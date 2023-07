Bahn–Schlichter präsentieren Kompromiss

Die beiden Schlichter bei den Bahn–Tarifverhandlungen konnten die Vermittlung am Mittwoch mit einem Ergebnis beenden. Die Verhandlungsführer der Eisenbahn– und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Deutschen Bahn (DB) legen den Kompromiss nun ihren jeweiligen Gremien vor. „Unsere Gespräche waren intensiv, hart und langwierig“, sagt Thomas de Maizière, der für die Arbeitgeberseite am Tisch saß. Es gebe „eine gute Chance, dass die Mitglieder der EVG unserem Vorschlag zustimmen“, glaubt Heike Pfarr, die von der EVG als Schlichterin benannt wurde.

Der Vorschlag sieht mehrstufige Entgeltzahlungen und -erhöhungen vor. Im Oktober 2023 sollen die rund 180.000 Tarifbeschäftigten der DB eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2850 Euro erhalten. Diese Einmalzahlung ist steuerfrei. Im Dezember folgt eine Anhebung der Löhne um 200 Euro, im August 2024 eine weitere Lohnerhöhung um 210 Euro. Die Laufzeit soll 25 Monate betragen und damit zwei Monate weniger als es das letzte Angebot der Bahn vorsah.

Für rund 70.000 Beschäftigte kommt am Ende der Laufzeit ein weiteres Lohnplus von durchschnittlich 100 Euro dazu. Erreicht wird dies durch Veränderungen in der Tarifstruktur in drei sogenannten Funktionsgruppen. Die Wirkung des Gesamtpakets macht die EVG anhand dreier Beispiele mit besonders hohen Zuwächsen deutlich. So erhalten Fahrdienstleiter am Ende bis zu 900 Euro mehr im Monat, Zugbegleiter und -begleiterinnen können auf bis zu 840 Euro mehr kommen, Beschäftigte in den Werkstätten auf bis zu 860 Euro.

„Für uns als EVG sehe ich in der Schlichtungsempfehlung klare Stärken“, wirbt Verhandlungsführer Kristian Loroch um die Zustimmung der Mitglieder. Nach seiner Rechnung liegt das Volumen des Vorschlags bei durchschnittlich 14,5 Prozent. Ob die 110.000 Gewerkschaftsmitglieder ihm folgen, wird sich am 28. August zeigen. Bis dahin läuft eine Urabstimmung, in der die Mitglieder dem Kompromiss zustimmen oder sich für einen unbefristeten Streik aussprechen können. Den langen Zeitraum bis zur Entscheidung begründet Lorch mit der Urlaubszeit, in der auch viele Bahn–Beschäftigte in den Ferien sind. Ihnen soll die Gelegenheit zur Abstimmung nicht genommen werden.

Der Schlichterspruch enthält noch weitere Punkte. So sollen etwa Arbeitszeitmodellprojekte fortgeführt oder ausgeweitet werden. Damit will die Bahn mehr Flexibilität für die Beschäftigten sowie eine höhere Produktivität erreichen. „Kundinnen und Kunden werden davon in vielen Bereichen profitieren“, verspricht Personalvorstand Martin Seiler. Auch erhofft sich die DB eine höhere Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen und mehr Attraktivität für potenzielle Bewerber.

Die Rechnung der Arbeitgeber fällt etwas schmaler aus als die der EVG. Laut Seiler liegt das Volumen des möglichen Abschlusses in seiner Gesamtwirkung bei elf Prozent. „Wir sind hart an die Grenze des Machbaren gegangen“, versichert der Vorstand und betonte zugleich, dass eine finanzielle Überforderung der Bahn verhindert worden sei. Die Zustimmung bei der Bahn gilt daher als reine Formalie. Die Kosten der Vereinbarung wollte Seiler aber nicht beziffern. Sie dürften sich nach früheren Aussagen aus Arbeitgeberkreisen aber deutlich über Mehrausgaben von einer Milliarden Euro pro Jahr bewegen. Auf jeden Fall käme ein Tarifvertrag auf der Basis der Empfehlungen einem Rekordabschluss bei der Bahn gleich.

Auch die Kunden der Bahn können vorerst aufatmen. Zumindest bis Ende August wird es keinen weiteren Streik geben. Sollten die EVG–Mitglieder den Kompromisse jedoch ablehnen, droht ein harter und womöglich langer Arbeitskampf bei der Bahn. Verhandlungsführer Loroch verweist auf die deutlichen Lohnsteigerungen und die Langzeitwirkung des Ergebnisses. Da bereits seit fünf Monaten verhandelt werde, begänne die nächste Tarifrunde schon in 20 Monaten, rechnet er vor. Dann gäbe es auf der höheren Entgeltbasis erneut mehr Geld.

Mit der Empfehlung der Schlichter könnte der seit Februar diesen Jahres schwelende Tarifstreit zu Ende gehen. Dafür hat die EVG im März gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi gestreikt und später einen weiteren Arbeitskampf angedroht, der kurzfristig wieder abgeblasen wurde.