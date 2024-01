„Wir geben Preisgarantie“ steht auf dem Aufkleber an der Tür des Camper Vans der Marke Malibu aus dem Haus Carthago. Das ist eine gute Nachricht für die Interessenten auf der Tourismusmesse CMT.

Denn in den vergangenen zwei Jahren mussten Campingfans häufig 18 Monate oder sogar länger auf ihr Wunschfahrzeug warten. In der Zwischenzeit zogen die Preise jedoch kräftig an. Jetzt können Hersteller wie der Premiumanbieter aus Aulendorf wieder solche Zusagen machen - wenn sich auch nicht alle Probleme aufgelöst haben.

Große Nachfrage, aber die Chassis fehlten

Nachfrage, Lieferfähigkeit und Produktion seien seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 aus dem Gleichgewicht geraten, erklärt Bernd Wuschack, in der Geschäftsführung von Carthago Reisemobilbau für Vertrieb, Kundendienst und Marketing verantwortlich. „Wir konnten den Nachfrageschub nicht so mitnehmen, wie wir es gerne wollten“, so Wuschack im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Wir hatten in den zwei Jahren keinen einzigen Produktionsstillstand und keinen Tag Kurzarbeit. Carthago-Chef Markus Kern

Urlaub mit dem Reisemobil erlebte mit der Corona-Pandemie einen Boom, doch die Hersteller kamen nicht nach mit der Produktion, weil die Zulieferpartner die benötigten Chassis dafür nicht liefern konnten oder andere Teile fehlten.

Carthago-Vertriebschef Bernd Wuschack (links) und Carthago-CEO Markus Kern auf der Tourismusmesse CMT in Stuttgart. (Foto: OH )

Der Engpass traf zwar alle Hersteller mehr oder weniger, doch Carthago sei als Premiumhersteller stärker davon getroffen als etwa Produzenten von Volumenfahrzeugen. „Wir produzieren unsere Fahrzeuge sehr individuell nach Kundenwunsch“, erklärt der Vorsitzende der Geschäftsführung, Markus Kern.

Keine Kurzarbeit bei Carthago

Bei den Premiummobilen, die Carthago im Programm hat, komme es auf jedes liebevolle Detail an. Bei Carthago sei es trotz aller Schwierigkeiten gelungen, die Produktion am Laufen zu halten. Das sei nicht einfach gewesen, vor allem die Mitarbeiter in den Werken hätten dazu beigetragen. „Wir hatten in den zwei Jahren keinen einzigen Produktionsstillstand und keinen Tag Kurzarbeit“, betont Carthago-Chef Kern.

Die Reisemobile des Herstellers aus Aulendorf seien nicht einfach Freizeitfahrzeuge. „Wir bauen Wohnräume“, beschreibt Kern. In einem Carthago Reisemobil der Premiumklasse reise man nicht nur, man lebe darin.

Rund 4000 Reisemobile und Vans produziert Carthago im Jahr

Genügend Platz dafür bieten etwa die großen Modelle der Linie chic. In der XL-Version sind sie bis zu 8,85 Meter lang. Bei der Ausstattung wird nicht gegeizt: Badezimmer und Küche sind penibel durchdacht. An Regentagen kann man es sich auf der elektrisch ausfahrbaren Fernsehliege vor großen Flachbildschirmen gemütlich machen.

Etwa 4000 Reisemobile und Vans produziert das Unternehmen im Jahr. Wobei die Marke Malibu dazu beiträgt, unter deren Dach voll- und teilintegrierte Reisemobile und Camper Vans hergestellt werden.

Der Umsatz ist zwar wegen der Preissteigerungen seit 2019 von 330 Millionen Euro auf rund 400 Millionen Euro gewachsen, die Stückzahlen stagnieren allerdings wegen der Produktionsprobleme. Kern bedauert das, doch die Qualität stehe an erster Stelle. Da gebe es keine Kompromisse, so Kern mit Hinweis auf das Preisniveau.

