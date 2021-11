Zumutbar und notwendig

Angesichts der steigenden Corona-Zahlen ist die Entscheidung für eine 3G-Regel am Arbeitsplatz nicht nur richtig, sondern lange überfällig. Überfällig dahingehend, dass die Grundlagen schon früher hätten geschaffen werden müssen. In diesem Falle wäre es einfach und schnell möglich gewesen, die neuen Regeln in Kraft zu setzen, ohne dass – wie jetzt – wertvolle Tage verstreichen, bis alle Einzelheiten endgültig geklärt sind.

Vor dem Hintergrund, dass ein neues Herunterfahren des öffentlichen Lebens vermieden werden muss, ist es mehr als angemessen, wenn nur noch Genesene, Geimpfte und frische getestete Arbeitnehmer ins Büro und in die Fabrik dürfen. Schließlich kämpft die Wirtschaft noch immer mit den Folgen der vorherigen Lockdowns – und wird auch noch sehr lange kämpfen. Zudem wird immer deutlicher, dass das viel gepriesene Homeoffice in vielen Bereichen eben nicht die Lösung ist.

Eine solche 3G-Regel würde zudem sowohl den Unternehmern als auch den Mitarbeitern eine verlässliche Grundlage geben: Sie hilft Unternehmen dabei, ihren Personaleinsatz pandemiegerecht zu organsieren. Und sie hilft Mitarbeitern, die es in ihren Betrieben mit ungeimpften Kollegen, Vorgesetzen und Chefs zu tun haben.

Drei Voraussetzungen gibt es allerdings: Der Arbeitgeber benötigt ein Auskunftsrecht – das heißt, jeder Mitarbeiter muss vor dem Betreten der Arbeitsstätte einen Genesenenausweis, einen Impfpass oder ein aktuelles Testergebnis vorlegen. Anderenfalls kann er nicht arbeiten und muss die Folgen tragen. Zudem muss es ausreichend Möglichkeiten für öffentliche Bürgertests geben. Dabei geht es nur in zweiter Linie um die Übernahme der Kosten für die Allergen-Schnelltests, sondern es geht vor allem um die Organisation: Kleineren Unternehmen ist es nicht zuzumuten, eine eigenständige, überprüfbare und rechtssichere Testinfrastruktur aufzubauen. Und schließlich müssen die für die Kontrolle zuständigen Behörden personell so ausgestattet werden, dass die Einhaltung der Regeln gewährleistet ist.