Wenn am kommenden Montag die Schule beginnt, gibt es für viele Busunternehmer im Südwesten nur eine Möglichkeit, den Fahrplan einzuhalten. „Wir setzen uns selber ans Steuer“, sagt Mario Sohler, Chef des Busbetriebs Sohler in Wangen. Auch bei Omnibus Müller in Bad Waldsee lenkt die Chefin selbst — „jeden Tag“, wie Geschäftsführerin Elke Müller betont.

So geht es vielen in der Branche. Alle Unternehmen suchen händeringend Angestellte, und am ersten Schultag, wenn viele Schüler in kurzer Zeit in die Linienbusse drängen, wird es besonders kritisch. Wenn der Chef selbst lenkt, „dann heißt das, es gibt in den Unternehmen keine Reserve mehr. Falls dann noch ein einziger weiterer Fahrer kurzfristig krank wird, kommt der Bus nicht“, sagt Bernd Grabherr, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma in Waldburg und Bezirksvorsitzender des Verbands Baden–Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO) im Regierungsbezirk Tübingen.

2500 Busfahrer gesucht

Der WBO schlägt Alarm: Die Fahrpläne in der Region seien im Moment zwar gesichert, auch Ausdünnungen wie vor den Sommerferien etwa in den Landkreisen Bodensee, Alb–Donau und Reutlingen gebe es zumindest bei den privaten Busunternehmen derzeit nicht. Aber das könne sich schnell ändern, sagt Grabherr: „Wir können nichts mehr gewährleisten.“

In Baden–Württemberg sind aktuell 9600 Busfahrer beschäftigt, die oft Überstunden machen müssen. 2500 Stellen sind offen. Dafür gibt es ein ganzes Bündel an Gründen, aber einer sticht aus Sicht des WBO heraus: Es sei viel zu teuer, den Busführerschein zu machen. 10.000 bis 12.500 Euro könne in Deutschland der Erwerb der Fahrerlaubnis kosten, sagt WBO–Geschäftsführerin Yvonne Hüneburg. In Österreich seien es trotz identischer EU–Vorgaben nur 2500 Euro. Interessierte aus dem Südwesten könnten den Schein aber nicht einfach im Nachbarland machen, denn für Fahrschüler gilt ein Wohnortgebot. Für Hüneburg ist der Busführerschein in Deutschland mit zu vielen Anforderungen und zu viel Bürokratie überfrachtet.

Land erwägt Zuschüsse

Und bei den Kosten für den Führerschein selbst bleibt es nicht, wie der Wangener Unternehmer Sohler sagt: „Es dauert sechs Monate bis man weiß, ob der Fahrschüler die Prüfung besteht“, sagt er. In der Zeit müsse man diesen aber bezahlen, ohne zu wissen, ob er später zur Wertschöpfung beitragen wird — sonst springt der Interessent ab. „Da kommt man zu Zahlen, dass einem schwindelig wird“, berichtet Sohler. Auch die Anerkennung ausländischer Busführerscheine ist laut WBO zu aufwändig.

Verkehrsminister Winfried Hermann sieht den Handlungsbedarf: „Das Problem des Personalmangels müssen wir lösen, sonst drohen unsere ambitionierten Ziele bei der Verkehrswende zu scheitern“, sagt der Grünen–Politiker im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. „Wenn die Kosten für den Busführerschein wirklich eine Barriere für den Einstieg in den Beruf darstellen, dann müssen wir als Land zusammen mit den Unternehmen überlegen, ob wir den Erwerb bezuschussen.“ Das sei aber noch nicht entschieden.

Südwesten könnte Bundesrat einschalten

Für WBO–Geschäftsführerin Hüneburg wäre das keine Lösung. „Der Busführerschein ist die 12.500 Euro nicht wert“, sagt sie. „Da hilft es nichts, wenn man Bildungsgutscheine ausgibt.“ Sie fürchtet, dass diese dafür sorgen würden, dass die Politik eine nötige Reform nicht anpackt.

Wir mussten 60 Prozent unserer Stammkunden absagen oder konnten ihnen nur weniger Busse anbieten. Elke Müller

Für eine Entschlackung der Vorgaben wäre eigentlich das von Volker Wissing (FDP) geführte Bundesverkehrsministerium zuständig. „Aber das setzt andere Schwerpunkte“, bedauert Hüneburg, die deswegen auf eine mögliche Initiative des Landes Baden–Württemberg im Bundesrat setzt. Hermanns Ministerialdirektor Berthold Frieß habe ihr zugesichert, bei anderen Bundesländern um Unterstützung für eine Reform des Busführerscheins zu werben.

Viele Fasnetsvereine werden leer ausgehen

Einstweilen müssen die Unternehmer andere Wege finden, um einen stabilen Fahrplan zu gewährleisten. Weil die Fahrer im öffentlichen Verkehr benötigt werden, machen viele Firmen Abstriche bei ihrem zweiten Standbein, den Gelegenheitsfahrten, beispielsweise für Vereine. Manche, wie Omnibus Grabherr in Waldburg, geben diesen Bereich ganz auf, andere reduzieren ihr Angebot.

Das trifft zum Beispiel Fasnetsvereine, die mit dem Bus zum nächsten Ringtreffen fahren wollen. „Bei uns rufen sie jetzt schon für den Herbst 2024 an“, sagt Christof Bühler von Omnibusverkehr Bühler in Wilhelmsdorf. „Ganz viele werden keinen Bus mehr bekommen.“ Und seine Kollegin Elke Müller aus Bad Waldsee bedauert: „Wir mussten 60 Prozent unserer Stammkunden absagen oder konnten ihnen nur weniger Busse anbieten.“

WBO will gestaffelten Schulbeginn

Um zumindest beim Schülertransport mehr Spielraum zu haben, wirbt der WBO für eine Staffelung des Schulbeginns. „Darüber wird seit Jahrzehnten geredet“, klagt Hüneburg. „Würde man den Schulbeginn staffeln, bräuchte man weniger Busse und weniger Fahrer“. Auch Verkehrsminister Hermann befürwortet einen solchen Schritt.

Anders die FDP im Stuttgarter Landtag. „In den Familien wird es sonst ein absolutes Chaos geben, wenn ältere und jüngere Geschwister plötzlich unterschiedliche Schulzeiten je nach Schultyp haben“, sagt der FDP–Abgeordnete Christian Jung. „Ein strukturierter Alltag besonders für berufstätige Eltern ist mehr denn je wichtig.“