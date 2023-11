Nachbarländer sind für den Brandenburger Michael Voigt immer wieder eine Reise wert. Denn es locken in einigen Ländern beträchtliche Preisvorteile beim Kauf von neuen Fahrzeugen. „In Dänemark habe ich einen VW California zum Nettopreis von 43.200 Euro gekauft“, berichtet er. In Deutschland habe Volkswagen für dasselbe Modell mit gehobener Ausstattung rund 20.000 Euro mehr verlangt. Auch andere Länder besucht Voigt gerne zum Einkauf. „Interessant sind die Niederlande, Polen, Spanien und Portugal“, beobachtet der frühere Autohändler.

Allerdings ist die mögliche Ersparnis längst nicht bei allen Fahrzeugmodellen so groß. Lohnen kann sich der Autokauf in der EU trotzdem, auch für private Kunden und auch bei Elektromobilen. Lange Zeit haben die Hersteller den Einkauf außerhalb Deutschland ausgebremst, etwa durch technische Barrieren oder auch durch Druck auf die Vertragshändler jenseits der Grenzen. „Inzwischen ist vieles einfacher geworden“, sagt Voigt. „EU-Neuwagen sind oft bis zu 30 Prozent billiger als Fahrzeuge, die für den deutschen Markt produziert wurden“, stellt auch der ADAC fest.

Doch woher kommen die Preisunterschiede eigentlich und wie funktioniert der Reimport von Autos?

Käufer müssen in anderen EU-Ländern nur den Nettopreis für ein Fahrzeug bezahlen. Nationale Steuern werden bei einem Export nach Deutschland nicht erhoben. Hat ein Land eine sehr hohe Mehrwertsteuer wie zum Beispiel Ungarn mit 27 Prozent, verkaufen die Hersteller Fahrzeuge dort häufig zu einem niedrigeren Nettopreis, damit der Preis ungarische Interessenten nicht überfordert. Der Käufer aus Deutschland bezahlt dort nur den Nettopreis und muss zu Hause dann nur die deutsche Mehrwertsteuer von 19 Prozent entrichten. So wird das Fahrzeug für den Reimporteur billiger.

Der ADAC nennt als günstige Kaufländer Dänemark, die Niederlande, Portugal, Spanien und Finnland. Bei Luxusmodellen sind die Chancen auf ein Schnäppchen allerdings auch in diesen Ländern schlecht. Deren Hersteller bieten in der Regel keine niedrigeren Nettopreise an.

Reimport-Kauf in Deutschland

Es gibt zwei Möglichkeiten, als Autokäufer von den unterschiedlichen Steuern in der EU zu profitieren. Die leichtere Variante ist der Kauf eines Reimports bei einem Händler oder einem Vermittler in Deutschland. Im Internet bieten etliche Händler entsprechende Fahrzeuge an. Die Ersparnis gegenüber dem Kauf beim offiziellen Vertragshändler eines Herstellers ist auch auf diesem Weg noch beachtlich. So wird zum Beispiel ein VW Polo 1.0 TSI Life für 20.180 Euro angeboten, der von Volkswagen selbst mit 21.590 Euro angepriesen wird. Die Ersparnis von 1.410 Euro kann der Käufer sicher anderswo sinnvoll ausgeben.

Wird das Fahrzeug bei einem Händler gekauft, ist die Rechtslage einfach: Es gilt deutsches Recht. Bei einem Vermittler kommt der Kaufvertrag mit einem Händler im Ausland zustande. Dann gilt auch das Recht des Landes, in dem der Wagen erworben wird. Laut ADAC sollten Kunden bei der Vermittlung einige Ratschläge beachten. So sollten im Vertrag die Ausstattungsmerkmale, der Preis sowie der Liefertermin schriftlich festgehalten werden. Schriftlich sollte auch die Zusicherung vorliegen, dass die Überführungskosten im Preis enthalten sind, eine EG-Typgenehmigung für das Fahrzeug vorliegt und das Fahrzeug fabrikneu und importiert worden ist. „Zahlen Sie den Kaufpreis erst bei Übergabe“, empfiehlt der Autoclub, denn eine Anzahlung könne wegen schwarzer Schafe am Markt riskant sein.

Höherer Aufwand bringt mehr Ersparnis

Der andere Weg bringt mehr Aufwand mit sich. Dafür ist die Ersparnis auch deutlich höher. Das ist der Kauf bei einem Händler im Ausland. Der erste Schritt ist der Preisvergleich. Die EU-Kommission hat ihre regelmäßigen Preisvergleiche für alle gängigen Modelle leider eingestellt. So bleibt die Suche im Internet, über Anzeigen in einschlägigen Fachzeitschriften des Landes oder die Suche vor Ort, zum Beispiel im Urlaub.

Der ADAC rät einen genauen Blick auf die Ausstattung, die trotz einheitlicher Modellbezeichnung von der in Deutschland abweichen kann. Technisch sind die Angebote im Ausland aber qualitativ auf einem einheitlichen Stand. Auch hier gelten die Tipps hinsichtlich der schriftlichen Vereinbarungen im Kaufvertrag. Fahrzeugpapiere und Rechnung müssen Kunden im Original in Deutschland vorlegen. Mit Kopien sollte sich niemand zufriedengeben.

Umweltprämie auf für Importe

Der nächste Schritt ist die Überführung nach Deutschland. Dafür wird ein spezielles Kennzeichen verlangt, sofern das Auto nicht auf einem Anhänger nach Deutschland gebracht wird. Beim Antrag auf das Überführungskennzeichen ‐ und auch die nötige Versicherung ‐ kann der ausländische Händler helfen. Daheim wartet das Finanzamt. Innerhalb von zehn Tagen muss die Originalrechnung beim für den Kunden zuständigen Finanzamt vorgelegt und die deutsche Mehrwertsteuer bezahlt werden.

Der Anmeldung steht nun nichts mehr im Wege

Für ein in der EU erworbenes Elektromobil können die Käufer in Deutschland die Umweltprämie beantragen. Der Zuschuss von 4.500 Euro ist allerdings an eine wichtige Voraussetzung gebunden. Die Erstzulassung des Fahrzeugs muss in Deutschland erfolgen.

Wie steht es um die Garantie?

Die Neuwagengarantie gilt europaweit. Der Umfang kann jedoch je nach Herkunftsland variieren. Sollte ein Garantiefall eintreten, müssen Vertragswerkstätten die Reparatur übernehmen. Trotzdem sollten Käufer aufpassen. „Achten Sie darauf, dass die vollständigen Garantieunterlagen im Original (Serviceheft und evtl. Garantiekarte) vom ausländischen Vertragshändler abgestempelt und darin die Fahrgestellnummer und das Übergabedatum eingetragen sind“, empfehlen die ADAC-Experten.

Schwieriger ist die Situation bei einem Sachmangel. Hier müsste der ausländische Händler für Abhilfe schaffen. Das dürfte aufgrund der Entfernung in der Regel kaum mit einem vertretbaren Aufwand möglich sein. Dies beobachtet auch das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) in Kehl. „Klassische Problemfelder sind Gewährleistung und Garantie“, sagt EVZ-Experte Patrick Oppelt. Die Herstellergarantie sei zwar europaweit gültig, doch bei der Abwicklung gebe es hin und wieder Zuständigkeitsfragen.

Generell verzeichnen die Verbraucherschützer jedoch keine großen Probleme beim Autokauf in der EU. Die Zahl der Beschwerden sei umgekehrt, also beim Erwerb in Deutschland durch Europäer aus anderen Ländern, deutlich höher.