Bauern sollen von Umweltauflagen entlastet werden

Angesichts der massiven Bauernproteste in vielen Mitgliedsländern schwächt die EU-Kommission bestimmte Umweltauflagen für die Landwirtschaft deutlich ab - teils rückwirkend bereits für dieses Jahr. So soll die Pflicht zur Flächenstilllegung ganz entfallen; bei kleinen Höfen unter zehn Hektar soll nicht mehr kontrolliert werden, ob sie die Umweltauflagen tatsächlich einhalten. Auch Vorschriften zum Fruchtwechsel und zur Bodenbedeckung sollen weniger strikt angewendet werden.

In einem am Freitagabend veröffentlichten Statement begründete die Kommission die Vorschläge damit, den wirtschaftlichen Druck auf die Landwirte zu reduzieren und sie beim Bürokratieaufwand entlasten zu wollen. Im Kern geht es um Änderungen der sogenannten Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen (GLÖZ). Diese Standards, die der Umwelt und dem Klima zugutekommen sollen, müssen Landwirte einhalten, wenn sie Direktzahlungen und Subventionen aus den Fonds der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) erhalten wollen. In der praktischen Umsetzung stellen die Standards Landwirte jedoch vor enorme bürokratische und praktische Herausforderungen.

Änderungen bei Brachland, Fruchtfolge und Bodenbedeckung

So sind Bauern bisher dazu verpflichtet, vier Prozent ihrer Ackerfläche brach zu legen oder unproduktiv zu nutzen. Dadurch sollen Flächen für den Artenschutz geschaffen werden. Die Kommission schlägt vor, mehr Flexibilität bei dieser Verpflichtung zu ermöglichen. Demnach sollen Bauern zukünftig selbst entscheiden, ob sie weiterhin einen Teil ihres Ackerlandes unproduktiv nutzen wollen. Die Mitgliedstaaten sollen wiederum die Landwirte belohnen, die trotz Lockerung der Regelung Land brachliegen lassen, wie die Kommission mitteilte. Dafür würden sie dann zusätzliche finanzielle Unterstützung über ein Öko-Programm erhalten, das alle Mitgliedstaaten anbieten müssten.

Eine Regelung zur Fruchtfolge soll nach dem Vorschlag der Kommission grundsätzlich bestehen bleiben. Die Mitgliedstaaten bekämen aber die Möglichkeit, ihren Landwirten eine Wahl zu lassen. Demnach könnten diese entweder die Fruchtfolge auf 35 Prozent ihrer Ackerfläche ändern oder ihre Kulturen diversifizieren. Fruchtfolgen - also der Wechsel verschiedener Pflanzen auf dem Acker - sollen im Gegensatz zu Monokulturen Böden schonen oder weniger Pestizide nötig machen.

Auch die Regelung der sogenannten Mindestbodenbedeckung soll gelockert werden, wie die Kommission weiter mitteilte. Diese besagt bisher, dass mindestens 80 Prozent des Ackerlandes in einem festgelegten Zeitraum bedeckt sein muss. Nach dem Vorschlag der Kommission sollen die Mitgliedstaaten bald selbst über diesen Zeitraum entscheiden.

Keine Kontrollen bei Kleinbetrieben

Die Vorschläge sehen auch vor, dass kleine landwirtschaftliche Betriebe unter zehn Hektar von Kontrollen und Sanktionen im Zusammenhang mit den Umweltanforderungen gänzlich ausgenommen werden können. Das betrifft rund zwei Drittel der Landwirte in der EU.

Norbert Lins (CDU), Vorsitzender des Landwirtschaftsausschusses im Europaparlement, begrüßte die Pläne aus Brüssel. „Endlich reagiert die Kommission angemessen auf die monatelangen Forderungen der Landwirte und der EVP. Die Kommissionspräsidentin beweist Führungsstärke und setzt hier ein deutliches Zeichen für die europäische Landwirtschaft. Die wichtigsten GLÖZ-Standards könnten nun bis Ende der Legislatur angepasst werden, wenn die Mitgliedstaaten dies wollen. Die Stilllegungsverpflichtung ist damit bis zum Ende der Laufzeit der GAP vom Tisch.“

Setzt Deutschland die Vorschläge um?

