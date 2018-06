ZF-Vorstand: Streiks sind unverhältnismäßig

Ab Mittwochmorgen, 5 Uhr, stand bei ZF in Friedrichshafen die Produktion still, weil die IG Metall zum 24-stündigen Warnstreik aufgerufen hatte.

+++ Im Interview mit der "Schwäbischen Zeitung": Das sagt ZF-Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich +++

Martin Hennings hat ZF-Personalvorstand Jürgen Holeksa nach den Folgen der Aktion gefragt – und erfahren, warum das Mitglied der Verhandlungskommission auf Arbeitgeberseite die Tarifforderungen der Gewerkschaft für „nicht zu Ende gedacht und widersprüchlich“ hält.

ZF steht klar im Fokus der Warnstreikaktion. Auch in Passau und Saarbrücken ruht die Arbeit. Warum ist das so?

Weil wir ein Unternehmen von gewisser Größe sind und an entscheidender Stelle der Lieferkette in der Automobilindustrie stehen. Wir sind systemrelevant. Unternehmen wie wir sind daher ein durchaus beliebtes Ziel.

Die Aktion trifft Ihr Unternehmen hart. Haben Sie Verständnis für die IG Metall?

Zunächst mal muss ich ganz grundsätzlich feststellen, dass solche Aktionen rechtlich zulässig sind. Das Streikrecht ist im Grundgesetz verankert. Warnstreiks sind nun einmal legitimer Teil der Tarif-Dramaturgie. Diesmal kommt die Ausweitung der Warnstreiks in meinen Augen jedoch sehr früh. Die Tarifverträge sind gerade mal vier Wochen ausgelaufen, wir haben intensiv verhandelt, aber die IG Metall setzt schon auf 24-stündige Warnstreiks. Das ist unverhältnismäßig und nur schwer nachvollziehbar. Es passt auch nicht zum Verhandlungsstand und zu den Einigungsmöglichkeiten vom letzten Samstag.

War denn eine Einigung der Tarifparteien im Laufe der bisherigen Gespräche möglich?

Ja. Alle Arbeitsgruppen eingerechnet haben wir insgesamt 96 Stunden verhandelt. Wenn die Gegenseite in die letzte Runde mit einem Ultimatum einsteigt, ist das zwar schwierig, trotzdem waren wir einer Lösung durchaus nahe. Wir hatten eine ordentliche Entgelterhöhung für 2018 und ein weiteres Paket von rund 4000 Euro jährlich für 2019 angeboten, zudem neue Regeln für das mobile Arbeiten und bessere Teilzeitbedingungen und -möglichkeiten. Solche Zahlen und Ergebnisse muss man Beschäftigten anderer Branchen erst mal erklären.

Trotzdem hat die IG Metall die Verhandlungen abgebrochen und zu 24-stündigen Warnstreiks aufgerufen. Es gibt Menschen, die sagen, die Gewerkschaft wollte dieses neue Instrument unbedingt zum ersten Mal ausprobieren.

Ich sehe das genauso. Natürlich lebt eine Organisation wie die IG Metall auch von ihrer Organisationsfähigkeit, die sie hin und wieder unter Beweis stellen muss. Trotzdem kommt das alles viel zu früh, es entspricht auch nicht dem Verhandlungsstand. Eigentlich sollten Streiks für beide Seiten nur die Ultima Ratio sein, der allerletzte Ausweg. Dies Ultima-Ratio-Prinzip hat die IG Metall nun ohne Not über den Haufen geworfen. Als nächste Stufe bleiben ihr jetzt ja nur noch Urabstimmungen und unbefristeter Arbeitskampf.

Oder neue Verhandlungen.

Ja, darauf setzen wir.

Im Vorfeld der Tarifverhandlungen hat ja auch die Arbeitgeberseite verbal scharf geschossen. Was stört Sie denn so sehr an den Forderungen der IG Metall?

Am Geld wird es nicht hängen. Ich wäre ja unglaubwürdig, wenn ich die gute wirtschaftliche Lage der Branche schlecht redete, auch wenn jeder Prozentpunkt vor allem kleineren Betrieben durchaus wehtun kann. Knackpunkt sind die Forderungen der IG Metall zur Flexibilisierung der Arbeitszeit, die nicht zu Ende gedacht und widersprüchlich sind.

Zum Beispiel?

Laut einer Umfrage der Gewerkschaft wollen nur 20 Prozent ihrer Mitglieder die eigene Arbeitszeit verringern, 32 Prozent aber durchaus mehr arbeiten als 35 Stunden pro Woche. Eine deutliche und zusätzliche Ausweitung für diese Beschäftigten lehnt die IG Metall aber ab. Und dann will die IG Metall für bestimmte Gruppen Entgeltausgleich, wenn die Arbeitszeit abgesenkt wird. Da haben wir ein juristisches Problem. Was machen wir denn mit dem Mitarbeiter, der bereits jetzt 28 Stunden arbeitet und diesen Ausgleich nicht bekommt? Da führen wir doch diskriminierende Zustände in den Betrieben ein. Es kann nicht die Aufgabe der Arbeitgeber sein, rechtswidrige Forderungen der Gewerkschaft rechtssicher zu machen. Zudem ist für die Regelung von Pflege- und Betreuungszeiten meiner Auffassung nach der Gesetzgeber zunächst zuständig, der da ja auch schon viel getan hat.

Welche Folgen hat der 24-Stunden-Warnstreik für Ihr Unternehmen, die ZF Friedrichshafen AG?

Finanziell können wir das noch nicht abschätzen. Klar ist, dass Lieferketten reißen werden, übrigens auch deshalb, weil seit einigen Wochen Mehrarbeit verweigert wird und deshalb die Bestände niedrig sind. Das muss man vor allem Kunden im Ausland erklären, die jetzt vergeblich auf ihre Produkte warten. Weil ohne unsere Teile nichts geht, sind auch andere Lieferanten betroffen, weil bei den Herstellern die Produktion stocken könnte. Da entsteht volkswirtschaftlicher Schaden. Hinzu kommen mögliche Konventionalstrafen, wenn wir vertragliche Verpflichtungen nicht einhalten können.

Wissenswertes rund um einen Streik

24-Stunden-Streik bei ZF

Mehr entdecken: IG Metall droht ZF mit 24 Stunden Streik

Mehr entdecken: Mehr als 10 000 Metaller legen Arbeit nieder

Mehr entdecken: Metaller streiken bei den Autozulieferern

Mehr entdecken: Knackpunkt ist der Lohnausgleich

24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) Nur wenige Mitarbeiter gehen am Mittwochmorgen in die ZF zum Arbeiten. (Foto: Andy Heinrich) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 24-Stunden-Streik bei ZF hat begonnen (Foto: ANDY HEINRICH) 1 von 1