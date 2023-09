Nach dem Wohnungsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) fordern mehrere im Bausektor tätige Organisationen ein Krisengespräch auch für Baden-Württemberg.

In einer gemeinsamen Pressemitteilung heißt es: „Alles, was das Land selbst zum Ankurbeln der Baukonjunktur tun kann, muss es jetzt schleunigst auf den Weg bringen. Und alles, was der Bund angekündigt hat, muss das Land von ihm einfordern.“

Der Verbände-Allianz gehören das Handwerk BW, Architektenkammer, Bauwirtschaft und die Vertreter der baufinanzierenden Banken, Sparkassen- und Genossenschaftsverband. Die Landesregierung solle ihre Aktivitäten bündeln, so die Vertreter der Allianz.

Über die genannten Beschlüsse und Vorschläge hinaus sind aber weitere umfassende Maßnahmen erforderlich, um den Abwärtstrend im Wohnungsbau zu stoppen. Verbände-Allianz

Vorgeschlagen wird ein „Krisengespräch Bau“ mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Bauministerin Nicole Razavi (CDU). Ziel des Vorstoßes sei, „einen wirksamen, praxistauglichen und teilweise erweiterten Forderungskatalog auf Bundesebene in die nächste Ministerpräsidentenkonferenz zu tragen“.

Handwerk und Bauwirtschaft fordern weitere Maßnahmen

Die angekündigten Pläne gingen in die richtige Richtung: so die Pausierung beim EH 40-Standard, bessere Abschreibungsmöglichkeiten oder die Vorschläge von Ministerin Razavi zur Entschlackung der Landesbauordnung wie der Verzicht auf Widerspruchsverfahren und auf verpflichtenden Park- und Spielplätze. Ob aber der gestern angekündigte 14-Punkte-Plan der Ampel auch umgesetzt würde, sei noch nicht sicher.

„Über die genannten Beschlüsse und Vorschläge hinaus sind aber weitere umfassende Maßnahmen erforderlich, um den Abwärtstrend im Wohnungsbau zu stoppen“, so die Verbandsvertreter Böll, Glaser, Müller, Reichhold und Schneider.

Dazu gehörten eine deutliche Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus sowie der KfW-Förderprogramme für den Neubaubereich. Bei der Grunderwerbsteuer müsse das Land jetzt aktiv werden und diese Steuer für Selbstnutzer deutlich senken oder mindestens eine vergleichbare Förderung anbieten.

Nicht zuletzt die Digitalisierung der Baubehörden müsse nun oberste Priorität haben und nicht nur vom Land beschlossen, sondern von den Kommunen umgehend realisiert werden.

Baugenehmigungen brachen zuletzt um über 30 Prozent ein

Der Bedarf an Wohnraum sei ungebrochen hoch, aber kaum noch finanzierbar, argumentiert das Bündnis. Dies bedrohe den sozialen Frieden. Die Baugenehmigungen brachen zuletzt um über 30 Prozent ein aufgrund massiv gestiegener Zinsen in Folge der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank bei gleichzeitig drastisch gekürzter Neubauförderung von zehn auf noch zwei Milliarden Euro und der „staatlich verordneter Verschärfung der energetischen Standards“. „An allen Stellschrauben wurde Richtung ‚teurer‘ gedreht“, klagen die Verbände.

Insbesondere bei privaten Bauherren gingen die Genehmigungen drastisch zurück. Dies verschärft die Wohnungsnot weiter. Schon im vergangenen Jahr entstanden 15.000 weniger Wohnungen in Baden-Württemberg als benötigt. Insgesamt fehlten im Land neun Millionen Quadratmeter Wohnraum, rechnen die Verbände vor.

Die schwächelnde Baukonjunktur stelle längst nicht nur ein Problem für Bauunternehmen, Bauträger und Planungsbüros dar, sondern für weitere Teile der Wirtschaft. „Die nachgelagerten Ausbaugewerke im Handwerk sehen schon mit Sorge ins nächste Jahr, Industriezulieferer vom Stahlerzeuger über Werkzeugproduzenten bis hin zu Heizungsherstellern planen bereits mit Minusumsätzen“, so Handwerk BW-Präsident Rainer Reichhold.