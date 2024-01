Die Namen des österreichischen Mega-Pleitiers René Benko und seiner Signa-Unternehmensgruppe ziehen Sammler und Devotionalienjäger magisch an - wie eine österreichische Online-Auktion zeigt. „Nach der Pleite wird versteigert“, verkündet das Auktionshaus Aurena mit sichtlicher Freude. Die Wiener Zentrale der Signa-Holding im edlen Stadtpalais Harrach aus dem 17. Jahrhundert ist aufgelöst und wird bis Anfang März geräumt. Da muss alles raus und unter den Hammer, was sich in den Büros so angesammelt hat.

Aurena spricht etwas prahlerisch vom „Einblick in René Benkos Machtzentrale“ und wirbt mit gewollter oder ungewollter Ironie: „Hochwertigste Materialien, qualitätsvolle Ausführung, Designerstücke und Tischlerhandwerk - die Einrichtung des Firmensitzes der Signa-Holding zeugt vom Premium-Anspruch des Immobilienkonzerns.“ Premium ist jetzt gar nichts mehr bei dem 46-jährigen Benko.

Insgesamt werden 465 Posten versteigert

In drei Auktionen werden 465 Posten versteigert. Bei der Betrachtung des Inventars zeigt sich eine wilde, krude Mischung aus Design-Größenwahn, was durchaus zu Benko passt, und der Banalität des manchmal sicher auch tristen Büroalltags.

Eines der sehr großen Stücke ist etwa der sogenannte Präsidententisch, an dem Benko und die Seinen tagten und Strategien entwarfen. Er ist 8,20 Meter lang und bietet Platz für 20 Personen. In der Mietswohnung oder dem Reihenhäuschen hätte man Schwierigkeiten, ihn unterzubringen.

Der Tisch hat versenkbare Stromleisten, die Oberfläche ist „geledert“. Passend dazu gibt es eine Design-Hängeleuchte sowie Lederstühle. Der Mindestpreis für den Tisch lag bei 3000 Euro, am Dienstagmittag waren schon 6400 geboten. Der riesige Leuchter mit 30 Birnen ist einem Bieter bislang 1600 Euro wert.

Kleiderbügel mit Signa-Emblem für 240 Euro

Weiter geht es im einstigen Benko-Imperium mit Designstühlen (Gebot: 2000 Euro) oder Design-Hockern (750). Das alles kommt ebenso protzig und neureich wie geschmacklos daher. Auch der 5,30 Meter lange Raumtrenner „Steinplatte Frappuccino“, dessen Neupreis laut Auktionshaus bei 60.000 Euro war. In der Versteigerung steht das Trumm auf 3600 Euro.

Dass Signa in seinem Inneren auch gesichtslos und unspektakulär war, scheint Bieter ebenso zu reizen. Vier Kleiderbügel mit Signa-Emblem sind einem Interessenten 240 Euro wert, eine ebensolche blaue Fußmatte steht bei 1600. Für Benko-Zimmerpflanzen werden 100 Euro und mehr ausgegeben. Auch Toilettenbürsten, Halter für Klopapierrollen und selbst zwei komplett schnöde Mülleimer aus Plastik finden für ein Vielfaches ihrer eigentlichen Werte neue Heime.

Alles muss selbst in Wien abgeholt werden

Wer zufällig nach Wien kommt, kann sich die Objekte direkt vor Ort anschauen. Gleich um die Ecke liegt das bekannte Café Central, in dem schon Sigmund Freud Stammgast war. Bei einem Gebot auf ein Exponat aus dem Benko-Nachlass sollte aber bedacht werden, dass zum Kaufpreis noch 18 Prozent Auktionsgebühr sowie 20 Prozent österreichische Mehrwertsteuer anfallen. Auch ist kein Versand möglich, die Objekte müssen im Palais Harrach selbst abgebaut und abgeholt werden.

Bei all dieser Gaudi sollte nicht vergessen werden: Investoren, Banken und Versicherungen haben René Benko und Signa sehr viele Millionen Euro gegeben, von denen sie nur wenig wiedersehen dürften. Die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof blicken in ein bitteres Jahr, gehört die Warenhauskette doch zu Signa. Am Dienstag wurde die, nunmehr dritte, Insolvenz angemeldet. Und in Deutschland und Europa herrscht Stillstand bei vielen begonnenen hoch fliegenden Immobilienträumen wie dem Hamburger Elbtower oder der Alten Akademie in München.