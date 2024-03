BW auf Platz 5 der beliebtesten deutschen Reiseziele

Nur wenige Sekunden dauert es, bis die Servicekraft am Tisch des Restaurants im Ferienort Ahrenshoop an der Ostsee auftaucht und freundlich nach den Wünschen fragt. Trotz gut besetzter Tische geht alles flott. Dafür sorgt das reichlich vorhanden junge Personal. Und auch die Preise für Speisen und Getränke sind günstig. Das ist ein inzwischen eher ungewöhnliches Bild in dieser Ferienregion und reizt zur Nachfrage.

Er habe Auszubildende in ehemaligen Sowjetrepubliken wie Kirgisien angeworben, erzählt der Hotel-Chef. Die guten Bedingungen hier hätten sich dort herumgesprochen. Von Personalnot ist hier nichts zu sehen. „Ich kann mich vor Bewerbungen kaum retten“, sagt er. Eine Sache ärgert ihn dennoch. Headhunter der großen Hotels werben die besten Azubis ab. „Die arbeiten jetzt im Adlon oder im Atlantik.“

Viele Beschäftigte sind gegangen und kommen nicht mehr zurück

Von ähnlichen Bedingungen können Hoteliers und Gastronomen, aber auch die Gäste, in vielen anderen Feriengebieten Deutschlands nur träumen. Die Corona-Pandemie mit den Einschränkungen hat viele Beschäftigte dort in andere Berufe getrieben. Und sie kommen nicht wieder zurück, zumindest nicht in ausreichender Zahl. Die Personalnot ist längst zu einer Wachstumsbremse im Deutschland-Tourismus geworden, nicht nur im Norden. Das räumt auch Wolfgang Wagner von der bayrischen Tourismus Marketing GmbH ein. „Ein flächendeckendes Gastronomie-Angebot ist nicht mehr gewährleistet“, stellt er fest.

Für Hotelgäste ist das weniger ein Problem, wenn sie die Verpflegung gleich mit buchen. Wer in einer Ferienwohnung weilt, kann sich auf einen gesicherten Restaurantbesuch jedoch nicht mehr überall verlassen. Manche Gasthäuser schränken die Öffnungszeiten ein. Ohne Reservierung läuft oft nichts mehr, weil die Nachfrage höher ist als das Angebot. Damit entsteht mancherorts ein weiteres Problem. In Gegenden mit vielen Ferienwohnungen reicht das Einkaufsangebot kaum aus, um den steigenden Bedarf durch Urlauber zu decken.

Sorge vor Fremdenfeindlichkeit

In Bayern setzt Wagner auf die Bildung touristischer Netzwerke, etwa für Absprachen über die Öffnungszeiten von Gaststätten, um Defizite auszugleichen. Doch eine schnelle Lösung der Personalprobleme ist landesweit nicht in Sicht. Eher besteht die Sorge, dass Fremdenfeindlichkeit die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte erschwert. So plädieren der Branchenverband Dehoga ebenso wie der Deutsche Tourismusverband (DTV) für Weltoffenheit.

Die inländische Reisewirtschaft steckt in einer widersprüchlichen Entwicklung. Denn Ferien im eigenen Land sind anhaltend beliebt. Mit 487 Millionen Übernachtung verzeichnet die Statistik das Jahr 2023 als das zweitbeste der Geschichte. Nur 2019 zogen die heimischen Ferienregionen mehr Besucher an.

„Viertes Verlustjahr in Folge“

Das sollte sich eigentlich auch in der wirtschaftlichen Lage des Beherbergungsgewerbes und der Gastronomie niederschlagen. Doch das Gegenteil ist der Fall. „Deutschlands Gastgeber blicken auf das vierte Verlustjahr in Folge zurück“, klagt Dehoga-Präsident Guido Zöllick. Der reale Umsatz von Hotels und Pensionen lag 2023 noch 5,2 Prozent unterhalb des Vor-Corona-Wertes, in der Gastronomie sogar mehr als zwölf Prozent darunter.

Doch es gibt auch gute Nachrichten aus der Branche. „Es wird nicht mehr teurer“, schätzt DTV-Chef Norbert Kunz mit Blick auf die Unterkünfte. In den vergangenen Jahren sind die Preise für Übernachtungen in Deutschland deutlich gestiegen. Nun ist laut Verband die Spitze erreicht. Das gilt auch für die rund 520.000 Ferienwohnungen und -häuser. Allerdings beobachten die Fachleute des DTV auch einen Trend zu besseren Ausstattungen der Wohnungen. Diese Investitionen der Eigentümer ziehen ein insgesamt höheres Preisniveau nach sich.

Nachfrage nach Urlaub ungebrochen

Die Nachfrage nach Urlaub im Inland bleibt trotz mancher Schwierigkeiten ungebrochen. Das zeigen die zur gerade zu Ende gegangenen Internationalen Tourismusbörse in Berlin veröffentlichten Umfragen. So rechnet das Forschungsinstitut Urlaub und Reisen in diesem Jahr damit, dass jede vierte Reise zu einem inländischen Ziel führt, mehr als 2023. Im vergangenen Jahr ist der Anteil noch gesunken, weil der Nachholbedarf an Auslandreise hoch war. Und die Urlauber sind auch finanziell offenbar besser gestellt. Sieben Prozent der Befragten wollen weniger für die Ferien ausgeben, aber 15 Prozent planen höhere Ausgaben.

An den beliebtesten inländischen Zielen hat sich nichts geändert:

An der Spitze liegt Bayern.

Es folgen die Küstenländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

Dahinter kommt Baden-Württemberg, das vor allem für Freunde kulinarischer Genüsse eine vielfältige Region bleibt.

Im Vergleich zu anderen Regionen haben wir noch ein breites gastronomisches Angebot. Martin Knauer

„Im Vergleich zu anderen Regionen haben wir noch ein breites gastronomisches Angebot“, versichert Martin Knauer, Sprecher der Tourismus Marketing GmbH des Landes. Allerdings ist auch im Südwesten nicht immer und überall ein offenes Restaurant zu finden. „Man muss eventuell etwas fahren“, sagt Knauer.

Gerade der Radtourismus boomt

Einig sind sich die Fachleute, dass es neben der Anwerbung von Personal noch viel zu tun gibt, um den Wirtschaftszweig weiter zu stärken. Intakte Radwege und nachhaltige Mobilitätsangebote sind zwei der wichtigsten Verbesserungen der touristischen Infrastruktur. Gerade der Radtourismus boomt. Nach Angaben des Fahrradclubs ADFC sind im vergangenen Jahr über zehn Millionen Reisende in Deutschland mit dem Rad unterwegs gewesen.