Offen ist jedoch, ob Deutschland den EU-Vorschlag umsetzen wird. Schon beim Aussetzen der Brachlandregel für dieses Jahr infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine gab es langwierige Diskussionen um das Verhandlungspaket von Umweltministerin Steffi Lemke (SPD). Sie wollte als Gegenleistung die Direktzahlungen um fünf Prozent kürzen und dafür drei neue Ökoregelungen einführen - darunter eine Weideprämie für Milchkühe. Diese Diskussion könnte wieder neu aufflammen.

Lins forderte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ die Entscheidungsträger in Europarat und -parlament auf, im anstehenden Gesetzgebungsverfahren die Bedenken der Landwirte Ernst zu nehmen und das Prozedere nicht zu verhindern. Vor allem Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) tät gut daran, so Lins, „das Verfahren auf Ratsseite in konstruktiver Weise zu begleiten und nicht wie bisher aktiv zu blockieren und - sofern einmal angenommen - die entsprechenden Maßnahmen in Deutschland auch umzusetzen“. Ansonsten wären seine ganzen Versprechen in Deutschland reine Augenwischerei gewesen. „Jetzt muss er Farbe bekennen, ansonsten sehe ich die nächsten Jahre schwarz für die deutsche Landwirtschaft“, so Lins.

Ein „Ja-Aber“ vom Landwirtschaftsminister

Der Bundeslandwirtschaftsminister, der sich am Freitag mit seinen Länderkollegen in Erfurt auf eine Prioritätenliste zum Abbau von Bürokratie verständigte, mahnte derweil Anpassungen der EU-Vorschläge an. Auch er wolle, dass Landwirte von Bürokratie entlastet werden, erklärte Özdemir. „Das sollte aber nicht bedeuten, dass Bürokratieabbau gleichgesetzt wird mit der Absenkung von Umweltambitionen.“

Der Kommissionsvorschlag enthalte „einige vernünftige Vorschläge, die unseren Betrieben zugutekommen - ein Teil der Vorschläge sollte aber überarbeitet werden“. Özdemir verwies auf die Zunahme von Dürren, Bränden oder Überschwemmungen: „Artenvielfalt, Klima und unsere Umwelt sind bereits massiv unter Druck.“ Gesunde Böden und Artenschutz seien aber die Voraussetzung für eine zukunftsfeste Landwirtschaft.

Bei der Brachlandregel deutete Özdemir hingegen Entgegenkommen an: Er wolle mit Agrar- und Umweltverbänden Gespräche führen und sich auf EU-Ebene dafür einsetzen, diese bis zum Ende der Laufzeit der GAP im Jahr 2027 auszusetzen. „Ich halte freiwillige Ökoregelungen als gute Alternative, um was für die Biodiversität zu tun“, so der Bundeslandwirtschaftsminister.

Kritik von Umweltschützern

Umweltschützer kritisierten die Pläne. „Statt sich für eine ökologische und soziale Agrarwende einzusetzen, beugt sich die EU-Kommission der Agrarindustrie“, erklärte Sascha Müller-Kraenner von der Deutschen Umwelthilfe. „Mit mehr pauschalen Direktzahlungen und ohne Geld für Brachen, Rückzugsräume und artenreiche Wiesen und Weiden steuert sie den Klima- und Artenschutz in der Landwirtschaft mit Vollgas vor die Wand.“

„Der Weg, den die EU-Kommission einschlagen will, führt an der Zielmarke vorbei“, erklärte auch die agrarpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Renate Künast. Die Vorschläge seien „komplett widersprüchlich“ und ein Abbau von Umweltstandards nicht akzeptabel.