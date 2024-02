Es gibt sie in braun, schwarz und gefleckt. Kühe gehören zum Landschaftsbild der Region, wie ihre Milch zum Kaffee. Trotzdem gibt es immer weniger. Tausende Milchbetriebe schließen jedes Jahr ihre Pforten. Im Gespräch mit Schwäbische.de erläutert Milchwirtschafts-Experte Carsten Hümmer, wie Digitalisierung im Kuhstall hilft und wieso Milchalternativen eine Nische sind.

Herr Hümmer, wie steht es aktuell um die Milchwirtschaft?

Derzeit geht es vielen Milchviehbetrieben nicht in dem Sinne schlecht. Wir kommen aktuell aus einer Milchpreis-Hochphase. Im Moment können die Molkereien den Betrieben ganz gute Preise zahlen und das ist im Endeffekt der wichtigste Punkt: Bin ich in der Lage wirtschaftlich zu arbeiten? Das ist aktuell ganz in Ordnung.

Wo liegt dann das Problem?

Das Problem ist, dass wir lange Jahre nicht in dieser Situation waren. Da gab es eher eine Milchpreis-Krise. Insgesamt ist der Milchpreis sehr unbeständig. Die Landwirte sind jetzt in der Lage wieder kleine Reserven aufzubauen. Die hatten sie in den schlechten Jahren aufgebraucht.

Fachkräftemangel, steigende Kosten, Bürokratie - Das sind Herausforderungen, vor denen die gesamte Wirtschaft steht. Was sind spezielle Probleme in der Milchwirtschaft?

Das ist eine schwierige Frage. Ein Beispiel sind verschiedene Haltungsformen. Da gibt es einen Dschungel aus verschiedensten Labels. Das verwirrt nicht nur die Verbraucher im Laden, sondern hindert auch die Betriebe bei der zukunftsfähigen Ausrichtung ihrer Tierhaltung. Ein weiteres Problem ist die Marktmacht der vier großen Lebensmitteleinzelhändler, die zusammen rund 76 Prozent des Marktes abdecken. Dadurch entsteht ein hoher Preisdruck.

Edeka und Netto haben kürzlich angekündigt in Zukunft bei ihrem Käse auf Milch aus Haltungsform 3 zu setzen, der zweithöchsten Stufe. Was heißt das für die Höfe?

Wenn mehr Milch aus höheren Haltungsformen nachgefragt wird, müssen Landwirte neue Ställe bauen. Aktuell tätigen aber die wenigsten solch hohe Investitionen. Gerade die Baukosten sind massiv angestiegen.

Würden Sie den Landwirten trotz ihrer Unsicherheit empfehlen, mehr zu investieren und was wären konkrete Ansätze?

Auf jeden Fall. Langfristig sind die Höfe immer besser aufgestellt, wenn sie sich nicht ängstlich zurückhalten. Viele Landwirte sind heute froh, wenn sie sich schon früh zukunftsfähig orientiert haben. Das müssen nicht nur große Investitionen wie ein neuer Stall sein. Im Bereich der Digitalisierung gibt es viele Investitionen, die wirtschaftlich sind und die Kosten wieder einspielen.

Es gibt jetzt nicht diese eine Technologie, die massiv die Kosten reduziert, aber Kleinvieh macht auch Mist: Das heißt, durch verschiedene Optimierungen wie dem digitalen Gesundheitsmanagement im Kuhstall oder dem digitalen Arbeitskraftmanagement kann jeder Betrieb ganz individuell an diesen Kostenschrauben drehen. Es gibt aber auch schon viele Betriebe, bei denen Digitalisierung schon weit fortgeschritten ist.

Digitales Gesundheitsmanagement im Kuhstall - wie kann ich mir das vorstellen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Sensoren genau festzustellen, wie es den einzelnen Kühen geht. Das hilft auch bei kleinen Betrieben, wo der Landwirt jede seiner 40 Kühe mit Namen kennt. Kühe sind Beutetiere, die verstecken, wenn es ihnen schlecht geht. Die Sensoren messen das und dadurch können Krankheiten früh erkannt werden.

Wie geht es denn dem Milchmarkt an sich?

Langfristig gesehen nimmt die Milchmenge schon ab. In den letzten Jahren blieb sie aber relativ stabil, mit geringen Ausschlägen nach unten und oben. Bei den Milchbetrieben sieht das anders aus: Die gehen seit Jahren stark zurück. 2015 gab es noch über 73.000 Betriebe, 2022 waren es über 20.000 weniger - Tendenz weiter fallend. Das sind dann meist kleine Betriebe, wie es sie auch zum Großteil im Süden gibt.

Dann sind die Milch-Ersatzprodukte aus Hafer, Soja und Co. also gar kein Problem?

In Deutschland betrug der Umsatz in der Milchverarbeitung 2022 37,3 Milliarden Euro. Bei Milchersatzprodukten wurden 0,7 Milliarden Euro umgesetzt. Viele denken bei Milch erst mal nur an das weiße Getränk. Wenn man sich aber anschaut, dass 10 Kilo Milch für ein Kilo Käse gebraucht werden, zeigt sich, wie groß der Markt auch abseits der Konsummilch ist. In diesen Bereichen rund um Käse und Joghurt gibt es auch deutlich weniger Alternativprodukte.

Es wird im Zusammenhang zu Ersatzprodukten immer wieder vom Klimakiller Milch gesprochen - was sagen Sie dazu?

Dieses Schlagwort ist so für mich unangebracht. Ich plädiere dafür, mit einem weiteren Blickwinkel darauf zu schauen. Wenn wir davon ausgehen, dass wir weiterhin Milch konsumieren wollen, dann sollten wir diese in effizienter Weise in Mitteleuropa produzieren. Kühe machen dabei Grünflächen nutzbar, die in keiner anderen Weise sinnvoll genutzt werden können. Wir können nun mal kein Gras essen. Man kann kritisieren, dass auch Kraftfutter eingesetzt wird. Aber die Kuh zum Sündenbock der Klimakrise zu machen, ist zu einfach.

Die Milchindustrie leidet stark am Preisdruck des Handels. Trotzdem wenden sich die Bauernproteste zentral gegen die Politik - müssten die Landwirte nicht eigentlich gegen den Handel protestieren?

Da gab es in der Vergangenheit auch einige Aktionen. Das hat die Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen. Es wurden immer wieder Lager von großen Lebensmitteleinzelhändlern blockiert. In den letzten Wochen haben sich aber alle Landwirte gleichermaßen angesprochen gefühlt und konnten dadurch auch was bewegen. In Preisdiskussionen ist das unglaublich schwer als Kollektiv etwas zu erreichen. Beim Handel gibt es nicht diese eine Stelle, zu der man hinfährt und sagt: Wir machen jetzt den Laden dicht, bis ihr uns angemessene Preise zahlt.