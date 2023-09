Secondhand ist Trend. Das gilt mittlerweile nicht mehr nur für Kleidung oder Möbelstücke, auch gebrauchte technische Geräte werden immer beliebter. Allen voran: Smartphones.

Laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) wurden im Vergleich zum Vorjahr 67 Prozent mehr von sogenannten refurbished Smartphones verkauft. Trotzdem blickt der Großteil der Deutschen skeptisch auf den Markt.

Wir erklären, was die Geräte von herkömmlich gebrauchter Ware unterscheidet, wie viel Konsumenten sparen können und warum die Verbraucherzentrale warnt.

Was sind refurbished Smartphones?

Gebraucht ist nicht gleich refurbished, sagt Sebastian Woldmann, Telekommunikations-Experte der GfK. Der Unterschied: Was refurbished wurde, wurde wieder aufbereitet, runderneuert.

Dabei erhalten Händler die gebrauchte Ware von Privatverbrauchern oder Firmen, welche ihre Geräte loswerden möchten. Die Händler zahlen dafür einen kleinen Betrag oder geben einen Rabatt auf den nächsten Kauf.

Laut eigenen Angaben löschen sie dann sämtliche Daten und bereiten die Geräte wieder auf. Dabei tauschen sie etwa Display oder Akku ‐ je nachdem, was an Reparaturen nötig ist. Anschließend gehen die aufbereiteten Smartphones wieder in den Verkauf ‐ für einen im Vergleich zum Neugerät niedrigeren Preis. Käufer von refurbished Smartphones erhalten mindestens zwölf Monate Gewährleistung.

Woher kommt der Trend?

Laut Woldmann gibt es zwei Gründe: nachhaltiger Konsum und niedrigere Preise. Wer refurbished kauft, kaufe nachhaltiger, weil kein neues Gerät produziert wird. Immer mehr Konsumenten sei das wichtig.

Die Inflation und allgemein gestiegene Preise auf dem Smartphone-Markt würden ebenfalls eine Rolle spielen. Vor allem in den vergangenen ein bis zwei Jahren seien Smartphones in sämtlichen Preissegmenten deutlich teurer geworden.

Die High-End-Geräte der großen Smartphone-Hersteller befinden sich mittlerweile zum Verkaufsstart tief im vierstelligen Bereich. Refurbished Smartphones böten die Möglichkeit, für einen niedrigeren Preis an teure Geräte zu kommen.

Smartphones der niedrigeren und mittleren Preissegmente seien deshalb bei Refurbished-Händlern weniger nachgefragt.

Wo werden die Smartphones verkauft?

Der Großteil der Geräte wird laut Woldmann online gehandelt. Mittlerweile gebe es Online-Shops, die sich allein auf den An- und Verkauf dieser Geräte beschränken.

Doch auch offline gibt es einen Markt. Dazu zählen sowohl große Elektronikmärkte als auch kleine Reparaturläden. Laut Woldmann gibt es mancherorts sogar Automaten, bei welchen gebrauchte Smartphones im Gegenzug für einen Gutschein eingeworfen werden können.

Wie viel lässt sich sparen?

Der Preis hängt vom Zustand der Geräte ab. Refurbished Smartphones werden in der Regel in A-, B- und C-Produkte eingeteilt. Die Unterschiede erklärt Oliver Buttler, Abteilungsleiter Telekommunikation der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg:

A sind Geräte, die im Prinzip wie neu sind. B-Geräte haben kleinere, C-Geräte größere Gebrauchsspuren. Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Entsprechend sind die Geräte der Kategorie C am günstigsten. Laut Verbraucherzentrale lässt sich bei refurbished Smartphones bis zur Hälfte des jeweiligen Neupreises sparen.

Warum sind Verbraucher skeptisch?

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat eine Umfrage zu gebrauchten Smartphones durchgeführt. Das Ergebnis: 91 Prozent derjenigen, die schon einmal ein Gerät auf einem Zweitmarkt gekauft haben, haben gute Erfahrungen damit gemacht. Dem gegenüber stehen 63 Prozent aller Befragten, die Bedenken haben und keine gebrauchten Smartphones kaufen möchten.

Warum ist das so?

„Bei gebrauchter Technik haben die Menschen mehr Bedenken als beispielsweise bei Secondhand-Klamotten. Bei einer Jeans sehe ich auch als Laie, ob sie verwaschen ist oder ein Loch hat. Bei einem Smartphone kann ich nicht dahinter steigen, was im Inneren los ist“, erklärt Buttler. Eine gesunde Skepsis sei nicht verkehrt.

Was kritisiert die Verbraucherzentrale?

Auch, wenn der Markt aus Nachhaltigkeitsaspekten seine Vorteile böte, rein positiv könne er nicht betrachtet werden, sagt Buttler. Vor allem bei Händlern, die auch Neuware verkaufen, komme es immer wieder zu Beschwerden. „Da wird nicht immer deutlich kenntlich gemacht, dass es sich um ein aufbereitetes Gerät handelt. Besonders, wenn der preisliche Unterschied zum Neugerät nicht ganz so drastisch ausfällt, haben viele Konsumenten das Gefühl, ein neues Produkt zum Schnäppchenpreis zu erhalten“, sagt Buttler.

Bei unseriösen Händlern komme es zudem vor, dass die Gebrauchsspuren mitunter deutlicher sind als angegeben. Doch nicht nur der Käufermarkt bietet seine Tücken. Wer sein altes Smartphone an einen Refurbished-Händler verkauft, könne ebenfalls böse Überraschungen erleben. Oft werde mit einem überdurchschnittlichen Ankaufspreis geworben.

„Wenn der Händler dann die Ware zugeschickt bekommt und begutachtet, fällt sein Angebot manchmal plötzlich geringer aus. Gehen die Verkäufer nicht darauf ein, bieten die Händler den Rückversand an ‐ den dann die Verkäufer zahlen sollen“, sagt Buttler.

Für die Verkäufer rechne sich das häufig nicht, weil für Mittelklasse-Geräten oft ohnehin nur zehn bis 15 Euro angeboten würden. Buttler vermutet eine dreiste Verhandlungsmasche, um den Ankaufspreis zu drücken.

Worauf sollten Konsumenten achten?

Um nicht in die Fallen unseriöser Händler zu tappen, rät Buttler dazu, nur bei bekannten Händlern zu kaufen und zu verkaufen. Wer sich unsicher ist, kann auf der Homepage der Verbraucherzentrale über den sogenannten Fakeshop-Finder die Seriosität der Händler prüfen.

Zudem könne es von Vorteil sein, vorwiegend bei heimischen Anbietern zu bestellen. „Wenn es Schwierigkeiten gibt, interessiert es einen Händler aus Amerika oder China im Zweifel weniger, wenn sich ein Kunde in Deutschland aufregt“, sagt Buttler.

Er empfiehlt außerdem, die Produktbeschreibung aufmerksam durchzulesen. Erhalten Konsumenten dann trotzdem ein Gerät, das mehr Gebrauchsspuren aufweist als angegeben, sollten sie sich umgehend an den Händler wenden. „Der Anbieter ist dazu verpflichtet, genau die Ware zu liefern, die er angekündigt hat“, sagt Buttler. Für Streitfälle bietet die Verbraucherzentrale auf ihrer Homepage kostenlose Musterbriefe an, mit welchen Kunden vom Vertrag zurücktreten oder ihre Zahlung zurückfordern können.