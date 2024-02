Börsen-Boom dank Nvidia - Dax mit Rekord

Der US-Chiphersteller Nvidia hat mit starken Zahlen die Anleger begeistert und sorgt damit am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt für ausgelassene Stimmung. Der Dax kletterte mit dem Xetra-Start mühelos auf einen Rekordstand und gewann zuletzt 1,43 Prozent auf 17.362,16 Punkte. Technologiewerte wurden von Nvidia mit nach oben gezogen. Infineon gewannen fast fünf Prozent, SAP legten um mehr als zwei Prozent zu.

Der MDax der mittelgroßen Werte verzeichnete einen Zuwachs von 1,13 Prozent auf 26.004,88 Punkte. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone gewann 1,5 Prozent.

Der Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) treibt das kräftige Wachstum beim US-Chipkonzern Nvidia weiter an und ließ dessen Aktien im nachbörslichen New Yorker Handel nach oben springen. „Nvidia hält die Rally am Laufen“, schrieb der Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Mit den Quartalszahlen von Nvidia werde zumindest ein Teil der imposanten KI-Rally legitimiert.