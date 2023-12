Nach dem Hoch kommt der Kater: Viele Hersteller von Konsumgütern haben von der Corona-Pandemie profitiert. Die Menschen wollten es sich zu Hause schön machen und haben in ihr Heim investiert. Doch die Lage hat sich gedreht.

Die seit 2022 stark gestiegene Inflation macht sich schmerzlich im Geldbeutel bemerkbar. Dazu kommt die Baukrise: Wenn der Wohnungsbau lahmt, werden auch weniger Duschen oder Kühlschränke geordert.

Zwar sehen die Konsumforscher der Nürnberger GfK einen Lichtblick. Dennoch liegt das Konsumklima bei rund 25 Punkten im Minus, während es in der Pandemie stabil bei einem Plus von zehn Punkten lag.

Einige Unternehmen reagieren bereits mit Kurzarbeit, Einstellungsstopps oder sogar Stellenabbau. Im November zeigten in Baden-Württemberg 557 Betriebe für 10.861 Beschäftigte Kurzarbeit an. Das geht aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Im September waren es 439 Betriebe für 8902 Beschäftigte. „Damit liegt das Niveau zwar noch deutlich unter dem Stand der Pandemiejahre, jedoch höher als in den Jahren davor“, so die Bundesagentur in ihrem Monatsbericht.

Groz-Beckert schickt über Tausend Mitarbeiter in Kurzarbeit

Der Textilkonzern Groz-Beckert in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) will laut einer Mitteilung den Großteil der rund 2200 Mitarbeiter am Stammsitz zum 1. Januar 2024 in die Kurzarbeit schicken. Der weltweite Marktführer für die Entwicklung und Produktion von Industrienadeln und Präzisionswerkzeugen hat mit der Konsum- und Investitionszurückhaltung in der Textil- und Bauindustrie zu kämpfen.

Die Umsätze seien in beiden Geschäftsbereichen Textile Tools (Produkte für die Textilindustrie) und Engineered Textiles (Produkte für die Bauindustrie) im Vergleich zum Vorjahr „spürbar“ zurückgegangen. Die Arbeitszeit wird deshalb um 20 Prozent reduziert.

„Der Schritt ist notwendig, um die Kostensituation nach über einem Jahr mit sinkenden Umsätzen an die Marktlage anzupassen“, teilte das Unternehmen mit. Ausgenommen von der Kurzarbeit sei zunächst die Nadelherstellung, die den Umzug in ein neues Produktionsgebäude bewältigen müsse. Groz-Beckert beschäftigt weltweit etwa 9500 Mitarbeiter und machte 2022 noch 814 Millionen Euro Umsatz.

Stihl bleibt dennoch optimistisch

Der Hersteller von Motorsägen Stihl aus Waiblingen bei Stuttgart hat an zwei Standorten in Deutschland für Beschäftigte aus dem Produktionsbereich im Oktober Kurzarbeit eingeführt, die aktuell noch anhält.

„Wir gehen davon aus, dass die Kurzarbeit noch nicht mit dem Jahreswechsel beendet werden kann und zumindest in den ersten Monaten des neuen Jahres bestehen bleibt“, teilte das Unternehmen auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Die betroffenen Beschäftigten seien tageweise in Kurzarbeit.

Am Stammsitz in Waiblingen waren im Oktober rund zehn Prozent der Mitarbeiter in Kurzarbeit und im November rund 20 Prozent. An den Standorten Waiblingen, Ludwigsburg und Fellbach beschäftigt Stihl rund 5000 Mitarbeiter. In Weinsheim (Rheinland-Pfalz) sind etwa zwei Drittel der rund 900 Mitarbeiter in Kurzarbeit.

Nach einem Rekordumsatz 2022 ging der Umsatz im Heimatmarkt von Januar bis August um 7,1 Prozent auf 1,11 Milliarden Euro zurück. Die Gründe für den Rückgang seien vielfältig. Zum einen sei der Trend zur Häuslichkeit (Cocooning-Effekt) der Pandemie-Phase vorüber.

