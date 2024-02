Die Personalnot wird allmählich zu einem immer größeren Problem und zur Gefahr für den Wohlstand und den sozialen Frieden. Es ist höchste Zeit, mehr dagegen zu unternehmen. Dabei sind alle gefragt: Jung wie alt, Unternehmen wie Beschäftigte, Politik wie Gesellschaft.

Ein wesentlicher Hebel ist die Integration von Langzeitarbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt. Leider wird unter dem Stichwort Bürgergeld derzeit eine nutzlose Debatte darüber angezettelt, ob diese Sozialleistung zu üppig ausfällt und von den Betroffenen zu wenig Eigeninitiative gefordert wird. Besser wäre es, die Vermittlungsanstrengungen zu erhöhen. Viele Bürgergeldempfänger brauchen eine intensive Betreuung und Schulung. Und viele Betriebe suchen auch Leute für einfache Tätigkeiten. Beiden Seiten könnte besser geholfen werden. Auf lange Sicht lohnt sich das auch finanziell, weil weniger Sozialausgaben anfallen, aber Beiträge und Steuern steigen.

Entlastung der Wirtschaft von Bürokratie

Die Jungen sind gefragt, weil sie mit ihren frischen Kenntnissen und ihrer Kreativität für Innovationen für eine höhere Produktivität sorgen können. Ohne erhebliche Produktivitätssteigerungen wird eine schrumpfende Zahl von Erwerbstätigen kaum ausgeglichen werden können. Von technischen Lösungen bis hin zur Arbeitsorganisation sind gute Ideen gefragt. Die Älteren wiederum sollten verstärkt auf Arbeitsbedingungen drängen, die einen längeren Verbleib im Berufsleben ermöglichen. Diese Aufgabe kommt auch auf die Unternehmen zu. Schon aus eigenem Interesse halten Firmen schon heute ihre Beschäftigten so lange es geht, auch in Krisenzeiten. Auch hier sind Produktivitätsfortschritte notwendig, um die damit verbundenen Kosten zu schultern.

Die Politik ist zwar nicht schuld an der demographischen Entwicklung. Doch sie muss die Weichen für die Anpassung des Arbeitsmarktes daran stellen. Dazu gehört eine Entlastung der Wirtschaft von Bürokratie ebenso wie Reformen, die Erwerbstätigkeit unterstützen. Letzteres gilt sowohl für den Übergang aus dem Berufsleben in den Ruhestand wie für den aus der Schule in den Arbeitsmarkt. Es gibt viel zu tun. Da ist Kreativität gefragt.