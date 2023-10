Altersvorsorge: Der Haken beim Auszahlplan

Wer lange in einen Sparplan eingezahlt hat und sich allmählich dem Rentenalter nähert, steht irgendwann mal vor der Entscheidung, wie man sich das Vermögen auszahlen lässt. Dasselbe kann für eine fällige Rentenversicherung, einen Immobilienverkauf oder eine Erbschaft gelten ‐ allesamt Situationen, bei denen einem plötzlich hohe Mittel zufließen. Anlegerinnen und Anleger stehen also dann vor der Frage, wie viel Geld sie regelmäßig von ihrem Kapital entnehmen können, um sich einen schönen Lebensabend zu finanzieren. Man spricht hier auch von „passivem Einkommen“. Die monatlichen Auszahlungen ergänzen das reguläre Einkommen oder die Rente.

Eine Geldanlage mit Entnahmeplan kann auch als Alternative zur Sofortrente angesehen werden, bei der es sich um eine Form der privaten Altersvorsorge handelt. Die Höhe der Entnahme kann flexibel bestimmt werden. In einem meist monatlichen Rhythmus werden dann Anteile der Wertpapiere verkauft und der Verkaufserlös dem Konto gutgeschrieben. Für regelmäßige Einzahler in einen Sparplan geht es um den Wechsel zum Auszahl- oder Entnahmeplan, wie ihn Banken oder Fondsgesellschaften anbieten. „Der Auszahlplan ist damit das Gegenstück zum Sparplan“, sagt Anja Ciechowski, Expertin des Ratgeberportals Finanztip.

Doch Achtung, die Sache hat einen Haken: Während die Anleger bei den Ansparplänen von dem nicht unumstrittenen Cost-Average-Effekt, der die Durchschnittskosten pro Fonds- oder ETF-Anteil abbildet, eher profitieren (siehe „Schwäbische Zeitung“ vom 14. Oktober 2023), ist es in der Auszahlungsphase genau umgekehrt. Investieren Anleger regelmäßig einen festen Betrag in einen Sparplan, so erhalten sie in schwachen Börsenphasen automatisch mehr Fonds- und ETF-Anteile oder Aktien, weil der Preis pro Anteil dann besonders günstig ist. In guten Börsenphasen kaufen sie automatisch weniger Anteile, weil diese dann teurer sind. Langfristig ergibt dies einen günstigeren Durchschnittspreis. Anders ist es beim Entnahmeplan. Während Sparpläne vom Cost-Average-Effekt profitieren mögen, zeigt sich bei Auszahlplänen das Gegenteil. Entnehmen die Anleger gemäß ihrem Auszahlungsplan regelmäßig Anteile, so veräußern sie ihre Fondsanteile in schwachen Börsenphasen unter Umständen zu besonders niedrigen Kursen ‐ zum eigenen Nachteil. Um dies zu verhindern, könnten die Anleger den Entnahmeplan mit einem schwankungsarmen Rentenfonds koppeln. Doch auch diese Vorgehensweise hätte einen Haken. Im Vergleich mit einem Aktienfonds würde man dann mit dem Rentenfonds niedrigere Renditechancen in Kauf nehmen. Bei der Umschichtung haben sich tatsächlich zwei unterschiedliche Richtungen etabliert. Wählt man eine offensive Vorgehensweise, bleibt das Vermögen bis wenige Jahre vor dem Ruhestand etwa in Aktienfonds oder ETFs investiert, um möglichst lange von deren hohen Renditechancen zu profitieren. Erst dann setzt ein automatisches Umschichtungsverfahren ein, das, je nach Anbieter, meistens anders funktioniert.

Anleger, die ein geringeres Risiko eingehen wollen, sollten dagegen die defensive Strategie vorziehen, bei der Umschichtungen laufend vorgenommen werden. Vermeiden lässt sich der negative Cost-Average-Effekt auch durch den regelmäßigen Verkauf einer fixen Anzahl von Fondsanteilen statt eines bestimmten Geldbetrages. Der Verkaufserlös kann hierbei allerdings stark schwanken. Für Anleger, die auf einen bestimmten regelmäßigen Betrag angewiesen sind, etwa um laufende Kosten wie die Miete zu decken, eignet sich diese Lösung deshalb kaum.

Wer zu Rentenbeginn nicht alles auf einmal braucht, sondern vielleicht nur einen größeren Betrag , etwa für die Schlusstilgung der eigenen vier Wände, sollte nur die entsprechenden Anteile verkaufen. Den Rest belässt man einfach im ETF- oder sonstigen Fonds. „Das verbleibende Geld erwirtschaftet dann munter weiter Rendite“, so Expertin Ciechowski von Finanztip.

Denkbar ist natürlich auch der Verkauf des gesamten angehäuften Vermögens. Das Problem dabei aber ist, dass man auf einmal einen Batzen Geld hat, der auch irgendwo gewinnbringend geparkt werden will. Im Kern kann man sagen, dass die Gestaltung eines Auszahlplans von individuellen Faktoren wie der Lebenssituation, den Bedürfnissen und nicht zuletzt der eigenen Risikoneigung abhängt.