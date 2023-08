Vom Dachdecker bis zum Maschinenbauer: Für Rohstoffe, die Unternehmen benötigen, zahlen sie marktübliche Preise. Nicht so die Produzenten von Mineralwasser, so der Vorwurf des Autors Uwe Ritzer. Sie zahlten wenig bis gar nichts für das Wasser, das sie aus dem Boden pumpen, würden es teils als teures Lifestyleprodukt vermarkten und „bereichern sich auf Kosten der Allgemeinheit“, wie er in der „Süddeutschen Zeitung“ jüngst schrieb. Ritzer fordert nun, Wasser für kommerzielle Abnehmer teurer zu machen. Die Unternehmen widersprechen — aber nicht in allen Punkten.

„Wasserpfennig“ oder heutzutage „Wassercent“ nennt man die Abgabe, die Mineralwasserhersteller oder kommunale Trinkwasserunternehmen zahlen, wenn sie aus dem Boden Wasser entnehmen oder Oberflächenwasser nutzen. In drei Bundesländern gibt es diese Gebühr nicht, darunter in Bayern.

Zum Wassercent in Baden–Württemberg teilt das Umweltministerium mit: „Mineralwasserunternehmen entrichten nach unserer Kenntnis in der Regel den Preis für Entnahmen aus Grundwasser (0,051 Euro je Kubikmeter).“ Das ist ein Bruchteil dessen, was Privatkunden für Leitungswasser zahlen. Im Südwesten waren dies im vergangenen Jahr durchschnittlich rund drei Euro pro Kubikmeter.

Hersteller betonen Unterschiede

Dass Mineralbrunnen kostenlos oder nur zu sehr geringen Kosten das Allgemeingut Wasser fördern, sei eine „verkürzte“ Darstellung, teilt der Verband Deutscher Mineralbrunnen (VDM) mit. Ein Vergleich mit den Wasserkosten von Endverbrauchern der öffentlichen Wasserversorgung biete sich nicht an. Für Mineralbrunnen fielen etwa Kosten an für die Erschließung von Mineralwasserquellen, den Bau und die Instandhaltung der Infrastruktur zur Wasserförderung sowie notwendige Untersuchungen und Gutachten.

Und überhaupt: Mineralwasser und Leitungswasser seien ganz unterschiedlich, betonen der VDM sowie der Mineralbrunnen Krumbach auf Anfrage. Das Unternehmen füllt bei Kißlegg im Allgäu im Jahr rund 120 Millionen Flaschen ab. Während Mineralwasser laut dem Unternehmen aus einem unterirdischen geschützten Wasservorkommen entnommen werde, Mineralstoffe und Spurenelemente in konstanter Zusammensetzung enthalte und eine Aufbereitung aufgrund natürlicher Reinheit nicht notwendig sei, sei die Lage bei Leitungswasser anders.

Dieses werde meist aus unterschiedlichen Rohwasserkomponenten gemischt, darunter auch Oberflächenwasser, und zeige daher gegebenenfalls eine wechselnde Zusammensetzung. Zudem sei es im Regelfall mehreren Aufbereitungsschritten unterzogen.

Sprudelnde Einnahmen, aber nicht bei allen Brunnen

Der Branchenumsatz für die 150 Mineralbrunnen in Deutschland lag im Jahr 2021 bei rund 3,4 Milliarden Euro. Für manche Brunnen ist das Geschäft mit Wasser äußerst lukrativ, wie aus Uwe Ritzers Recherchen hervorgeht. Die Firmengruppe des Unternehmers Michael Schäff, der unter anderem im bayerischen Treuchtlingen Grundwasser entnahm und es in Discountern verkaufte, erwirtschaftete bei einem Umsatz von rund 300 bis 350 Millionen Euro einen Gewinn zwischen 117 und 128 Milionen Euro. Das entspricht einer Gewinnmarge von mehr als 30 Prozent.

Allerdings: Wie die „Schwäbische Zeitung“ aus Branchenkreisen erfuhr, seien allgemein gesprochen die Renditen bei Mineralwasser „nicht sehr hoch“. Es gebe auch Unternehmen, die Verlust machen. Im Plus war im vergangenen Geschäftsjahr jedenfalls ein Unternehmen, das in der Region agiert: Die Überkingen–Teinach GmbH und Co. KGaA, zu welcher der Mineralbrunnen Krumbach gehört, machte bei einem Umsatz von knapp 165 Millionen Euro einen Gewinn von rund 20 Millionen Euro — also eine Marge von mehr als zwölf Prozent.

Zwei Liter Wasser für einen Liter Mineralwasser

Für Betriebe mit eigenem Brunnen, darunter auch Industrieunternehmen, gibt es Ritzer zufolge keinen Anreiz, Wasser zu sparen — was aber in Zeiten von zunehmender Trockenheit notwendig sei. Deshalb sollte der Wassercent in Bundesländern eingeführt werden, in denen es diesen noch nicht gibt. Der VDM teilt hierzu mit: „Bezüglich der grundlegenden Situations– und Ursachenbeschreibung der durch den Klimawandel verursachten, zunehmenden Wasserknappheit, der damit möglich verbundenen Nutzungskonflikte sowie dargestellten Lösungsansätze stimmen wir mit Uwe Ritzer in vielen Punkten überein.“

Die 30 Mineralbrunnen in Baden–Württemberg gehörten zu den kleinsten Wassernutzern mit einem Anteil von 0,7 Prozent an der Nutzung des Grundwassers. Der Verband bezieht sich dabei auf Daten des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2019. Der VDM betont, Mineralbrunnen würden Wasser schonend verwenden. „Für einen Liter Mineralwasser werden etwa zwei Liter Wasser genutzt“, teilt der Verband mit. Brauchwasser sei etwa zur Reinigung von Mehrwegflaschen notwendig. „Durch weitere Optimierungen wird der Brauchwasseranteil kontinuierlich verringert.“

Es dauert noch

Und ein höherer Wassercent? Dazu teilt der Verband mit: „Unabhängig von Herrn Ritzers Forderung stehen wir der Einführung bundeseinheitlicher Wasserentnahmentgelte, wie mit der Nationalen Wasserstrategie vorgeschlagen, offen gegenüber. Ein bundeseinheitlicher ,Wassercent’ muss jedoch gerecht für alle Wasserentnehmer gestaltet und zweckgebunden für den Wasserschutz eingesetzt werden.“

In Baden–Württemberg sind die Einnahmen aus dem Wassercent bereits zweckgebunden. Doch bis in Bayern überhaupt ein Wassercent eingeführt wird, könnte es noch dauern — in dieser Legislaturperiode kommt dieser jedenfalls nicht, wie Umweltminister Thorsten Glauber dem Bayerischen Rundfunk sagte. Er wolle sich dafür einsetzen, dass das Vorhaben nach der Wahl im Oktober umgesetzt werde.