Die Pharmabranche in Deutschland hat positiv auf die am Donnerstag vom Bundeskabinett beschlossene Pharmastrategie reagiert. „Wir begrüßen die Beschlüsse. Damit ist der Weg geebnet, wichtige Maßnahmen zur Stärkung des Standorts Deutschland umzusetzen, Bürokratie abzubauen und die drohende Abwanderung einer innovationsstarken Schlüsselindustrie zu stoppen“, sagte Boehringer-Ingelheim-Deutschlandchefin Sabine Nikolaus in einer ersten Reaktion.

Wir begrüßen die Beschlüsse. Damit ist der Weg geebnet, wichtige Maßnahmen zur Stärkung des Standorts Deutschland umzusetzen, Bürokratie abzubauen und die drohende Abwanderung einer innovationsstarken Schlüsselindustrie zu stoppen. Sabine Nikolaus

Das Familienunternehmen aus dem rheinland-pfälzischen Ingelheim, das in Biberach den größten Forschungs- und Entwicklungsstandort unterhält und dort inzwischen 7500 Menschen beschäftigt, hatte - wie andere Branchenvertreter auch - in der Vergangenheit lautstark Kritik wegen der schwindenden Attraktivität des Standorts Deutschland geäußert. Im September hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) darauf reagiert und ein Gesetz angekündigt, das die Produktionsbedingungen, aber auch die Forschung in Deutschland verbessern soll.

Neue Wertschätzung für die Pharmabranche

Münden sollte das Ganze in eine Pharmastrategie, die einen schnelleren Zugang zu innovativen Arzneimitteln, mehr Liefersicherheit, ein investitionsfreudigeres Umfeld und weniger Abhängigkeit sicherstellt. Die Pharmabranche, so hieß es in dem Strategiepapier, werde als „Schlüsselsektor der deutschen Volkswirtschaft“ gesehen.

Herausgekommen ist nun ein Aktionsplan, mit dem Deutschland als Forschungs- und Produktionsstandort für die Pharmabranche wieder attraktiver werden soll. Konkret soll unter anderem eine neue „Bundes-Ethik-Kommission“ beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte über wichtige Forschungsanträge entscheiden und Verfahren bündeln. Die Genehmigung von Anträgen für nationale Studien soll von 19 auf fünf Tage verkürzt werden.

Zudem soll Pharmaunternehmen die digitale Nutzung von Gesundheitsdaten ermöglicht werden. Im Blick stehen laut Strategie unter anderem auch Anreize für die Pharmaproduktion in Deutschland. Geprüft werden sollten etwa Förderinstrumente für den Aufbau neuer Herstellungsstätten. Mit dieser Strategie werde Deutschland im Wettbewerb der Wissenschaft international wieder ganz oben mitspielen, versprach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach.

Generikahersteller unzufrieden

In der Branche erntet die Ampel-Regierung für die Maßnahmen Lob - aber auch Kritik. Forschende Pharmaunternehmen wie Boehringer Ingelheim sehen darin wichtige Verbesserungen für den Standort Deutschland und die industrielle Wertschöpfung. Für Kai Joachimsen, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Pharmazeutischen Industrie, kommt es nun auf Tempo bei der Umsetzung an, „bevor der Zug abgefahren ist“.

Er kritisierte, dass es in der Vergangenheit nur noch darum ging, ob ein Medikament möglichst billig ist, und dass es egal war, wo es hergestellt wurde. Dadurch sei man in eine „nicht mehr akzeptable geopolitische Abhängigkeit geraten“. Mit den Plänen des Bundesgesundheitsministeriums habe man nun einen richtigen Ansatz gefunden.

Das muss eine Blaupause auch für andere Arzneimittel sein. Bork Bretthauser

Empfohlene Artikel Lösung gefunden Vetter baut ein XXL-Parkhaus bei der Oberschwabenhalle q Ravensburg

Generikahersteller hingegen kritisierten, dass das Problem der Lieferengpässe für Medikamente nicht ausreichend berücksichtigt sei. Teva aus Ulm verwies auf Nachfrage von Schwäbische.de auf die Stellungnahme des Branchenverbands Pro Generika. Dort heißt es, dass die angekündigten Schritte bei Weitem nicht ausreichten, um die Versorgung zu stabilisieren. Pro-Generika-Geschäftsführer Bork Bretthauser fordert deshalb ein ähnliches Vorgehen wie bei Kinderarzneimitteln. Bei diesen Medikamenten hatte die Politik den Kostendruck gelockert und somit verhindert, dass noch mehr Hersteller aus der Produktion aussteigen. „Das muss eine Blaupause auch für andere Arzneimittel sein“, sagte Bretthauser.

Krankenkassen warnen vor Kostenschub

Krankenkassen hingegen warnten vor weiteren Kostenbelastungen für die Beitragszahler, da den Herstellern vertrauliche Erstattungsbeträge ermöglicht werden und der Herstellerabschlag für erstattungsfähige Arzneimittel bei sieben Prozent belassen wird. Das werde die Liquidität der gesetzlichen Krankenversicherung weiter strapazieren und die Beitragszahlenden zusätzlich belasten, ohne die Versorgung zu verbessern, warnte der stellvertretende Chef des AOK-Bundesverbandes, Jens Martin Hoyer.