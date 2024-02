Gerichtsurteil

Vorsicht beim Frust ablassen: Bewertungsportal Kununu muss Klarnamen nennen

Wirtschaft / Lesedauer: 3 min

Mit einer anonymen Online-Bewertung Frust über den Arbeitgeber ablassen, kann künftig gefährlich werden. Laut OLG Hamburg muss das Bewertungsportal kununu den Namen der bewertenden Person herausgeben. (Foto: Catherine Waibel/dpa/dpa-tmn )

So mancher Arbeitnehmer hat auf Arbeitgeber-Bewertungsportalen wie Kununu, Glasdoor und Co. schon anonym Frust abgelassen. Damit sollte man in Zukunft vorsichtiger sein.