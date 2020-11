Zusätzliche Regeln bei Bahn - keine Reservierungspflicht

Von Schwäbische Zeitung

Trotz der Corona-Pandemie haben es sich die Mitglieder der Eberhardzeller Narrenzunft Zeller Schwarze Katz nicht nehmen lassen, den 11.11. wenigstens ein bisschen zu feiern.

Denn an diesem Tag beginnt traditionell die Fasnetsaison in Eberhardzell – normalerweise mit einer kleineren Hallenveranstaltung, an der vorwiegend die Mitglieder teilnehmen. Höhepunkte an dem Abend sind Ehrungen, das Häs-Abstauben, die Aufnahmeprozedur von Neuaufnahmen und natürlich die Wahl und Verkündung des neuen Präsidenten.