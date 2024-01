Bauernpräsident Rukwied: „Nur die Politik kann die Proteste beenden“

Seit Montag überziehen die Landwirte die Republik mit einer Welle von Protesten, die sich vordergründig gegen den geplanten Abbau der Agrardieselsubventionen richtet, hintergründig aber an die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in Deutschland adressiert. Im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ gibt sich Bauernpräsident Joachim Rukwied kämpferisch.

Herr Rukwied, die Demonstrationen der Landwirte scheinen die Ampel-Regierung nicht umzustimmen. Wie soll es nach der Protestwoche weitergehen, wenn Sie mit Ihren Forderungen nicht durchdringen?

Wir appellieren an die Bundesregierung und die Fraktionen im Deutschen Bundestag, die unsäglichen Steuererhöhungspläne für uns Bauern zurückzuziehen. In der kommenden Woche wird sich das Parlament mit dem Haushalt beschäftigen. Wir hoffen, dass endlich Vernunft einkehrt, denn nur die Politik kann die Proteste beenden.

Vom ursprünglichen Sparziel bei den Landwirten ist die Regierung ein großes Stück zurückgerudert. Sind die Proteste vor diesem Hintergrund nicht überzogen?

Nein, ganz und gar nicht. Es geht um die Zukunft der Landwirtschaft in Deutschland. Es geht auch darum, dass unsere jungen Landwirtinnen und Landwirte Perspektiven haben, die Betriebe weiterführen zu können. Wer die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft erhalten will, muss verstehen, dass jede zusätzliche Belastung für unsere Betriebe nicht tragbar wäre. Deshalb haben wir jetzt gesagt: Zu viel ist zu viel. Ein fauler Kompromiss, wie er derzeit auf dem Tisch liegt, kann keine Lösung sein - der wird auch keinen Traktor von der Straße holen.

Sie sprachen von einem „Sterben auf Raten“ - sollten die Dieselsubventionen wie geplant auslaufen. Die Ergebnisse der Betriebe geben diese Einschätzung nicht her. Müssen Sie sich den Vorwurf der Panikmache gefallen lassen?

In keinster Weise. Auch wenn der Agrardiesel in Stufen auslaufen würde, hätten wir deutschen Bauern in drei Jahren - neben den Niederländern - den teuersten Diesel in der gesamten EU. Damit wären wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Schon jetzt kommen immer mehr billige Erzeugnisse aus dem Ausland, weil dort die Berufskollegen schlicht günstiger produzieren können. Die Selbstversorgung mit heimischen Lebensmitteln muss aufrechterhalten werden. Wir sehen doch, wozu eine Abhängigkeit vom Ausland führt, beispielsweise bei einzelnen Medikamenten.

Fühlt sich die Branche vor dem Hintergrund der Sparzwänge der Regierung ungerecht behandelt?

Wir mussten nicht erst jetzt schmerzhafte Einschnitte hinnehmen. Die Steuererhöhungspläne beim Agrardiesel waren nur der sprichwörtliche Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Denken Sie an die Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz oder an die Zuschüsse zur Unfallversicherung oder die Reduzierungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik - überall wurde gestrichen und damit unsere Betriebe zusätzlich belastet. Es gibt sicher andere Branchen, die da besser geeignet wären als die Landwirtschaft. Wir „fliegen“ mit unseren Traktoren ja nicht in den Urlaub, sondern erzeugen hochwertige Lebensmittel für die Bevölkerung.