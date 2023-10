Bundesregierung

7 Milliarden Euro mehr Steuereinnahmen im kommenden Jahr

Berlin / Lesedauer: 3 min

Die Bundesregierung erwartet Steuermehreinnahmen von rund 7,2 Milliarden Euro im kommenden Jahr. (Foto: Oliver Berg/dpa )

Zum Jahreswechsel geplante Änderungen in der Steuer und beim CO2-Preis könnten dem Staat 7,2 Milliarden Euro an Mehreinnahmen in die Kasse spülen. Doch an den Maßnahmen gibt es auch Kritik.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 07:36 Von: Deutsche Presse-Agentur