Weihnachtszeit ist Reisezeit: Deshalb rechnet der Flughafen Memmingen in den Ferientagen rund ums Fest mit einem Passagieranstieg von über 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Das hat der Allgäu-Airport aktuell mitgeteilt. Auf die Passagiere warten neben den Verbindungen des regulären Flugplans 60 Zusatzflüge sowie eine neue Airline.

Um die große Nachfrage nach weihnachtlichen Flügen bewältigen zu können, haben demnach die Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air ihr Angebot um weitere 60 zusätzliche Flüge ergänzt. In der Zeit vom 16. Dezember bis zum 6. Januar werden laut Mitteilung unter anderem auf den Strecken von Memmingen nach Dublin, London, Sofia, Porto und Palma de Mallorca die Kapazitäten aufgestockt.

Premiere mit GP Aviation

Erstmals am 17. Dezember startet mit der Fluggesellschaft GP Aviation ein Flieger nach Pristina (Kosovo) . Drei Mal wöchentlich geht es in die Hauptstadt des Kosovo, die zudem täglich von Wizz Air angeflogen wird. Buchbar sind die Tickets von GP Aviation unter https://www.prishtinaticket.net.

„Gerade in den Weihnachtsferien kommt unser Gäste-Mix voll zum Tragen“, erläutert Airport Geschäftsführer Ralf Schmid lau der Mitteilung. „Zum einem wollen viele Menschen ihre Freunde und Verwandten oder ihr Zuhause besuchen, zum anderen starten zahlreiche Fluggäste in den Urlaub.“

Dabei seien es nicht nur Passagiere, die von Memmingen in die Sonne fliegen, sondern auch zahlreiche internationale Gäste, die via Memmingen die nahen Skigebiete im Allgäu und in den Nachbarländern Österreich und Schweiz besuchen. Verzeichnete man 2022 während der Weihnachtsferientage rund 91.000 Passagiere, so rechne man in diesem Jahr mit rund 130.000, was einem Zuwachs von über 40 Prozent entsprechen würde.

Allen, die Schnee und Eis hinter sich lassen wollen, biete der Flughafen Memmingen zudem zahlreiche sonnige Alternativen: So stehen die Kanareninseln Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa auf dem Flugplan. Sonnige Aussichten versprechen auch die Inseln Zypern und Sizilien.

Neue Ziele: Dubrovnik und Pula

Wer gerne längerfristig plant, kann zudem mit neuen Zielen im Sommerflugplan rechnen: Neu sind das kroatische Dubrovnik und Pula an der Südspitze der Halbinsel Istrien. Ryanair verbindet Dubrovnik ab dem 2. April 2024 mit Memmingen, ab 1. Juni geht es zweimal pro Woche nach Pula.

Auch Rhodos ist wieder ein Thema. Ab 1. April fliegt Ryanair zweimal pro Woche von Memmingen auf die griechische Insel. Ein Comeback feiert im kommenden Jahr auch Sarajevo, das ebenfalls ab 1. April von Ryanair angeboten wird.

Parkplatz online vorbuchen

Passagieren, die in den Weihnachtsferien ab Memmingen fliegen, raten die Verantwortlichen, vorab online einen Parkplatz zu buchen, mehr Zeit einzuplanen und mindestens zwei Stunden vor Abflug am Airport zu sein.