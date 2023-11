Anleger halten sich zurück: Dax pendelt um 16.000 Punkte

Auch am letzten Tag der Börsenwoche hat der deutsche Aktienmarkt die Anleger nicht vom Hocker gerissen. Erneut mangelt es an Impulsen von jenseits des Atlantiks, da viele US-Investoren wegen des langen Thanksgiving-Wochenendes nicht aktiv sind. Deutsche Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen.

Der Dax pendelte im Verlauf um 16.000 Punkte und erklomm zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende August. Zuletzt notierte der Leitindex praktisch unverändert bei 15.994,64 Zählern. Damit deutet sich für den Dax ein Wochengewinn von rund einem halben Prozent an. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Freitag 0,09 Prozent auf 26.078,29 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann rund 0,1 Prozent.

Der Euro kostete zuletzt 1,0915 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0900 (Mittwoch: 1,0911) Dollar fest. Am Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von 2,60 Prozent am Vortag auf 2,66 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 123,87 Punkte. Der Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 130,39 Zähler.