Aktienpakete sollen die Rente retten

Das Verhältnis der Deutschen zu Geldanlagen an den Börsen ist vor allem bei den älteren Jahrgängen von Skepsis geprägt. Bei den jungen Leuten sieht es schon anders aus, spätestens seitdem sich Aktiensparpläne unkompliziert über das Smartphone abwickeln lassen. Und ausgerechnet die kritischen Jahrgänge im oder nahe am Rentenalter sollen nun ihre Altersvorsorge von den Entwicklungen an den Aktienmärkten abhängig machen? So könnte die von Finanzminister Christian Lindner (FDP) nun an den Start gebrachte Aktienrente zumindest missverstanden werden.

Zwölf Milliarden Euro pro Jahr will Lindner dafür in den kommenden Jahren locker machen. Das Geld dafür borgt sich der Bund an den Kapitalmärkten. So soll eine „Stiftung Generationenkapital“ entstehen, das bis Mitte des nächsten Jahrzehnts einen dreistelligen Milliardenbetrag erreichen soll, von 200 Milliarden ist die Rede. Dazu will der Liberale auch Bundesbeteiligungen an die Stiftung übertragen. Genaueres sagt er dazu nicht. Aber es kommen zum Beispiel die Beteiligungen an der Post oder der Telekom dafür in Frage.

Stiftung soll Vermögen an den Börsen anlegen

Die politisch unabhängige Stiftung soll das Vermögen verwalten und gewinnträchtig an den Börsen anlegen. „Sie legt in unserem Auftrag das Geld von uns allen an“, erläutert der Minister. Die Idee: Der Staat zahlt für den Aufbau des Stiftungskapitals beispielsweise zwei Prozent Zinsen. Die Stiftung erzielt mit den Anlagen dann eine Rendite von fünf Prozent. Davon überweist sie die Zinsausgaben des Staates an den Bund. Der Rest, im Beispiel drei Prozent des Vermögens, fließt in den Rentenkasse. So will die FDP den Beitragssatz zur Rentenversicherung stabilisieren, wenn immer weniger Arbeitnehmer steigende Rentenausgaben finanzieren müssen. „Nichtstun ist keine Option“, sagt Lindner. Doch hat die Aktienrente noch einige Haken, die für viel Kritik sorgen, selbst in den Reihen der Ampelkoalition. Die Größe dieses Staatsfonds täuscht über dessen möglichen Beitrag zur Stabilisierung der Beiträge. Den Prognosen zufolge wird der Beitragssatz von derzeit 18,6 Prozent des Bruttolohnes in den nächsten zehn Jahren auf über 21 Prozent ansteigen. Um ihn um einen Prozentpunkt zu drücken, müsste der Fonds eine jährliche Dividende von 17 Milliarden Euro einbringen. Nach einer Berechnung des grünen Rentenexperten Markus Kurth müsste ein Kapital von 567 Milliarden Euro zusammenkommen, um diese Dividende plus den Zinszahlungen an den Bund aufzubringen.

Kurth stellt das Vorhaben auch aus verfassungsrechtlichen Gründen in Frage. Es würde das Vertrauen in das geltende Umlageverfahren untergraben und auch Verzerrungen an den Finanzmärkten nach sich ziehen, glaubt er. Stattdessen plädiert er für eine Stärkungen der Einnahmen der Rentenkasse aus Beiträgen, zum Beispiel durch eine höhere Frauenerwerbsquote, bessere Löhne und gesündere Arbeitsbedingungen. Auch der DGB lehnt den Einstieg in ein teilweise kapitalgedecktes Rentensystem ab.

Private Altersvorsorge soll gesondert reformiert werden

Mit der privaten Altersvorsorge hat das Generationskapital nichts zu tun. Die Regeln dazu sollen gesondert reformiert werden. Die Riester–Rente wird nach Vorschlägen einer Expertenkommission so verändert, dass auch Aktienfonds verstärkt zur Vermögensbildung beitragen können. Das wäre aber völlig unabhängig von der Entwicklung des gesetzlichen Rentensystems.

Die Aktienrente wird Teil eines Gesetzespakets sein, dass Lindner Zusammen mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in den kommenden Wochen auf den Weg bringen will. Sie ist auch ein Zugeständnis des Koalitionspartners SPD. Denn Heil will im Gegenzug beim Rentenniveau eine Untergrenze von 48 Prozent einziehen. Das Rentenniveau beschreibt das Verhältnis einer Durchschnittsrente zum Durchschnittsverdienst, sagt also nichts über den individuellen Rentenanspruch aus.