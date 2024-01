Bundesbank: Erhalt von Bargeld nicht selbstverständlich

Welche Rolle spielt Bargeld in Zukunft? Und wie steht es um den Zugang und die Akzeptanz von Scheinen und Münzen für die Bundesbürger in den kommenden Jahren? Antworten auf diese zwei zentralen Fragen sind nicht nur für die Verbraucher hierzulande von elementarer Bedeutung. Schließlich gibt es im gemeinsamen Euro-Währungsraum keine Nation, der ein ähnlich inniges Verhältnis zum Bargeld nachgesagt wird. Auch die Hüterin des Bargelds hierzulande, die Deutsche Bundesbank, muss wissen, wie es mit Bargeld angesichts zahlreicher unbarer und digitaler Bezahlalternativen weitergeht.

Um das herauszufinden, hat die sonst eher zurückhaltende Institution eine recht radikale Studie beim Dienstleister VDI/VDE IT und dem Meinungsforschungsinstitut Sinus in Auftrag gegeben. Das Ziel: Szenarien zu erarbeiten, wie die Zukunft des Bargelds in Deutschland im Jahr 2037 aussehen könnte. Es seien „ausdrücklich keine Prognosen“, sagte Burkhard Balz, im Bundesbankvorstand unter anderem für Bargeld zuständig, als er die Studie vorstellte. Es gehe vielmehr darum, zu eruieren, was möglicherweise auf die Deutschen zukommt und welche Konsequenzen sich daraus für sein Haus ableiten ließen. Denn schließlich ist es Aufgabe der Bundesbank, die Deutschen jederzeit ausreichend mit Euro-Bargeld zu versorgen. Immer vorausgesetzt, die Politik hält dieses Mandat der Zentralbank weiterhin für wichtig.

Die neue Bezahlwelt in drei Szenarien

Herausgekommen sind drei Szenarien, in denen Bargeld zwar jeweils noch vorkommt, dessen Rolle im Zahlungsverkehr aber höchst unterschiedlich ausfällt. In der „hyperdigitalen Zukunftswelt“ (Szenario 1) ist das Bargeld aus dem Alltag der meisten Menschen beinahe verschwunden. Es gibt nur noch wenige Bankfilialen oder Geldautomaten und auch das Geldabheben an der Ladenkasse ist nicht mehr möglich, da man im Handel kaum noch bar bezahlen kann. Der Anteil von Münzen und Scheinen im Zahlungsverkehr beträgt nur noch rund 15 Prozent, und Bargeld spielt allenfalls noch als Wertaufbewahrungsmittel eine Rolle.

Die „Renaissance des Bargelds“ (Szenario 2) beschreibt eine teilweise Rückbesinnung auf das Bargeld und seine Vorzüge. Die Bargeldnutzung ist in diesem Szenario zunächst gesunken, stabilisiert sich aber in den 2030er-Jahren. Der Anteil des Bargelds an allen Transaktionen liegt gleichwohl unter 50 Prozent.

In der „hybriden Bezahlwelt“ (Szenario 3) hängt die Nutzung von Bargeld sehr stark von den Lebensumständen der Menschen ab. Im Handel wird die Kundschaft zu bargeldloser Zahlung ermutigt. Der Zugang zu Bargeld verschlechtert sich stetig und die Bargeldnutzung schleicht sich aus. Der Bargeldanteil an den Transaktionen liegt bei 31 Prozent - Tendenz fallend.

Zugang und Akzeptanz nicht immer gewährleistet

Die Szenarien mögen radikal aussehen, sie sind aber ausgehend von der aktuellen Situation möglich. Befragt wurden dazu unter anderem Wissenschaftler, Experten für den Bargeldkreislauf und es gab eine repräsentative Umfrage in der Bevölkerung. Die Studienautoren untersuchten die Thematik zudem mit Methoden Künstlicher Intelligenz und berücksichtigten auch die Einführung des geplanten digitalen Euros.

„Wir gehen nicht davon aus, dass eines der drei Szenarien so eintritt“, erklärte Balz. Es sei aber wichtig, mit Extremen zu arbeiten. „Dadurch können wir besser einschätzen, wie wahrscheinlich etwas eintritt und wie wir uns darauf einstellen müssen.“ Denn in zwei der drei Bezahlwelten wären der Zugang zu Bargeld und dessen Akzeptanz nicht voll gewährleistet. Damit wäre die Wahlfreiheit praktisch nicht gegeben und die Stabilisierungsfunktion von Bargeld in Krisenzeiten gefährdet.

Bundesbank wirbt für Bargeld

Das Bundesbank-Vorstandsmitglied warb für Bargeld, da es eine „einzigartige Kombination“ verkörpere: Es sei unabhängig von technischer Infrastruktur und schütze die Privatsphäre. Jeder könne es zum Bezahlen und zur Wertaufbewahrung benutzen. Kinder lernten den Umgang mit Geld am besten mit Bargeld. Und nicht zuletzt behielten viele mit Bargeld den Überblick über ihre Ausgaben. Deshalb, glaubt Balz, habe Bargeld Zukunft. Doch selbstverständlich sei das nicht.

Denn der Bargeldanteil sinkt seit Jahren. Noch rund 60 Prozent der Käufe bezahlten die Verbraucher in Deutschland 2022 bar, wie das EHI, ein Handelsforschungsinstitut, ermittelt hat. Meist waren es kleinere Beträge. Denn der Umsatzanteil der Barzahlung betrug nur 37,5 Prozent. Auch die Zahl der Geldautomaten geht zurück. Etwa 52.600 gab es nach Angaben der Europäischen Zentralbank 2022 noch in Deutschland, gut 6000 weniger als drei Jahre zuvor. Inzwischen dürften es noch weniger sein. Die Zahlen sind im europäischen Vergleich allerdings immer noch hoch. Auch die Bundesbank überprüft gerade, ob ihre 31 Filialen im Bundesgebiet wirklich nötig sind, um die Bevölkerung mit Bargeld zu versorgen.

Die Politik muss bestimmen

Viel wird davon abhängen, wie die Politik die Rolle des Bargelds in Zukunft beurteilt. Stand heute schlägt das Pendel in Richtung pro Bargeld. So will die EU-Kommission per Gesetz sicherstellen, dass Bargeld in der Europäischen Union weiterhin breit akzeptiert wird und Verbraucher flächendeckend Zugang dazu haben. Und in Deutschland findet am 16. Februar die Auftaktveranstaltung des „Nationalen Bargeldforums“ statt, um die Diskussion über das Bezahlen der Zukunft zu flankieren. Ziel sei, so Initiator Burkhard Balz, in einem Umfeld, das sich im Wandel befindet, Bargeld als relativ kostengünstiges, aber auch effizientes Zahlungsmittel möglichst gut verfügbar zu halten.