Zudem führten Konjunkturabschwächung, Inflation und Energiepreisentwicklung zu Kaufzurückhaltung. Auch seien die Lager der Händler noch gut gefüllt. „Stihl hat das Produktionsprogramm in diesem Jahr in der Gruppe angepasst und Kosten gesenkt“, so das Unternehmen: „Für das kommende Jahr planen wir wieder leichtes Umsatzwachstum.“

Nachfragerückgang bei Kühlschränken trifft Liebherr

Der Liebherr-Konzern ist in zweifacher Weise von der Krise betroffen. Die Flaute am Bau hat nach Angaben des Unternehmens „zu verminderten Auftragseingängen bei der Liebherr-Werk Biberach GmbH geführt, die Turmdrehkrane und Mobilbaukrane entwickelt und fertigt“.

Indirekt wirke sich die veränderte Auftragslage in der Bauwirtschaft auch auf andere Branchen aus. „Das verminderte Bauvolumen bei Eigenheimen führt beispielsweise zu einem geringeren Bedarf an Hausgeräten.

So hat auch das Auftragsniveau bei der Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH, die ein breites Programm an hochwertigen Kühl- und Gefriergeräten entwickelt und produziert, abgenommen.“

Geschäftsführungen, Personalabteilungen und Betriebsräte beider Gesellschaften hätten in enger Abstimmung eine Anpassung der Kapazitäten durch „temporäre Kurzarbeit“ für ihre jeweilige Gesellschaft beschlossen.

Auftragseingänge insgesamt auf hohem Niveau

Konkret befinden sich am Produktionsstandort in Ochsenhausen seit dem 6. Oktober 1350 Mitarbeiter in Kurzarbeit, die bis zum 31. März 2024 angemeldet ist.

Ab 1. Januar 2024 wird auch im Liebherr-Werk Biberach Kurzarbeit für etwa 1000 Mitarbeiter eingeführt. Sie soll nach derzeitiger Planung bis zum 30. September 2024 anhalten. „Der Umfang der Kurzarbeit variiert in beiden Werken je nach Auslastungsgrad der verschiedenen Produkt- und Fachbereiche“, so teilt Liebherr auf Anfrage mit.

Die Auftragseingänge der Firmengruppe seien insgesamt auf hohem Niveau. „Deshalb erwartet Liebherr für das laufende Geschäftsjahr ein weiteres Umsatzwachstum.“

Einstellungsstopp bei Gardena

Von der neuen Lust am Gärtnern hat auch der Ulmer Hersteller Gardena profitiert. Befeuert von den gestiegenen Ausgaben für Gartengeräte legte der Umsatz von 2019 bis 2022 deutlich zu. Im ersten Halbjahr 2023 ist der Erlös jedoch im Vergleich zum Vorjahr von 930 Millionen auf 911 Millionen Euro gesunken.

Ein Unternehmenssprecher antwortet auf Anfrage: „Wir haben die zurückhaltende Verbrauchernachfrage ebenfalls zu spüren bekommen. Dennoch hatten wir in diesem Jahr keine Kurzarbeit und haben dies auch nach heutigem Stand der Dinge nicht geplant.“ Reagiert habe man vor allem mit einem konsequenten Abbau von Überstunden. Derzeit gebe es außerdem einen „allgemeinen Einstellungsstopp“.

Zuletzt wurde bekannt, dass Gardena den Bau des neuen Hochregallagers und die geplante Produktionserweiterung in Heuchlingen (Ost-albkreis) verschiebt.

Hansgrohe baut Stellen ab

Der Armaturenhersteller Hansgrohe aus Schiltach im Schwarzwald hat im Oktober angekündigt, bis zum Jahresende konzernweit 150 Stellen abzubauen. Die Hälfte davon in Deutschland. Das Unternehmen hat auf Anfrage dazu nicht reagiert. Einem Bericht des „Schwarzwälder Boten“ vom Oktober zufolge wird die Nachbesetzung offener Stellen kritisch geprüft.

Zudem wolle der Premiumhersteller die Beendigung von befristeten Arbeitsverhältnissen oder das Eingrenzen der Leiharbeit nutzen. Kurzarbeit sei bei Hansgrohe aufgrund der gut gefüllten Gleitzeitkonten kein Thema.

Der Premiumhersteller hat 2022 einen Rekordumsatz von 1,5 Milliarden Euro erwirtschaftet und weltweit 5600 Mitarbeiter beschäftigt.