Eigentumsverhältnisse infrage - und fordern einen Börsengang des Stiftungskonzerns, um sich finanziell freizuschwimmen.

Zur Jahresmitte 2023 wies ZF Finanzschulden in Höhe von 11,1 Milliarden Euro in der Bilanz aus. Einen ähnlich hohen Wert hatte ZF zwar schon einmal - Ende 2015, als die Übernahme der TRW-Gruppe gestemmt werden musste. Doch seitdem haben sich die Rahmenbedingungen fundamental verschoben: Die Niedrigzinsphase, die es Unternehmen ermöglicht hat, Fremdkapital zu unfassbar günstigen Konditionen aufzunehmen, ist Geschichte. Und die Autokonjunktur, an der ZF operativ noch immer stark hängt, kommt nicht in die Gänge.

Eine halbe Milliarde nur für die Zinsen

Inzwischen muss ZF jährlich eine halbe Milliarde Euro allein an Zinsen berappen, um die Kredite, Schuldscheindarlehen und Anleihen zu bedienen. „Wir sind in einer Hochzinsphase und daraus folgt die Dringlichkeit des Schuldenabbaus“, sagte Konzernchef Holger Klein jüngst dem „Handelsblatt“.

Wir sind in einer Hochzinsphase und daraus folgt die Dringlichkeit des Schuldenabbaus. Holger Klein

Doch wie prekär ist die Lage beim zweitgrößten Autozulieferer Deutschlands wirklich? Nimmt das finanzielle Korsett ZF die Luft zum Atmen? Und was würde sich durch einen Börsengang ändern? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich darüber mit einem Finanzexperten unterhalten, dessen Urteil Gewicht hat: dem für ZF zuständigen Kreditanalysten der Ratingagentur Moody’s, Matthias Heck.

ZF mit starker und breiter Produktpalette

Der sagt: „ZF punktet im Branchenvergleich mit einer starken und breiten Produktpalette, hat aber Defizite bei der Profitabilität und dem Free Cashflow, der entscheidend ist, wie schnell der Konzern seine Schulden abbauen kann.“ Unter Free Cashflow verstehen Finanzexperten die Summe der Finanzmittel, die ein Unternehmen in einem Jahr erwirtschaftet, und die nach allen Abflüssen für Steuern, Zinsen und Investitionen zur Entschuldung verwendet werden kann.

ZF ist wegen seiner Eigentümerstruktur auf einen funktionierenden Zugang zum Fremdkapitalmarkt angewiesen. Matthias Heck

Heck kommt in der Beurteilung der Kreditwürdigkeit von ZF deshalb nur zu einer Bonitätsnote von Ba1. Das ist in der Systematik von Moody’s eine Stufe unterhalb des Investmentgrade, eine Schwelle, die die guten von den schlechten Schuldnern trennt. In der Erläuterung der Ratingagentur heißt das: „Bei Verbindlichkeiten mit Ba-Rating wird davon ausgegangen, dass sie spekulative Elemente aufweisen und einem erheblichen Kreditrisiko unterliegen.“

Bonitätsnote ein entscheidendes Kriterium

Die Bonitätsnote ist ein entscheidendes Kriterium, denn sie bestimmt die Höhe des Risikoaufschlags, den der Schuldner Gläubigern am Kapitalmarkt bieten muss, damit diese seine Anleihen kaufen. Je besser die Note, desto geringer der Risikoaufschlag. „ZF ist wegen seiner Eigentümerstruktur auf einen funktionierenden Zugang zum Fremdkapitalmarkt angewiesen, um Investitionen zu finanzieren, und damit auch auf ein starkes Rating“, sagt Matthias Heck.

Das Management strebt nach eigener Aussage ein „stabiles Konzernrating im Investmentgrade-Bereich“ an. So steht es im Geschäftsbericht. Doch das ist aktuell ziemlich weit weg. Moody’s-Analyst Heck zufolge habe ZF Friedrichshafen zum Halbjahr 2023 bei wichtigen Kennzahlen nämlich nicht einmal die Anforderung an die Bonitätsnote Ba1 erfüllt. „Profitabilität und Verschuldung waren noch nicht da, wo sie für ein Ba1-Rating sein sollten“, lautet seine Einschätzung. Eine Herabstufung konnte ZF vermeiden, weil das erste Halbjahr traditionell etwas schwächer ausfällt als das zweite und ZF in der Vergangenheit bewiesen hat, in einem komfortableren Branchenumfeld Schulden sehr schnell abzubauen.

