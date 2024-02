Schon wieder ein Streik, nun in den Arxtpraxen. Am Mittwoch waren es Lufthansa-Gäste, die nicht zum Ziel kamen. Und das nach den Ausständen in den vergangenen Tagen - erst die Bahn, dann der ÖPNV, dann das Sicherheitspersonal an den Flughäfen. Da liegt es nahe, seinem Ärger Luft zu machen und zu sagen: Es reicht! Dem Ärger über Tarifparteien, die sich nicht einigen können oder wollen; Gewerkschaften, die utopische Forderungen stellen; oder Arbeitgeber, die Rekordgewinne schreiben und Löhne klein halten wollen.

Man kann es aber auch mit mehr Distanz betrachten und gelassener sehen, ja sogar positiv. Es handelt sich nämlich um geregelte Tarifkonflikte, die in diesem Land möglich sind. Und da gehören Streiks, zumal Warnstreiks, eben dazu. Darüber hinaus darf man auch die Ausgangsbedingungen nicht aus dem Blick lassen. Unternehmen klagen seit Monaten über Arbeits- und Fachkräftemangel. Nun ist es in einer Marktwirtschaft aber üblich, dass die Nachfrage den Preis mitbestimmt. Also: Wer in Zeiten von Fachkräftemangel geeignetes Personal finden will, der muss eben attraktive Löhne und möglichst angenehme Arbeitszeiten bieten. Um nichts Anderes geht es bei diesen Tarifauseinandersetzungen und Streiks.

Streiks fordern Vertrauen in Gesellschaft

Und schließlich kann man die hohen Forderungen der Gewerkschaften auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive betrachten: Die hiesige Ökonomie schwächelt auch deswegen, weil der Konsum mit der hohen Inflation zurückgegangen ist. Reallohnerhöhungen sind also gesamtwirtschaftlich sinnvoll. Natürlich ist dies im Einzelfall bei derart hohen Inflationsraten nicht einfach zu verhandeln. Aber mit Inflation und Fachkräftemangel sitzen die Gewerkschaften im sogenannten „Arbeitnehmermarkt“ an einem langen Hebel. Den zu bedienen, ist ihr gutes Recht.

In den Konflikten und Streiks schließlich zeigt sich einfach gesprochen der Wille, Arbeitsverhältnisse zu gestalten und zu verändern. Und zwar so, dass sie zeitgemäß sind oder bleiben. Die verschiedenen Streiks lassen sich auch als aktive Mitbestimmung sehen. Und Mitgestalten, das ist bekannt, stärkt das Vertrauen in Gesellschaft und Demokratie.