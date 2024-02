Zu viele Leerstände, zu viele Onlinebestellungen und zu unattraktive Innenstädte: Die Liste an Problemen des stationären Einzelhandels ist auch abseits von Insolvenzen bekannter Warenhäuser wie Galeria Kaufhof oder Karstadt lang. Wie die Situation aussieht und welche Lösungsansätze es für Geschäfte in den Städten gibt.

Herausforderung 1: Leerstände und Schließungen

Die Galeria Filiale, der alteingesessene Haushaltswarenladen oder die nette Buchhandlung: Schließungen und daraus resultierende Leerstände vereinen Städte aller Größen. „Der Unterschied ist, dass in einer Stadt wie Ulm eben ein Geschäft von 100 zumacht, in kleinen Städten eines von 15“, sagt Josef Röll, Innenstadtberater der IHK Ulm.

Das Problem bei Warenhäusern wie der Galeria in Ulm seien laut Röll die hohen Mieten: „Die haben sich in manchen Kaufhäusern bis zu 40 Prozent erhöht und machen teils bis zu 20 Prozent des Umsatzes aus, das ist nicht mehr normal.“ Dabei sind gerade Filialisten laut Röll äußerst wichtig für einen florierenden Handel: „Diese Läden bieten Besuchern, die sich nicht auskennen, eine Orientierung und sorgen für ein Grundrauschen in der Innenstadt.“

Bei kleineren inhabergeführten Geschäften ergibt sich zusätzlich ein weiteres Problem: „Es gibt mittlerweile einige Leerstände, die nicht auf die Unwirtschaftlichkeit, sondern auf die fehlende Nachfolge zurückzuführen sind“, teilt etwa der Leutkircher City-Manager Tobias Pflug auf Anfrage mit.

Oftmals stehen den Risiken einer Gründung mit ausufernden Arbeitszeiten und notwendiger Finanzierung ein zu geringer Ertrag entgegen, so Röll. Kleine Nischengeschäfte, wie Briefmarken- oder Eisenbahnläden, verschwinden darüber hinaus auch durch fehlende Nachfrage immer weiter aus den Innenstädten und verabschieden sich in die Welt des Onlinehandels.

Lösungsansatz 1: Nachhaltigkeit und neue Konzepte

„Städte müssen sich damit abfinden, dass der Einzelhandel in Zukunft eventuell gar nicht mehr die Leitnutzung einnimmt“, sagt Sandra Wagner-Endres vom Deutschen Institut für Urbanistik. Wenn Gebäude leer stehen und sich keine Geschäfte finden, dann müsse über alternative Nutzung nachgedacht werden.

Das können laut Wagner-Endres Kulturräume sein, Mietwohnungen, Gastronomien oder beispielsweise auch Ärzte. Tamara Ortmann ist City-Managerin und Wirtschaftsförderin in der Stadt Riedlingen und berichtet auf Anfrage von neuen Büros statt Geschäften in der Innenstadt.

Städte müssen herausfinden, was die Zielgruppen in der Innenstadt wollen und wieso sie die Innenstadt aufsuchen. Sandra Wagner-Endres

Für neue Geschäfte in bestehenden Leerständen gibt es darüber hinaus einen klaren Trend, wie Röll und Wagner-Endres erklären: Nachhaltigkeit und Regionalität. Geschäfte wie der Gold-Ochsen-Shop in Ulm, die Standorte von „Gutes von hier“ in Ulm und Biberach seien funktionierende Beispiele, ergänzt Röll.

In Ravensburg und Tuttlingen gibt es regionale Kaffeeröstereien, in Leutkirch einen Unverpackt-Laden und in Riedlingen einen neuen Concept-Store mit regionalen Dekoartikeln und Lebensmitteln. Läden, die laut Röll eine große Chance zur Identitätsstiftung beim Kunden bieten.

Herausforderung 2: Online-Handel

Wer vor 20 Jahren eine Jeans gebraucht hat, ist ins Auto gestiegen, in die Stadt gefahren und hat sich einmal durch die Regale der Modegeschäfte gewühlt. Heute reichen wenige Klicks, um Hosen in verschiedensten Größen innerhalb weniger Tage zugeschickt zu bekommen.

Die Entwicklung, die vor allem während der Corona-Pandemie rasant anstieg, trifft vor allem kleinere Städte mit geringerem Angebot, sagt Wagner-Endres. Die Weiterentwicklung dieser Problematik ist laut Röll das sogenannte Showrooming. Bei diesem Phänomen dient das Warenhaus lediglich als Ausstellungsraum für den Kunden. Dieser schaut sich verschiedene Hosen an, probiert diese und lässt sich beraten - kauft aber nichts. Das macht er online, nachdem er die Preise verglichen hat.

Lösungsansatz 2: Bessere Einkaufserlebnisse

„Ich sehe Potenziale, was bessere Dienstleistungen, Beratung, aber auch Reparaturleistungen in den Geschäften selbst angeht. Das alles kann zu einem besseren Einkaufserlebnis führen“, sagt Wagner-Endres: „Allgemein kann die Kombination aus online und stationärem Handel mittlerweile deutlich besser funktionieren.“

Dieses sogenannte Omnichannel-Konzept kombiniert die Vorteile beider Welten: Waren, die online bestellt werden, können zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Geschäften abgeholt werden (Click&Collect), der Kunde kann auch die Verfügbarkeit bestimmter Produkte im Ladengeschäft vorher online kontrollieren oder seine stationär gekaufte Ware per Post zurückschicken.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass solche Konzepte bereits jetzt funktionieren können: So sank der Umsatz im Onlinehandel im vergangenen Jahr leicht und lag laut Handelsverband bei rund 84,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Der stationäre Handel stieg von 2022 auf 2023 nominal um 3,5 Prozent auf 564,9 Milliarden Euro an.

Herausforderung 3: Unattraktive Innenstadt

Die Mehrheit empfiehlt weniger als die Hälfte der deutschen Innenstädte weiter. Das ist das Ergebnis einer Befragung des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH): „Die Weiterempfehlung ist die härteste und natürlichste Wertschätzung einer Stadt und muss zunehmen - deutschlandweit“, kommentierte IFH-Geschäftsführer Boris Hedde das Ergebnis.

Röll sieht in der Stadtentwicklung dabei ein klares Spannungsfeld zwischen Stadtbewohnern und Besuchern aus den Einzugsgebieten: „Jemand, der in Ulm wohnt, hat ein anderes Bild einer attraktiven Innenstadt, als derjenige aus dem Dorf, der zum Einkaufen in die Stadt kommt.“

Lösungsansatz 3: City-Manager und Besucheranalyse

Die Städte müssen laut Wagner-Endres die Bedürfnisse aller Interessensgruppen analysieren: „Städte müssen herausfinden, was die Zielgruppen in der Innenstadt wollen und wieso sie die Innenstadt aufsuchen.“

Wenn diese Bedürfnisse bekannt sind, kann ein City-Manager bei der Umsetzung helfen: „Die Arbeit eines City-Managers ist die Stärkung und Unterstützung der Händlergemeinschaft“, erklärt Röll. Darüber hinaus sei das Bespielen der Innenstädte enorm wichtig. Mit Stadtveranstaltungen können mehr Besucher als sonst in die Stadt gelockt werden - wenn die Erreichbarkeit gegeben ist.

Auch bei Sauberkeit und Hygiene ist der externe Blick eines City-Managers laut Röll wichtig: „Wir haben Innenstadtbegehungen gemacht, bei denen ich mir dachte: Wie sieht denn die Hecke da aus? Das sehen die Städte selbst gar nicht mehr.“