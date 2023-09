Autoindustrie kommt nur mit Innovation aus der Krise

Bestes Beispiel dafür ist Volkswagen. Anfang der 1970er-Jahre steckte der Konzern in einer tiefen Krise. Die Ölkrise hatte zwar die gesamte Autoindustrie getroffen. Doch den Wolfsburgern ging es besonders schlecht. Sie hatten zu lange auf den Käfer gesetzt. Tausende Jobs gingen verloren, als dieser nicht mehr lief und lief. Mit dem ersten Golf gelang 1974 dann die Trendwende. Zeitweilig war Volkswagen zuletzt auch der größte Autohersteller der Welt. Die anderen heimischen Hersteller haben es im Premium-Segment in die Weltspitze geschafft.

Warum soll es der deutschen Autoindustrie nicht erneut gelingen, einen Rückstand gegenüber Wettbewerbern aufzuholen und sich herausragende Positionen an den Märkten zu erarbeiten? Die Innovationskraft ist vorhanden, die Fachleute sind es auch. Nur wird die Autowelt der Zukunft anders aussehen als heute. Die Wertschöpfung wird weniger aus dem Verkauf von Stahl und Blech kommen als beispielsweise durch die Batteriefertigung oder Services rund um ein vernetztes Fahrzeug. Auch die Fortentwicklung hin zum autonomen Fahren eröffnet neue Chancen.

Dieser Strukturwandel kostet viel Zeit und erfordert hohe Investitionen. Zumindest die großen Unternehmen sollten damit aber zurecht kommen. Mit dem Umbau stehen auch Arbeitsplatzverluste in der konventionellen Fertigung an. Dafür entstehen anderswo, etwa rund um elektrische Antriebe, neue industrielle Produktionen. Auch in dieser Ära der Industriegeschichte werden sich die innovativsten Firmen durchsetzen. Trotz aller Herausforderungen ist deshalb die Angst vor dem Untergang der deutschen Autoindustrie übertrieben.