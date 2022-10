ZF-Technik wird in E-Autos von NIO eingesetzt

Der Technologiekonzern ZF hat mit dem in Schanghai ansässigen Autohersteller NIO eine strategische Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Kern ist laut Mitteilung eine Partnerschaft für die gemeinsame Entwicklung und Konstruktion von so genannten Steer-by-Wire-Produkten, die in den neuen Modellen des chinesischen Herstellers von Premium-Elektroautos eingesetzt werden.

Die Steer-by-Wire-Technik überträgt die Fahrbefehle vollständig über elektrische Signale an das Lenksystem und ersetzt die mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Vorderachse. Laut ZF ist die Technik ein Meilenstein auf dem Weg zu vollständig selbstfahrenden Pkw und Lkw. Es ermöglicht neue Funktionen wie autonome Ausweichmanöver oder das Einparken auf engstem Raum.

Das Konzept sei „eine marktführende und zukunftsweisende Technologie“, so Holger Klein, ZF-Vorstandsmitglied, verantwortlich unter anderem für die Regionen Asien-Pazifik und Indien. „Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit NIO, einem herausragenden Vertreter der chinesischen Automobilindustrie, der sich stark für innovative Technologien und Geschäftsmodelle einsetzt und ein Vorreiter bei der Globalisierung der chinesischen Automobilindustrie ist." Klein und William Li, Gründer und Vorstandsvorsitzender von NIO, legten am deutschen NIO-Firmensitz in München Grundzüge der zukünftigen Zusammenarbeit fest.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die von ZF entwickelte Technologie auf der neuen NIO-Fahrzeugplattform eingesetzt wird. Die Vereinbarung ist nach Konzernangaben der erste Steer-by-Wire-Auftrag für ZF in Asien und sei „ein Zeichen dafür, dass beide Seiten gemeinsam die Entwicklung von Technologien in Bereichen wie dem autonomen Fahren und der Elektrifizierung forcieren werden.“