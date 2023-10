Reinhard Klein, Chef der Bausparkasse Schwäbisch Hall, hat die Klimapolitik der Bundesregierung und der EU im Gebäudesektor kritisiert.

„Es fehlt ein übergreifender Masterplan“, sagte Klein laut Mitteilung. Das „nach wie vor sehr aktionistische Vorgehen“ führe zu einer tiefen Verunsicherung der Hausbesitzer.

Hintergrund ist das kürzlich von der Ampel-Regierung verabschiedete Gebäudeenergiegesetz (GEG), das zwar deutlich abgeschwächt wurde, jedoch viele „kleinteilige Vorschriften“ enthalte.

Was die Menschen in der Debatte um das GEG am meisten verunsichere, sei der „Übergriff des Staates in das Privateste, das eigene Haus, und der fehlende verlässliche langfristige Rahmen von gesetzlichen Regelungen und Förderumfeld“, so der Chef der nach eigenen Angaben größten Bausparkasse in Deutschland.

Gebäuderichtlinie bedeutet faktischen Sanierungszwang

Die Umsetzung der Europäischen Gebäuderichtlinie (EPBD) bedeute einen faktischen Sanierungszwang. Der klimaneutrale Umbau der Gebäude in Deutschland dürfte nach seiner Schätzung bis 2045 etwa drei bis vier Billionen Euro (drei- bis viertausend Milliarden Euro) kosten.

Fast die Hälfte der Gebäude müssten demnach energetisch saniert werden. Mit dem bisherigen Tempo bei der klimaneutralen Sanierung und dem Neubau ist das laut Klein nicht zu schaffen. Selbst das Etappenziel bis 2030 sei in weite Ferne gerückt.

Bis 2030 müssten die CO₂-Emissionen von Gebäuden auf 67 Millionen Tonnen sinken, derzeit liege Deutschland bei rund 110 Millionen Tonnen. Allerdings ist die EPBD auf EU-Ebene noch nicht beschlossen.

Die EU-Richtlinie steht nach Wende der Bundesregierung womöglich auf der Kippe

Einem Bericht der „Welt“ zufolge steht sie möglicherweise auf der Kippe. Bei den für den 12. Oktober angesetzten Trilog-Beratungen zwischen Vertretern der EU-Kommission, des EU-Rats und des Parlaments gab es offenbar keine Einigung. Die Beratungen seien ein weiteres Mal auf eine weitere Verhandlungsrunde im November oder Dezember verschoben worden.

Entscheidend soll dabei die Wende gewesen sein, die beim Wohnbaugipfel in Berlin Ende September vollzogen wurde: Die Bundesregierung, bisher ein überzeugter Treiber der EPBD, hatte verkündet, den Sanierungszwang auszusetzen.

Kritik an der geplanten Richtlinie kam unterdessen vom Verband der Immobilienunternehmer IVD: „Beim Heizungsgesetz (GEG) hat der Gesetzgeber gerade gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Das darf mit der EU-Gebäuderichtlinie nicht noch einmal passieren“, so der Verband.

Wie das Nachrichtenportal „Euractiv“ berichtet, machten sich die Industrieverbände BDI und BDEW stark für einen Beschluss der EU-Gebäuderichtlinie. Sie hätten sich in einem Brief an die EU-Abgeordneten gewandt.

Recht gibt ihnen indessen eine Untersuchung des Beratungsunternehmens Guidehouse, die angeblich zeigt, dass die Energiekosteneinsparungen nach 20 Jahren 55 Prozent höher wären als die erforderlichen Investitionen. Bei europaweit sehr hohen Ambitionen könnte sich das auf insgesamt bis zu 345 Milliarden Euro summieren.

Klein fordert mehr Marktwirtschaft und weniger Dirigismus

Der Chef der Bausparkasse, Klein, fordert unterdessen einen „marktwirtschaftlichen Ansatz statt überbordender Dirigismus“. Wichtiger als die Energieeffizienz sei die CO₂-Effizienz. Regulierungen und Vorschriften seien nicht der richtige Weg, um die Transformation zu beschleunigen.

Mit der derzeitigen jährlichen Renovierungsrate von rund einem Prozent würde sich die Dekarbonisierung des Gebäudesektors bis ins nächste Jahrhundert ziehen.