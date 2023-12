Aus nach 140 Jahren: Hagebau Schneider Baumarkt in Markdorf schließt

Es kommt nicht häufig vor, dass ein Unternehmen aus der Region zwei Weltkriege, Inflationen, Wirtschaftskrisen und kürzlich auch noch Corona übersteht. Der heutige Hagebau Schneider Baumarkt existiert seit 139 Jahren. Das älteste Unternehmen in Markdorf war vier Generationen in Familienhand. Damit ist bald Schluss. Inhaber Josef Schneider beendet die Geschäftstätigkeit zum 31. März 2024 - nach 140 Jahren.

„Es gibt innerhalb unserer Familie niemanden, der den Betrieb in fünfter Generation weiterführen könnte“, sagt Schneider. Und weiter: „Die Rahmenbedingungen haben sich drastisch verschlechtert. Bautätigkeiten gehen stark zurück, Lieferketten sind zusammengebrochen, Innovationen bleiben aus. Es geht einfach nicht mehr.“

Der Verkauf ist alternativlos. Josef Schneider

Die 12.000 Quadratmeter große Immobilie, in der sich der Baumarkt befindet, wird zeitnah verkauft. Die „Schwäbische Zeitung“ erfuhr: Es handelt sich um einen Käufer aus der Industrie, der die Räumlichkeiten als Lagerflächen nutzen will. Der Name des Käufers soll offiziell bekannt gegeben werden, wenn der Notarvertrag unterschrieben ist. „Bis dahin haben wir Stillschweigen verabredet“, so Schneider.

Ein Teil der Mitarbeiter soll vom Käufer ein Angebot erhalten

Der Käufer habe laut Schneider angeboten, einen Teil der Mitarbeiter in dessen Firmengruppe weiterzubeschäftigen. Bei Schneider arbeiten 30 festangestellte Mitarbeiter sowie zahlreiche Aushilfen. Sie wurden bei einer Betriebsversammlung bereits über die Geschäftsaufgabe informiert.

Ich habe für diesen Deal gekämpft wie eine Löwin. Auch im Sinne unserer Mitarbeiter. Alle sind mit Herzblut dabei. Viele sind enttäuscht, dass die Familie so entschieden hat. Aber damit müssen wir uns jetzt abfinden. Marktleiterin Gerda Chira

Betriebsintern hatte es in den vergangenen Monaten noch die Hoffnung gegeben, dass ein zweiter Interessent die Immobilie übernimmt und den Baumarktbetrieb fortführt. Eine Variante, die vor allem Marktleiterin Gerda Chira forcierte.

Sie sagt gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“: „Ich habe für diesen Deal gekämpft wie eine Löwin. Auch im Sinne unserer Mitarbeiter. Alle sind mit Herzblut dabei. Viele sind enttäuscht, dass die Familie so entschieden hat. Aber damit müssen wir uns jetzt abfinden.“

Schneider kann die Entäuschung nachvollziehen, doch er sagt: „Der Verkauf ist alternativlos.“ Die Verhandlungen mit dem zweiten Interessenten seien aus mehreren Gründen gescheitert. Vor allem gab es Unstimmigkeiten bezüglich der möglichen Vertragsgestaltung.

40.000 Artikel müssen raus

Aktuell lagern im Baumarkt und im Gartencenter etwa 40.000 Artikel. Schneider plant ab Januar 2024 einen großen Räumungsverkauf. Ein externer Spezialist wurde mit den Deatils betraut. „Alles muss raus“, sagt der Firmeninhaber, „nach diesem Slogan müssen wir als Familie jetzt handeln. Das tut weh, aber es gibt wirklich keinen anderen, rationalen Weg.“ Schneider ist 69 Jahre alt, wenn sein Baumarkt Ende März schließt. Er sei nach den Jahrzehnten im harten Baumarkt-Geschäft reif für den Ruhestand.

Schneiders Unternehmen wurde 1884 als Kolonialwarenhandel gegründet. Der Schwerpunkt lag damals auf dem Schraubenhandel. 1960 folgte der Neubau in der Markdorfer Hauptstraße 19 und der Ausbau der Sortimente Baustahl, Drahtwaren und Landwirtschaft. 1986 feierte man die Aufnahme in den Nürnberger Bund „Profi Baumarkt“.

Die Geschäftsaufgabe ist nach so langer Zeit ein herber Schlag für die Region und vor allem für Markdorf. Die Handwerker gingen bei uns ein und aus. Marktleiterin Gerda Chira

Wenig später folgte die Verlagerung des Stahlhandels ins Industriegebiet Oberfischbach 1, wo der Baumarkt aktuell residiert. Ein Meilenstein waren 2002 auch der Umbau zum Vollsortimenter-Baumarkt mit Gartenmarkt und die Erweiterung des Baustoff-Abholmarktes.

Geschäftsaufgabe ist ein harter Schlag für die Region

Die Beendigung aller Geschäftstätigkeiten könnte vor allem regionale Handwerker vor Probleme stellen, die ihre Materialien seit Jahrzehnten im Hagebau Schneider Baumarkt bestellen und beziehen. Stahl, Porenbeton, Kalksandstein, Putze, Klinker und Verblender werden stark nachgefragt.

„Es ist aktuell bereits sehr schwer, diese Dinge zu bekommen“, sagt Schneider, „und es wird in Zukunft noch schwieriger. Die Märkte haben sich stark verändert.“ Das sieht Chira ähnlich: „Die Geschäftsaufgabe ist nach so langer Zeit ein herber Schlag für die Region und vor allem für Markdorf. Die Handwerker gingen bei uns ein und aus.“

Schneider hatte Handwerker an Privatpersonen vermittelt, um Projekte im Hoch- und Tiefbau zu realisieren. Zum Portfolio des Baumarkts zählen auch Solaranlagen. Privatpersonen können sich Werkzeuge leihen. Alles vorbei am 31. März 2024.

Meilensteine in der Geschichte des Unternehmens waren 2005 der Eintritt in die Hagebau-Gruppe, der Umbau von Baumarkt und Gartencenter und die Gründung des Hagebau-Baustoffhandels. Hagebau Deutschland habe allerdings kein Interesse gehabt, den Baumarkt in Eigenregie fortzuführen. „Es wurde in einem ersten Gespräch schnell klar, dass das keine Option ist“, so der Inhaber.