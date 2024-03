Baubranche demonstriert in Stuttgart für einen Kurswechsel

Freitag, 10.30 Uhr, Richard-von-Weizsäcker-Planie. Nichts geht mehr. Stau, Gehupe, Polizei, Hunderte Menschen in gelben Warnwesten, Kreisverkehr gesperrt: Es wird demonstriert!

Diesmal rollen keine Traktoren über die Straßen, sondern Baufahrzeuge. Viele mit großen Plakaten. „Machen statt reden!“ „Reden ist Silber, bauen ist Gold.“ „Schafft mehr Sozialwohnungen“.

180 Fahrzeuge sind offiziell angekündigt, doch der Veranstalter, die Initiative „Bündnis für den Wohnungsbau“, wird später mitteilen, dass es deutlich mehr sind. Nachdem viele Fahrer eine „Ehrenrunde“ drehen, lässt die Polizei den Korso auflösen. Stuttgart dicht - das erste Ziel war laut Veranstalter erreicht.

„Die Lage ist dramatisch“

Auf dem Karlsplatz startete schließlich die Kundgebung „Impulse für den Wohnungsbau“ mit rund 800 Teilnehmern, organisiert von den Hochbauern des Bündnisses. „Die Lage ist dramatisch“, sagte Bündnis-Sprecher Jochen Bayer, „unserer Branche geht es so schlecht wie noch nie. Der Wohnbau 2024 ist ein Horrorszenario.“

Untermauert mit Zahlen: Laut Bayer wurden im Jahr 2023 nur rund 28.000 Wohnungen in Baden-Württemberg genehmigt, 13.500 weniger als im Jahr zuvor. Bundesweit würden im Jahr 2028 rund 800.000 Wohnungen fehlen, obwohl die Ampel-Regierung angekündigt hatte, jährlich 400.000 Wohnungen schaffen zu wollen. „Weniger Wohnungen und steigende Mieten sind auch gesellschaftlich eine toxische Mischung“, so Bayer, „wer kann sich Quadratmeterpreise von 20 Euro noch leisten?“

Die Kernforderungen von Bayer und weiteren Rednern bestand darin, dass der Staat die taumelnde Baubranche mit höheren Wohnungsbauinvestitionen, Steuersenkungen und Bürokratieabbau unterstützen müsse. Laut Bayer fließen aktuell 37 Prozent der Wohnbaukosten an Staat und Kommunen. Prominentestes Beispiel: die Grunderwerbssteuer.

„Wir fordern, dass KfW 55-Gebäude wieder gefördert werden“, so Bayer. Weitere Punkte auf der Wunschliste sind das temporäre Aussetzen der Grunderwerbssteuer, die Einführung einer degressiven Abschreibungsmöglichkeit von sechs Prozent als Investitionsanreiz und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren.

Insolvenzwelle befürchtet

Wenn die Politik nichts unternehme, müssten weitere Baubetriebe schließen, so die Befürchtung der Branche. Zuletzt hatten auch im Verbreitungsgebiet der „Schwäbischen Zeitung“ gleich fünf Bauunternehmen Insolvenz angemeldet. „Zehntausende Arbeitsplätze sind in Gefahr“, so Bayer.

Wissenschaftler Matthias Günther vom Eduard Prestel Insititut in Hannover wies darauf hin, dass bis 2028 altersbedingt rund zehn Prozent weniger Beschäftigte in Baden-Württemberg tätig sind, Arbeitskräfte aus dem Ausland kommen müssten - und das für ebendiese Menschen keine Wohnungen vorhanden seien. „Die arbeiten dann in anderen Ländern“, so Günther.

Christian Schneider, Amtschef des Bauministeriums Baden-Württemberg, meinte: „In der Analyse sind wir uns einig. Gestiegene Baukosten, gestiegene Standards und gestiegene Zinsen sind eine toxische Mischung für die Baubranche. Wir brauchen Investitionen.“

Die Baubranche war lange Zeit die Stütze der Konjunktur im Südwesten - und hat dank des Immobilienbooms gutes Geld verdient. Vor drei Jahren hatte der Präsident des Verbandes der baden-württembergischen Bauwirtschaft, Markus Böll, noch geschwärmt: „Die Party im Wohnungsbau geht weiter.“ Mittlerweile hat es sich aber ausgefeiert: 2023 legte der Umsatz im Wohnungsbau nach Branchenangaben nominal - also einschließlich gestiegener Preise - um 1,6 Prozent zu - preisbereinigt entspreche dies aber einem Rückgang.

Auftragseingang im freien Fall

Der Blick nach vorn beunruhigt den Verband demnach aber noch mehr: Der Auftragseingang im Wohnungsbau sank nominal um ein gutes Viertel. In nahezu allen anderen Sparten sei die Entwicklung dagegen positiv verlaufen.

Geschäftsführer Thomas Müller von der baden-württembergischen Bauwirtschaft verwies diesbezüglich auf die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Baubranche. „Wir haben nach dem Krieg das Land wieder aufgebaut“, so Müller, „wir haben während der Corona-Zeit draußen geschafft, als andere im Homeoffice waren. Aber jetzt brauchen wir Unterstützung.“ In Richtung der Demonstranten, die wenige Straßen weiter für mehr Klimaschutz auf die Straßen gingen, sagte Müller: „Wir bauen nach modernsten Standards und begrünen Dächer. Ja, auch wir stehen für Klimaschutz!“

Im Bauhauptgewerbe, das der Verband in Baden-Württemberg vertritt, gab es nach Angaben des Statistischen Landesamtes 2022 rund 8300 Unternehmen mit knapp 115.700 Mitarbeitern. Dazu zählen vor allem die Betriebe, die unter anderem Rohbauten errichten oder im Tiefbau tätig sind. Daneben gibt es noch das Aus- sowie das Bauhilfsgewerbe. Zu Ersterem gehören etwa Klempner und Elektriker, zu Letzterem unter anderem Gerüstbauer. Insgesamt waren in der Branche im Land zuletzt um die 350.000 Menschen beschäftigt.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer Seite an Seite

Müller lobte schließlich die anwesenden Teilnehmer, die sich aus 16 Verbänden rekrutierten. „Es hätte von politischer Seite niemand gedacht, dass hier Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus der Baubranche gemeinsam auf die Straße gehen.“

Nach der Veranstaltung überreichten Vertreter der Tiefbau-Branche noch eine Resolution an Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) in Stellvertretung von Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi (CDU). Der Inhalt war ähnlich: Die Landesregierung solle mehr unternehmen, um den Wohnbau zu fördern. Gegen 13 Uhr löste sich die Veranstaltung auf - ohne weitere Verkehrssperrungen.