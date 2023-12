Big Mac in den USA zu teuer? Ein Video sorgt für Aufregung

Während die Kamera über einen Big Mac mit Fritten und süßer Brause gleitet, um über dem Kassenzettel anzuhalten, erklärt TikToker Christopher Olive seinen Frust mit dem „Happy Meal“, das er gerade in Idaho gekauft hat. Er verstehe, dass es zu wenig Arbeiter gibt, höhere Löhne gezahlt werden müssen und eine Reihe anderer Faktoren. „Aber 16 Dollar? Das ist verrückt?“

Der Big Mac steht symbolisch für einen Widerspruch

Der Influencer traf mit dem Video einen Nerv. Als McDonalds seine goldenen Geschäftsergebnisse für das dritte Quartal bekannt gab (6,69 Milliarden Dollar Umsatz, etwa 6,1 Milliarden Euro, plus 14 Prozent), erzielte das Video mehr als 600.000 Klicks. Und das, obwohl Olive es bereits im vergangenen Dezember erstmals online gestellt hatte. Es sei für „normale Amerikaner“ schlicht nicht mehr bezahlbar, bei der Fastfoodkette essen zu gehen, lautet die zentrale Botschaft.

Der Aufruhr um das Big-Mac-Video aus Idaho steht symbolisch für einen Widerspruch, der Joe Biden die Wiederwahl kosten könnte. Während Ökonomen über das Wunder sprechen, wie es gelang, die Nach-Covid-Inflation von 9,1 Prozent im Vorjahr auf zuletzt 3,2 Prozent zu senken, ohne dabei die Wirtschaft abzuwürgen, haben die Amerikaner eine ganz andere Wahrnehmung.

Unzufriedenheit in allen gesellschaftlichen Gruppen

Eine Umfrage der New York Times bei Wählern in sechs Wechselwählerstaaten zeigt tiefe Unzufriedenheit über ihre ökonomische Situation. Acht von zehn Befragten meinen, die Wirtschaft sei schlecht oder sehr schlecht. Nur zwei Prozent halten sie für ausgezeichnet. Alarmierend für den Präsidenten: Die Unzufriedenheit lässt sich in allen gesellschaftlichen Gruppen feststellen, unabhängig von Geschlecht, Ethnie, Alter, Einkommen, Wohnort oder Parteizugehörigkeit.

Dieser Trend spiegelt sich überall in den sozialen Medien wider. Bei TikTok erreichte der Hashtag #economycollapsing im vergangenen Monat eine Rekordbeteiligung mit mehreren zehn Millionen Klicks. Andere Videos, die fälschlicherweise behaupten, die Amerikaner hätten heute die geringste Kaufkraft in ihrer Geschichte, oder dass die realen Einkommen heute unter denen der großen Depression lägen, erzielten ebenfalls Millionen an Klicks von Interessenten.

Die Erzählung von der katastrophal schlechten Wirtschaft steht im Kontrast zu den objektiven Zahlen: Demnach wuchs die amerikanische Wirtschaft im vergangenen Quartal unerwartet stark um 4,9 Prozent. Ökonomen hatten ein Prozent Wachstum erwartet. Die Löhne legten um 4,1 Prozent zu, während die Arbeitslosenquote mit 3,9 Prozent in den Vereinigten Staaten de facto Vollbeschäftigung bedeutet. Und die Verbraucher gaben vier Prozent mehr aus.

Dass die Stimmung trotzdem schlecht ist, lässt sich am „Michigan Consumer Sentiment Index“ ablesen. Dieser bewegt sich unweit der Laune der Konsumenten im Umfeld großer wirtschaftlicher Krisen - wie nach dem Zusammenbruch der Lehman-Brothers oder dem Platzen der Hightech-Bubble an der Börse. Meinungsforscher nennen das Phänomen „The Great Disconnect“, was auf Deutsch so viel heißt wie die „große Entkoppelung“.

Die Politik sich nach einer Lösung

Das Weiße Haus sucht händeringend nach einem Weg, das Problem zu entschärfen. „Wir müssen den Amerikanern verständlicher erklären, was Präsident Biden getan hat, die Wirtschaft zu verbessern“, meint Finanzministerin Janet L. Yellen. Sie gehört zu dem Lager der Experten, die sich eine aggressivere Kommunikation wünschen. Andere setzen darauf, das Verhalten großer Unternehmen wie McDonalds zu kritisieren, die schamlos die Preise erhöht hätten, um ihre Profite zu maximieren.

Wenig ändern kann die US-Regierung an der Inflation von Desinformation in den sozialen Medien. Die hat Hochkonjunktur auf Kanälen wie TikTok, X und Co, wo es keine Faktenchecker gibt und jeder behaupten kann, was er will, ohne dafür haften zu müssen. Experten sagen, dies forme die Wahrnehmung der Nutzer stärker als jede offizielle Statistik.

Das Beispiel des Big-Mac-Videos aus Idaho illustriert auch das. Influencer Olive bestellte nicht einen gewöhnlichen Burger, sondern eine teure Neuheit auf dem Menü. Hätte er mit seiner McDonald-App den Standard-Big-Mac bestellt, hätte sein Menü nicht 16 Dollar, sondern knapp sechs Dollar gekostet.

„Sollen wir dem Präsidenten raten, zu posten, dass die meisten Burger nicht so teuer sind?“, beschreibt ein demokratischer Stratege gegenüber der „New York Times“ die politische Zwickmühle im Wahljahr. Und fügt mit Nachdruck hinzu: „Das sähe lächerlich aus.“