Schon beim Einsteiger-Modell, dem Malibu Van auf Fiat Ducato Basis, ist die Marke von 100.000 Euro in Sichtweite. Wer sich für ein Carthago Reisemobil auf Mercedes- oder Iveco-Chassis entscheidet, kann leicht das Doppelte dafür ausgeben.

Manche verkaufen ihr Haus und sind im Reisemobil monatelang unterwegs

Premium geht immer - das gilt auch für die fahrbaren Wohnzimmer aus Aulendorf. Der typische Käufer ist Ende fünfzig oder älter. „Wir haben beispielsweise Kunden, die haben ihr Haus verkauft, nehmen sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung und leisten sich dafür ein Reisemobil, mit dem sie monatelang unterwegs sind“, so Kern.

Der Lebensstil auf Rädern hat Wachstumspotenzial, so sind Kern und Wuschack überzeugt. Auch wenn derzeit noch nicht alles rundläuft. Ob es im laufenden Geschäftsjahr (bis 31. Juli 2024) tatsächlich 4000 Fahrzeuge werden, hänge noch von einigen Faktoren ab, so die Carthago-Geschäftsführer. Kern nennt keine Zahlen zum Ergebnis, macht jedoch klar, dass halb fertige Fahrzeuge, die wegen fehlender Teile nicht ausgeliefert werden können, das Unternehmen viel Geld kosten.

Wir tun viel für die Entwicklung unserer Mitarbeiter und investieren in die Ausbildung. Carthago-Chef Markus Kern

Die Carthago Reisemobilbau GmbH ist einer der wenigen großen Hersteller, die noch inhabergeführt sind. Gegründet hat sie der Ingenieur Karl-Heinz Schuler 1979 in Ravensburg. Vor zehn Jahren hat Schuler die komplette Firma in eine Familienstiftung überführt, mit dem Ziel, Carthago als unabhängiges Unternehmen zu erhalten.

2013 verlegte das Unternehmen seinen Firmensitz von Ravensburg nach Aulendorf. Die „Carthago-City“ umfasst auf rund 100.000 Quadratmetern Produktion, Entwicklung und Firmenzentrale ebenso wie Verkaufsausstellung, Servicecenter und Ersatzteillager.

Rund 1500 Mitarbeiter sind bei Carthago beschäftigt, verteilt auf drei Werke. In Aulendorf werden nach wie vor die Premium-Linien hergestellt. Das erste Auslandswerk errichtete Carthago bereits 2008 in Odranci, Slowenien, wo einige Baureihen der Kernmarke, die Malibu Vans und Malibu Wohnmobile produziert werden. Für die immer stärker nachgefragten Vans, das sind ausgebaute Kastenwagen, wurde im vergangenen Jahr wenige Kilometer entfernt ein neues Werk in Betrieb genommen.

Doch auch am Stammsitz in Aulendorf will das Unternehmen wachsen. Vor drei Jahren wurde die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes bezogen. Etwa 60 Prozent der Mitarbeiter sind heute in Slowenien beschäftigt, 40 Prozent am Stammsitz in Aulendorf.

Kern betont die Qualität der Arbeitsplätze am Firmensitz. Hochwertige Tätigkeiten, Entwicklung und Steuerung sind in Aulendorf angesiedelt. Auch die Mitarbeiterzahl wachse an allen Standorten gleichmäßig. „Wir tun viel für die Entwicklung unserer Mitarbeiter und investieren in die Ausbildung“, sagt Kern, der seit 2022 an der Spitze von Carthago steht und auch im Vorstand der Stiftung sitzt.

Auch wenn die Reiselustigen 2024 wohl nicht mehr so lange auf ihre vier Wände auf Rädern warten müssen - die Herausforderungen bleiben. Es fehlten klare politische Vorgaben dazu, wann genau die verschärfte Abgasnorm Euro 7 gelten soll, ab wann Reisemobile mit Elektroantrieb unterwegs sein müssten und wie es mit den Führerscheinklassen weitergehe, kritisieren die Geschäftsführer.

Momentan sei das größte Problem die Verunsicherung in der gesamten Wirtschaft, sagt Kern: „Das wirkt sich viel gravierender aus als die Inflation.“