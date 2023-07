Sie haben es schon getan: In Finnland, den Niederlanden, Irland, Italien und Belgien wurden die kleinsten Münzen abgeschafft. Überflüssig sei das Kupfergeld im alltäglichen Zahlungsverkehr — so die Diagnose der Finanzministerien. Tatsächlich lassen sich die Nachteile der Ein– und Zwei–Cent–Münzen flott auflisten: Zuvorderst sind sie — laut EU–Kommission — in der Herstellung teurer als ihr eingeprägter Wert. In der Praxis machen sie den Geldbeutel schwer. Außerdem seien die Kleinstmünzen, so behaupten es die Befürworter der bargeldlosen Zahlung, bereits jetzt überholt. Der Trend zur Karten– und Handyzahlung werde sich fortsetzen. Laut Umfragen sind 60 bis 70 Prozent der Deutschen, die ansonsten mit ebenso großer Mehrheit ins Bargeld vernarrt sind, für eine Abschaffung des Kleinstgeldes.

Doch warum eigentlich? Wen die Minimünzen stören, der kann doch ohnehin quasi überall Handy oder Karte zücken. Aufrunden im Supermarkt? Auch das ist quasi überall möglich. Denn ob die Händler allesamt dazu bereit wären, an der Kasse stets auf fünf Cent abzurunden, darf bezweifelt werden.

Immaterielle Wert der Kleinstmünzen wichtig

Und die Sache mit dem Material ist fragwürdig. Denn das vermeintliche Kupfergeld hat einen Stahlkern: Die kleinen Münzen bestehen lediglich zu 5,65 Prozent aus teurem Kupfer und zu 94,35 Prozent aus billigem Eisen. Mitsamt der Produktion kostet die Ein–Cent–Münze geschätzt einen Cent, die Zwei–Cent–Münze übrigens ebenfalls.

Doch am Ende geht es gar nicht um den materiellen Wert dieser kleinen glänzenden Geldstücke. Hat nicht fast jeder einst mit Pfennigen gelernt zu sparen? Wie groß war die Freude, wenn aus dem Sparschwein all die kleinen Münzen in ein Plastiksieb rieselten? Das Geräusch, wenn sie durch die Zählmaschine rauschten — und die Spannung, wie viel es am Ende war. Vielleicht sollte vor der Abschaffung mal eine Umfrage unter Kindern gemacht werden, ob der Cent überflüssig ist. Und auch mancher Erwachsene freut sich bis heute, wenn er einen Cent findet. Es hieß einst ja nicht umsonst Glückspfennig. Denn in allem Kleinen liegt der Ursprung für etwas Großes. Wer das anders sieht, kann seine Cents ja spenden oder verschenken.