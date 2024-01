Informationstechnologie

Abhängigkeit von Digitalimporten enorm

Berlin / Lesedauer: 2 min

In der deutschen Digitalwirtschaft sind einseitige Abhängigkeiten ein Dauerzustand. (Foto: Lino Mirgeler/dpa )

In der Corona-Pandemie wurden die negativen Seiten von großen Abhängigkeiten in der Lieferkette von Unternehmen sichtbar. In der Digitalwirtschaft sind solche einseitigen Verhältnisse aber auch jenseits großer Krisen ein Dauerzustand.