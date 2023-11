Black Weeks: Mit offenen Augen auf Schnäppchenjagd

Der November sorgt seit einigen Jahren zuverlässig für Hochbetrieb bei Onlinehändlern und Paketdiensten. Der Grund: Mit dem Singles’ Day, dem Black Friday und dem Cyber Monday versuchen Händler potenzielle Kundschaft mit groß beworbenen Rabattaktionen zum Kaufen zu bewegen.

Manche Anbieter setzen dabei nicht mehr nur auf einzelne Tage, sondern auf eine ganze „Black Week“ oder „Cyber Week“, sodass die Rabattkampagnen-Zeit sich bis zum Ende des Monats streckt. Doch wer mit einem Kauf liebäugelt, sollte aufpassen: Denn längst nicht alles, was als Schnäppchen beworben wird, ist tatsächlich billiger als außerhalb des Aktionszeitraums.

Während der Black Friday und der Cyber Monday aus dem angloamerikanischen Raum nach Kontinentaleuropa gekommen sind, geht der Singles’ Day, der am 11. November den Auftakt macht, auf eine chinesische Tradition zurück. Seinen Namen hat er von den vier Einsen, die sich als Symbol des Ungebundenseins verstehen lassen. Chinesische Onlinehändler, allen voran Alibaba, nutzten das Datum, um eine jährliche Rabattaktion zu etablieren ‐ so verbreitete sich der Singles Day international.

Käufe langfristig planen

In Deutschland sorgen die Konsumtage unter anderem bei Paketdiensten für Rekorde. So meldete etwa die Deutsche Post im vergangenen Jahr, dass an mehreren Tagen im November die Zahl der Warensendungen um mehr als 50 Prozent angestiegen sei, im Vergleich zu einem durchschnittlichen Werktag. Doch Rabatte hin oder her: Nicht immer befindet sich in den Paketen auch ein Produkt, das vier Wochen früher tatsächlich teurer gewesen wäre. Wer die Zeit nutzen will, um Waren tatsächlich billiger einzukaufen, sollte sich daher gut vorbereiten.

Hilfreich ist es, sich schon einige Wochen im Vorfeld zu überlegen, was gebraucht wird und gekauft werden soll. Gerade bei technischen Geräten wie Smartphone, Laptop oder Haushaltsgeräten wie Staubsauger oder Mikrowelle erfolgt ein Kauf im Idealfall mit etwas Vorlauf. So lassen sich in Ruhe Produkte und Preise vergleichen ‐ ohne durch Verknappungsmeldungen wie „nur noch zwei Produkte auf Lager“ unter Druck setzen zu lassen. Weiterer Vorteil: Wer frühzeitig schaut, kann den Preisverlauf für ein Produkt im Auge behalten und besser einschätzen, ob das beworbene Schnäppchen tatsächlich eines ist.

Doch auch, wer spontan kaufen will, bekommt im Netz Hilfe, zum Beispiel bei Preissuchmaschinen. Die Verbraucherzentralen empfehlen, mindestens zwei unterschiedliche Preissuchmaschinen zu nutzen, um ein möglichst umfassendes Bild der Angebote zu bekommen. Preissuchmaschinen haben einen weiteren Vorteil: Einige erfassen, wie sich der Preis eines Produktes über die Wochen und Monate verändert hat, und stellen diese Entwicklung in einer Kurve dar. So lässt sich die Preisentwicklung auch dann zumindest grob nachvollziehen, wenn man nicht selbst im Vorfeld die Preise recherchiert hat. Grob, denn: Außreißer nach unten müssen nicht bedeuten, dass das gewünschte Produkt billiger war ‐ es kann auch eine leicht andere Version, zum Beispiel in einer anderen Farbe, Qualität oder Ausführung gewesen sein.

Nicht die Prozente sind wichtig, der Endpreis ist es

Wird ein Produkt als Schnäppchen beworben, lohnt außerdem ein genauer Blick: Was ist der Referenzpreis, im Vergleich zu dem hier ein Rabatt gegeben werden soll? Häufig ist es die sogenannte unverbindliche Preisempfehlung der Hersteller. Die wird allerdings in den seltensten Fällen auch vom Händler verlangt. Auch hier gilt also: Nicht ob vor dem Preis minus 20 oder minus 50 Prozent steht ist relevant ‐ sondern welcher Endpreis hier verlangt wird und wie der sich zu den Angeboten der Konkurrenz verhält. Außerdem wichtig beim Thema Endpreis: Wie sieht es mit den Versandkosten aus? Denn die können sich von Anbieter zu Anbieter mitunter erheblich unterscheiden. Das gilt insbesondere dann, wenn es sich um Speditionsware handelt, zum Beispiel bei großen Haushaltsgeräten oder Möbeln. Vor dem Vertragsabschluss sollte man sich daher über die Versandkosten informieren und diese vergleichen. Manchmal ist es sinnvoll, einen Händler zu wählen, wo das Produkt etwas teurer ist, aber der Versand deutlich günstiger. Preissuchmaschinen bieten in der Regel an, die Trefferliste nach diesem Gesamtpreis zu sortieren. Ob spontan oder geplant: Wichtig ist, sich von den Händlern keinen Druck machen zu lassen ‐ egal ob abnehmende Balken auf sinkende Lagerbestände hinweisen sollen oder tickende Uhren auf die Begrenztheit des Angebots.

Das größte Einsparpotenzial fand das Portal guenstiger.de bei einer Analyse im vergangenen Jahr übrigens am Black Friday, der in diesem Jahr auf den 24. November fällt. Hier seien die Produkte in 74 Prozent der Stichproben billiger gewesen als im Oktober. Im Schnitt hätten die Preise um zehn Prozent niedriger gelegen.