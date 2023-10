Auf der Suche nach den sauberen Rohstoffen

Namibia ist bei deutschen Touristen ein beliebtes Reiseziel. Spektakuläre Wüsten und wilde Tiere im Etosha-Nationalpark locken Gäste an. Seltener dagegen besuchen hochrangige Politiker wie Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nebst großem Gefolge aus Wirtschaftsmanagern die einstige Kolonie des Deutschen Reiches. Denn wirtschaftlich ist das Land im Süden Afrikas ein Zwerg. Vielbeachtet war daher der Auftritt Habecks dort im vergangenen Dezember. Namibias Präsident Hage Gottfried Geingob wähnte im Scherz schon eine „Invasion“ auf sich zurollen.

Der Grund der Reise war freilich ein höchst aktueller. Deutschland braucht saubere Energie und die soll ab 2027 in Form von Wasserstoff unter anderem aus Namibia kommen. Zehn Milliarden Euro investiert ein Gemeinschaftsunternehmen dort in die Produktion. Per Schiff soll das Gas nach Deutschland transportiert werden. Gleichzeitig erhoffen sich die Politiker beider Seiten davon auch einen Entwicklungsschub des Landes auf partnerschaftlicher Basis. Es sollen neue Jobs entstehen und die Hafenstadt Lüderitz vom Transport des Wasserstoffderivats Ammoniak profitieren.

Zukunftstechnologien benötigen spezielle Rohstoffe

Partnerschaft und Kooperation ‐ so sieht die Strategie Deutschlands im weltweiten Wettbewerb um wichtige Rohstoffe aus. Energie ist nur einer davon, wenngleich der wohl wichtigste. Die Nachteile der Abhängigkeit von einzelnen Lieferantenländern haben sich nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine schmerzlich gezeigt. Nun arbeiten die EU, aber auch die Mitgliedsländer an einer Diversifizierung der benötigten Importe, um neuerlichen Notlagen in anderen Krisen vorzubeugen. Jetzt sollen Kooperationen, die auch dem Herkunftsland wirtschaftlich nützen, reine Lieferbeziehungen ersetzen.

Viele Zukunftstechnologien benötigen Rohstoffe, die im eigenen Land nicht oder nicht in ausreichenden Mengen zu finden sind. „Deutschland ist bei vielen für die Energiewende und E-Mobilität notwendigen mineralischen Rohstoffen aus China bereits heute abhängiger als vom Öl und Gas aus Russland“, warnt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Lithium ist das wohl herausragende Beispiel für einen wachsenden Bedarf an Metallen. Der Rohstoff wird für die Herstellung der Batterien für E-Autos benötigt. Allein schon der Umstieg von rund 45 Millionen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren auf Elektromobile lässt den Umfang des künftigen Bedarfs an Lithium erahnen.

Politisches Umfeld spielt eine wichtige Rolle

Die Liste der zunehmend für Zukunftstechnologien benötigten Rohstoffe ist lang. Darauf finden sich landläufig bekannte Stoffe wie Nickel, Kobalt, Kupfer, Titan und Platin. Viele Bezeichnungen sind dagegen weitgehend unbekannt. Von Indium, Rhenium, Ruthenium, Scandium, Germanium oder Iridium haben vermutlich die meisten Menschen mit durchschnittlicher Schulbildung noch nichts gehört. Einige gehören zur Gruppe der seltenen Erden. Der Begriff täuscht, denn diese Metalle sind nicht alle selten. Aber sie sind begehrt und zum Teil fast ausschließlich in China zu finden. Ob Windkraftanlage, Computer, Steuerungstechnik, E-Mobilität oder auch die digitalisierte Landwirtschaft ‐ vieles ist ohne diese Rohstoffe nicht möglich.

Für neue Lieferbeziehungen spielt auch das politische Umfeld eine wichtige Rolle. „Dies setzt ein stabiles politisches System und einen korruptionsarmen Raum voraus“, sagt Simon Gerards, Rohstoffexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft (IW). Das ist alles andere als selbstverständlich. In wichtigen Erzeugerländern herrschen politisch instabile Verhältnisse oder die Menschenrechte werden nicht ausreichend gewahrt. Instabilität gefährdet die Sicherheit der Lieferketten.

Liegt die Zukunft in Lateinamerika?

Das IW wirft daher den Blick weiter in Richtung Lateinamerika. „Viele lateinamerikanische Staaten verfügen nicht nur über große Rohstoffvorkommen, sondern weisen auch eine hohe Demokratiedichte auf“, erläutert Gerards. Schon lange bezieht Europa von den Staaten dort Rohstoffe, von Getreide über Kautschuk, Salpeter, Holz und seit vergleichsweise kurzer Zeit vor allem Lithium. Beim begehrten Stoff für die Batterietechnik verfügt Chile allein über gut 40 Prozent der Weltreserven.

Deutschland war auch in der Vergangenheit nicht untätig und hat schon eine Reihe von Partnerschaften aufgebaut. Brasilien ist nach Angaben der Deutschen Rohstoffagentur ein unverzichtbarer Lieferant von Erzen und Industriemineralen. Mit Chile vereinbarte die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) 2013 eine strategische Partnerschaft zum Bergbau. Auch mit der Mongolei, Kasachstan, Südafrika und Peru sind Kooperationen aufgebaut worden.

Hohe Standards in Europa stehen im Wege

Doch diese Aufzählung zeichnet ein zu schönes Bild, wie das IW feststellt. Trotz Absichtsbekundungen aus der Wirtschaft gebe es kaum Diversifizierungen bei Investitionen und Handelsströmen. „Zahlreiche kritische Rohstoffe beziehen wir aus China, gerade für zukunftsorientierte Bereiche wie die Halbleiterindustrie“, kritisiert das Institut. Das Beispiel Namibia zeigt einen der Gründe. „Der Erfolg steht und fällt mit der Förderung von Wasserstoffprojekten“, sagt BDI-Fachmann Matthias Wachter. Die Produktion sei viel zu teuer. Ohne staatliche Hilfen gebe es keine Abnehmer dafür.

Einer schnellen Ausweitung der Lieferketten für Rohstoffe stehen auch die hohen Standards in Europa im Wege. Die Unternehmen könnten sie vor Ort oft nicht durchsetzen. Einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags zufolge überlegt fast jedes vierte unter das Gesetz fallende Unternehmen, Handelsbeziehungen zu beenden oder sich aus Risikoländern zurückzuziehen. Auch der Rohstoffexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Lukas Menkhoff, gibt sich da keinen Illusionen hin. „Wenn man die eigenen Ansprüche hoch hängt“, warnt er, „muss man die Kosten dafür tragen.“