Baden-Württemberg droht im Jahr 2040 eine massive Stromlücke von bestenfalls 17 Terrawattstunden (TWh). Im schlechtesten Fall könnten es aber auch 69 TWh sein. Die Differenz müsste durch teure Stromimporte gedeckt werden. Diese Rechnung haben am Montag Verbandsvertreter der baden-württembergischen Industrie aufgemacht und die Politik eindringlich dazu aufgefordert, bei der Energiewende aufs Tempo zu drücken. „Wunsch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander“, sagte Jan Stefan Roell, Vizepräsident des baden-württembergischen Industrie- und Handelskammertages (BWIHK).

Die Analyse basiert auf einer Studie, die der BWIHK beim Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) in Auftrag gegeben hat, und deren Ergebnisse am Montag im Stuttgarter Landtag vorgestellt wurden. Ziel der Studie sei es gewesen, die Versorgungslage bei dem künftig zentralen Energieträger Strom in Baden-Württemberg im Jahr 2040 zu analysieren, erklärte Studienautor Christoph Kost vom ISE - und das auf Landkreisebene.

Das Jahr 2040 ist dabei nicht willkürlich gewählt worden. Bis dahin will der Südwesten klimaneutral sein. Die Frage, so Kost, wie sich bis dahin der Strombedarf und die Erzeugungskapazitäten entwickelten, sei für die Wirtschaft von elementarer Bedeutung, da Strom aus erneuerbaren Energien in der Regel die kostengünstigste Variante sei.

Strombedarf 2040 gut doppelt so hoch

Ausgehend vom Stromverbrauch im Jahr 2021 (64 TWh) wird sich der Energiebedarf in Baden-Württemberg den Berechnungen des ISE zufolge mit 109 bis 161 TWh bis 2040 rund verdoppeln - wobei Experten das obere Ende der Spanne für wahrscheinlicher halten. „Ein Haupttreiber dafür ist die Industrie, die ihre Dekarbonisierung im Wesentlichen durch Elektrifizierung erreichen muss, um Öl und Gas zu ersetzen“, sagte Kost.

Das realistische, bis dahin aus erneuerbaren Energien erzeugte Stromerzeugungspotenzial liegt dem ISE zufolge bei 92 TWh. Das entspräche einer Verfünffachung des heutigen Niveaus (18,4 TWh) aus grünen Quellen (Wind, Sonne, Biomasse, Wasserkraft) und sei laut Kost nur möglich, wenn sehr hohe Zubauraten bei Windkraft und Photovoltaik erreicht werden.

Dabei gibt es laut ISE Potenzial für deutlich mehr: Auf bis zu 300 TWh jährlich bezifferte Christoph Kost die mögliche Erzeugung erneuerbarer Energien, wenn die technisch verfügbaren Potenziale genutzt würden.

Energiebedarf und -erzeugung gegenübergestellt bleibt eine Differenz von 17 bis 69 TWh, die durch Importe gedeckt werden müsste. Im Jahr 2021 lag diese Differenz (unter Berücksichtigung auch konventioneller Energieträger) bei 15 TWh.

Industrie fordert Fünf-Punkte-Plan

„Für die Wirtschaft in Baden-Württemberg sind die Studienergebnisse in mehrfacher Hinsicht schlechte Nachrichten“, urteilte BWIHK-Vize Roell. Der Südwesten werde als Standort für die Unternehmen im Allgemeinen und für energieintensive Industrien im Besonderen geschwächt. Es drohten Wettbewerbsnachteile und angesichts der hohen Unsicherheit der Energiepreisentwicklung Abwanderungen.

Roell forderte die Landesregierung auf, einen Fünf-Punkte-Plan anzugehen, um dem entgegenzusteuern:

So sollte das Land, erstens, schleunigst Stromlieferverträge unter Dach und Fach bringen, um künftig Abhängigkeiten und hohe Preise zu vermeiden.

Darüber hinaus müsse, zweitens, der Kohlekraftwerkpark in Baden-Württemberg „sauber gemacht“ werden. Entsprechende Technologien wie die CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture Storage, CCS) gebe es.

Drittens müsse die Forschung an alternativen Energiequellen forciert,

und viertens, Baden-Württemberg an die Wasserstoffinfrastruktur angeschlossen werden.

Als fünften Punkt forderte Roell, auch sogenannte E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, die aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, zu berücksichtigen.

Vor allem aber komme es darauf an, privates Kapital für den Ausbau der erneuerbaren Energien, der Übertragungsnetze und der notwendigen Reservekraftwerke zu mobilisieren. „Ohne entsprechende Investitionsanreize ist die Energiewende nicht zu stemmen“, so Roell.

Strompreisgipfel soll Lösungen bringen

Der BWIHK-Vize regte einen Strompreisgipfel mit allen wichtigen Akteuren unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an, um die Situation bis 2040 zu analysieren und Lösungen zu finden. „Denn wettbewerbsfähige Energiepreise und eine sichere Stromversorgung stehen für unsere Wirtschaft ganz vorne auf der Agenda.“

Aktuellen Befragungen der IHK-Dachorganisation zufolge hat sich die Lage und Standortattraktivität für Baden-Württembergs Wirtschaft weiter verschlechtert. Neben der überbordenden Bürokratie und dem Fachkräftemangel gehören die hohen Energiepreise zu den größten Risikofaktoren - letztere werden von den Unternehmen aktuell sogar noch dramatischer wahrgenommen als im Krisenjahr 2022.