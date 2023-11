Bund steigt bei Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW ein

Die bundeseigene Förderbank KfW hat wie geplant den Anteil von 24,95 Prozent am Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW übernommen. Das bestätigte der Energieversorger EnBW am Freitag. Damit hat der Karlsruher Konzern den im Februar 2022 angekündigten Teilverkauf seiner Tochter TransnetBW abgeschlossen. Im Mai dieses Jahres hatte bereits der Sparkassenverband Baden-Württemberg über sein Verbundunternehmen Sparkassenversicherung einen gleich großen Anteil erworben.

„Wir freuen uns, zwei langfristig orientierte und verlässliche Co-Investoren für TransnetBW an Bord zu begrüßen. Zugleich stehen der EnBW damit zusätzliche Mittel für Wachstumsinvestitionen in eine beschleunigte Umsetzung der Energiewende in Deutschland zur Verfügung“, sagte EnBW-Finanzchef Thomas Kusterer am Freitag.

Für den noch ausstehenden Minderheitsanteil hatte die KfW eine Kaufoption, die sie nun ausgeübt hat. Die Genehmigung durch die Kartellbehörden steht zwar noch aus, dürfte aber nur eine Formalie sein. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg hatte für seinen Anteil an TransnetBW dem Vernehmen nach gut eine Milliarde Euro gezahlt.

TransnetBW muss in den kommenden Jahren erhebliche Invesitionen zum Ausbau des Übertragungsnetzes stemmen. Stand heute werden bis zum Jahr 2035 mindestens zehn Milliarden Euro fällig ‐ in erster Linie für die beiden Stromautobahnen Suedlink und Ultranet. Sowohl der Sparkassenverband Baden-Württemberg als auch die KfW haben zugesichert, den Finanzierungsbedarf dafür anteilig zu decken.

Die EnBW hatte vergangenes Jahr angekündigt, zwei Tranchen zu je 24,95 Prozent seiner Tochter TransnetBW zu verkaufen. EnBW bleibt so Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens. Die Teilprivatisierung war umstritten. So hatte zum Beispiel die SPD argumentiert, dass kritische Infrastruktur in der öffentlichen Hand bleiben müsse. Die Grüne Jugend war der Ansicht, die Klimaziele könnten schneller realisiert werden, wenn das Land Anteile von TransnetBW hätte. Auch dürfe der Strompreis durch die Transaktion nicht steigen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie Finanzminister Danyal Bayaz (beide Grüne), der im EnBW-Aufsichtsrat sitzt, hatten sich für das Geschäft ausgesprochen.

Träger der Sparkassen im Land sind die Kommunen. Auch die EnBW selbst gehört zum größten Teil der öffentlichen Hand: Das Land Baden-Württemberg hält über seine Beteiligungsgesellschaft Neckarpri knapp 46,75 Prozent an dem Konzern. Genau so groß ist der Anteil der Oberschwäbischen Elektrizitätswerke (OEW), einem Zusammenschluss von neun oberschwäbischen Landkreisen mit Sitz in Ravensburg.