Kein Problem, an Fremdkapital zu gelangen

Ein Problem für den Zugang zu Fremdkapital sieht Heck für ZF aber nicht. „Der ist für Ba1- und Ba2-Bonitäten auch in schwierigen Zeiten gut. Generell sehen wir, dass die Bereitschaft von Investoren, ZF Geld zu leihen, nach wie vor hoch ist.“ Die Anleiheverkäufe des Konzerns in den vergangenen Jahren - und davon gab es etliche - stützen diesen Befund. In der Regel waren die Emissionen nämlich deutlich überzeichnet, was heißt, dass die Investoren ZF deutlich mehr Geld im Tausch gegen Wertpapiere geben wollten, als sie dann tatsächlich bekommen haben.

Generell sehen wir, dass die Bereitschaft von Investoren, ZF Geld zu leihen, nach wie vor hoch ist. Matthias Heck

Neben Anleihen und Schuldscheindarlehen ist die Bankenfinanzierung eine wichtige Kapitalquelle für ZF. Zuletzt verlängerte der Konzern im Juli 2023 die ein Jahr zuvor arrangierte Kreditlinie über 3,5 Milliarden Euro, bei der ZF nach Aussage von Heck „komfortable Puffer bei den Kreditklauseln“ verhandeln konnte. Diese Kreditklauseln verpflichten ZF, eine bestimmte Kennzahl einzuhalten (Verhältnis aus Nettoverschuldung zum operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen), die quartalsweise geprüft wird und die einen bestimmten Maximalwert nicht überschreiten darf. Andernfalls könnten die Banken den Kredit kündigen. Zu allen vergangenen Testzeitpunkten hat ZF nach eigener Aussage die Anforderungen der Banken erfüllt.

Stiftungsstruktur hat auch Vorteile

Sind die Forderungen nach einer Aufgabe der Stiftungsstruktur also überzogen? Moody’s-Experte Heck sagt, dass für ZF damit zwar eine Kapitalquelle verschlossen bleibt. Eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien ist faktisch nicht möglich. Doch gleichzeitig weiß der Konzern einen Großaktionär im Rücken, der Stabilität garantiert, der vor allem aber im Vergleich zu börsennotierten Wettbewerbern nur moderate Renditeanforderungen hat.

Ein diversifizierter Zugang zu Kapital ist zwar grundsätzlich besser. Bei ZF hat die spezielle Eigentümerstruktur aber auch klare Vorteile. Matthias Heck

So gaben sich die beiden Hauptaktionäre Zeppelin-Stiftung (93,8 Prozent) und Ulderup-Stiftung (6,2 Prozent) zuletzt mit lediglich 18 Prozent des Gewinns nach Steuern, Zinsen und Gewinnbeteiligungen Dritter aus Gemeinschaftsunternehmen zufrieden. Für das Jahr 2022 musste der Konzern Dividenden in Höhe von 41 Millionen Euro ausschütten, für 2021 waren es 119 Millionen Euro und für 2020 null Euro, weil ZF wegen der Corona-Pandemie einen satten Verlust eingefahren hatte.

Kein Grund für Alarmismus

Unter dem Strich relativiert Heck daher die teils alarmistischen Meldungen der vergangenen Wochen. „Ein diversifizierter Zugang zu Kapital ist zwar grundsätzlich besser“, sagt der Moody’s-Analyst. „Bei ZF hat die spezielle Eigentümerstruktur aber auch klare Vorteile.“

Gleichwohl bleiben die schwache Profitabilität und die hohe Verschuldung Probleme, die ZF angehen muss, will der Konzern bei seinen Zukunftsinvestitionen (18 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren) keine Abstriche machen müssen. Die am Donnerstag veröffentlichten Jahreszahlen für 2023 und der Ausblick werden zeigen, wo der Konzern steht.