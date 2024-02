Den Pestizideinsatz in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2030 um 40 bis 50 Prozent zu verringern, wird eine Herkulesaufgabe - mit ungewissem Ausgang. Das ist bei einer Veranstaltung des Landesbauernverbands (LBV) Anfang der Woche deutlich geworden. Auf der Fachtagung zog der LBV eine vorläufige Bilanz über drei Jahre Biodiversitätsstärkungsgesetz.

Das Mitte 2020 in Kraft getretene Gesetzespaket - mit dem Baden-Württemberg bundesweit Vorreiter war - hat zum Ziel, den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln bis zum Ende der Dekade um eben jene 40 bis 50 Prozent zu reduzieren und den Ökolandbau auf 30 bis 40 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche auszubauen. Wo die Landwirtschaft in diesem Prozess steht und welche praxistauglichen Maßnahmen dazu beitragen können, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft zu verringern, war Gegenstand des Austauschs.

Empfohlene Artikel Offenes Treffen Wangener SPD diskutiert mit Landwirten q Wangen

Nach Berechnungen des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums (LTZ) Augustenberg in Karlsruhe, das die Daten zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in 220 landwirtschaftlichen Betrieben analysiert und hochrechnet, gelang es im Jahr 2020, den Pestizideinsatz in Baden-Württemberg gegenüber dem Mittel der Jahre 2016 bis 2019 um elf Prozent zu reduzieren. Im Jahr 2021 waren es bezogen auf den Referenzzeitraum hingegen nur vier Prozent weniger. Offizielle Zahlen für 2022 liegen zwar noch nicht vor. Nach Aussage von Johannes Roth vom LTZ seien die Ergebnisse in dem Jahr aber ähnlich wie 2020 ausgefallen - also rund zehn Prozent unter dem Niveau der Jahre 2016 bis 2019.

Eine Reduktion um 40 bis 50 Prozent würde bedeuten, rund 1000 Tonnen Pflanzenschutzmittel jährlich einzusparen

In dem Referenzzeitraum wurden damals jährlich im Schnitt rund 2200 Tonnen chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel ausgebracht, wobei die Landwirtschaft mit 98 Prozent Hauptanwender ist. Bedeutendste Gruppe sind Herbizide (50 Prozent), dicht gefolgt von Fungiziden sowie Wachstumsreglern und Insektiziden. Eine Reduktion um 40 bis 50 Prozent würde bedeuten, rund 1000 Tonnen Pflanzenschutzmittel jährlich einzusparen. Doch davon ist Baden-Württemberg nicht nur noch meilenweit entfernt; viele Landwirte glauben auch nicht, dass das machbar ist.

Die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln bei gleichzeitigem Erhalt der Wirtschaftlichkeit ist eine Herausforderung. Julian Zachmann

Von den Tagungsteilnehmern jedenfalls war keiner der Meinung, dass sich chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel bis 2030 um 40 bis 50 Prozent reduzieren lassen. Wie sich der Einsatz von Pestiziden praxistauglich reduzieren lässt, testet das LTZ seit gut drei Jahren zusammen mit 39 Demonstrationsbetrieben in ganz Baden-Württemberg. Im Wesentlichen geht es dabei um Maßnahmen des integrierten Pflanzenschutzes wie beispielsweise der Nützlingsförderung, der Auswahl widerstandsfähiger Sorten oder weite Fruchtfolgen sowie um den Einsatz moderner Technik und innovativer Anbau- und Pflegemethoden.

Weniger Pflanzenschutzmittel heißt deutlich mehr Aufwand

Und da zeigt sich: Theorie und Praxis liegen mitunter weit auseinander. „Die Reduktion von Pflanzenschutzmitteln bei gleichzeitigem Erhalt der Wirtschaftlichkeit ist eine Herausforderung“, sagt Julian Zachmann vom LTZ. Für Volker Escher, Landwirt in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis, heißt weniger Pflanzenschutzmittel nämlich vor allem eines: mehr Aufwand. Eschers Betrieb ist einer der 39 Demobetriebe im Südwesten, in denen Reduktionsstrategien getestet werden. Sein Fazit nach drei Jahren: Manche Maßnahmen klappen, manche nicht. Vor allem aber muss das Wetter mitspielen und die Technik sofort verfügbar sein.

Das Reduktionspotenzial ist stark jahres- und witterungsabhängig und gelingt nur durch die Kombination vieler kleiner Stellschrauben. Ulrich Eberle

Escher hat den Einsatz von Herbiziden bei Getreide und Kartoffeln reduziert und das Unkraut stattdessen mechanisch mit dem im Ökolandbau gängigen Striegeln bekämpft. Dabei wird die Ackeroberfläche mit feinen Metallzinken, dem Striegel, durchkämmt und Unkräuter herausgerissen. Das Wetter, sagt Escher, sei dabei die größte Herausforderung. Denn die Zeitfenster, in denen Striegeln möglich ist, sind oft sehr kurz. Mitunter ist es auch gar nicht möglich.

Empfohlene Artikel Renk Panzergetriebehersteller wagt den Sprung aufs Börsenparkett q Wirtschaft

Das wiederum heißt, dass der Landwirt den Striegel auf dem Hof stehen haben muss. Anschaffungskosten: 30.000 Euro.

Ähnliche Erfahrungen hat auch Ulrich Eberle, Landwirt im Alb-Donau-Kreis, gemacht. Auch er sagt: „Das Reduktionspotenzial ist stark jahres- und witterungsabhängig und gelingt nur durch die Kombination vieler kleiner Stellschrauben.“ Weil Eberle neben dem Anbau von Getreide auch Schweine mästet, ist für ihn die Absicherung des Ertrags zudem wichtiger als bei einem reinen Ackerbaubetrieb. Sein Fazit: Die Maßnahmen lassen sich nicht verallgemeinern, sondern müssen zum Betrieb und zur Region passen. Sowohl für Eberle und Escher als auch für Julian Zachmann vom LTZ braucht es zusätzlich eine Kompensation des deutlich höheren Aufwands und der zusätzlich notwendigen Technik, will man tatsächlich das Reduktionsziel von 40 bis 50 Prozent erreichen.