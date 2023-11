Unterkünfte-Plattform

Airbnb hebt Angebote mit Top-Bewertungen stärker hervor

San Francisco / Lesedauer: 2 min

Bei Airbnb gibt es einige Neuerungen. (Foto: Patrick Semansky/AP/dpa )

Besonders gut bewertete Unterkünfte will Airbnb zukünftig ins Schaufenster stellen. Doch auch an anderer Stelle stehen Änderungen an.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 14:14 Von: Deutsche Presse-Agentur