Die Erwin Hymer Group (EHG) setzt ein starkes Zeichen und investiert 30 Millionen Euro in den Standort Bad Waldsee. Der Reisemobilhersteller hat die Erweiterung der Produktions- und Logistikflächen am Standort Bad Waldsee um 21.000 Quadratmeter am Mittwoch Abend bekanntgegeben.

Nach der Zustimmung des Gemeinderats der Stadt Bad Waldsee Ende Juli erfolge nun der Ankauf einer Gesamtfläche von 21.000 Quadratmetern mit Zusicherung eines Vorkaufsrechts über weitere 12.000 Quadratmeter.

Unsere Investition in den Standort Bad Waldsee ist ein klares Bekenntnis zur Region. Alexander Leopold, CEO

Auf den Teilflächen Teichäcker und Wasserstall des Gewerbeparks Nord sollen die Sandwichteilefertigung von Hymer und das Logistik Center der neu gegründeten EHG Services GmbH untergebracht werden. Das Investitionsvolumen für beide Bauvorhaben beträgt laut der schriftlichen Mitteilung insgesamt 30 Millionen Euro.

Erweiterung der Hymer Produktion

Die Produktionsfläche der Hymer GmbH & Co. KG wird auf dem bestehenden „Werk 3“ Werksgelände im Gewerbepark Nord um mehr als 8000 Quadratmeter erweitert. Die Bauarbeiten beginnen im ersten Quartal 2024 und werden voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Durch die Bündelung von Produktion, Montage und Logistik auf einer zentralen Fläche könnten Transportwege verkürzt und die Kosten für den Gebäudeunterhalt, die Instandhaltung und die Energieversorgung reduziert werden, heißt es in der Mitteilung.

Gut angebundener Standort für die neue Servicegesellschaft

Dem Prinzip der kurzen Wege folgt auch der neue Logistik Standort für die EHG Services GmbH auf dem Gelände Wasserstall des Gewerbeparks Nord in unmittelbarer Nähe des Erwin Hymer Museums. Auf einer Grundstücksfläche von 21.000 Quadratmeter entsteht hier ein neues Service- und Logistik Center der Erwin Hymer Group mit einer Grundfläche von mehr als 8000 Quadratmeter. „Die Beschäftigten profitieren von der zentralen Lage und der guten Anbindung des Gewerbeparks Wasserstall an den ÖPNV“, so das Unternehmen.

Bebauung erfüllt hohe Umweltstandards

Die Bebauung der neuen Flächen erfolgt nach Unternehmensangaben „nach hohen Umweltstandards“. Zudem sollen Dachflächenbegrünungen und Photovoltaikanlagen „einen wesentlichen Beitrag“ zur Erreichung der gruppenweiten Nachhaltigkeitsziele leisten.

„Unsere Investition in den Standort Bad Waldsee ist ein klares Bekenntnis zur Region und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, so Alexander Leopold, CEO der Erwin Hymer Group. „Damit stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit, schaffen die Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und sichern Arbeitsplätze.“

Über die Erwin Hymer Group

Die Erwin Hymer Group ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft von THOR Industries, dem weltweit führenden Hersteller von Freizeitfahrzeugen mit über 25.000 Mitarbeitern. Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Miet- und Finanzierungsservices unter einem Dach. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight und Xplore, die Vermietgesellschaften Crossrent, McRent und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera sowie das Reiseportal freeontour. Weitere Informationen unter www.erwinhymergroup.com.