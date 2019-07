ZF meldet Mega-Deal mit amerikanischem Autobauer

Welche Motoren treiben die Autos der nächsten Dekade an? Der Vorstandsvorsitzende des größten Autobauers der Welt VW, Herbert Diess, setzt auf den rein elektrischen Antrieb. ZF-Chef Wolf-Henning Scheider ist skeptisch, er geht davon aus, dass Verbrennungsmotoren noch viele Jahre eine Rolle spielen – zumindest in Hybridvarianten, bei denen Benzin- oder Dieselaggregate mit Elektromotoren kombiniert sind.

Der größte Auftrag in der Geschichte des Friedrichshafener Autozulieferers hat Scheider im April in diesem Kurs bestätigt: Der Autobauer BMW kauft in den kommenden Jahren ZF-Getriebe für rund 20 Milliarden Euro – darunter ein wachsender Teil von Hybridgetrieben. Nun hat ein weiterer Konzern eine Großbestellung getätigt.

Wir sind sehr stolz, dass wir wieder einen so großen Kunden für diese Technik gewonnen haben. ZF-Chef Wolf-Henning Scheider

Der Autobauer Fiat-Chrysler bezieht in den kommenden Jahren ebenfalls mit Elektromotoren ausgestatteten ZF-Getriebe, wie Scheider am Dienstag in Dresden bestätigte. Das italienisch-amerikanische Unternehmen kauft die neueste Variante des 8-Gang-Automatikkgetriebes für seine Fahrzeuge mit Heck- und Allradantrieb.

ZF-8-Gang-Getriebe 8HP: Der Zulieferer vom Bodensee ist von Fiat-Chrysler zum weltweiten Lieferanten von Pkw-Automatgetrieben nominiert worden. Experten zufolge hat der Auftrag einen zweistelligen Milliarden-Euro-Wert. (Foto: OH)

Hybridversionen machen dabei einen bedeutenden Teil der Bestellung aus. „Wir sind sehr stolz, dass wir wieder einen so großen Kunden für diese Technik gewonnen haben“, erklärte Scheider. Das Volumen beläuft sich nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ aus Branchenkreisen auf einen zweistelligen Milliardenbetrag. „Es ist der zweitgrößte Auftrag in der Geschichte von ZF - und das Volumen ist nicht weit von der BMW-Bestellung entfernt“, sagte der ZF-Chef.

Wir wollen, dass die Mobilität bezahlbar bleibt, und deswegen sehen wir das als das beste Konzept an. ZF-Chef Wolf-Henning Scheider

Für die Hybridversion des Getriebes hat ZF im Gehäuse der Achtgang-Automatik Platz für einen Elektromotor geschaffen, der stark genug sein soll, damit der übliche Tagesbedarf elektrisch abgefahren werden kann. Für lange Überlandfahrten und Urlaubsreisen kann der Fahrer auf den Verbrennungsmotor zurückgreifen.

Mit der Technik treibt Scheider seine Idee eines „Volkshybrids“ voran, eines Antriebs, der in den kommenden Jahren die Vorteile von Elektro- und Verbrennungsmotor verbindet. „Viele Menschen haben nur ein Auto in der Familie, da brauche ich die Reichweitenflexibilität“, hatte Scheider das Konzept Anfang des Jahres im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ begründet. „Wir wollen, dass die Mobilität bezahlbar bleibt, und deswegen sehen wir das als das beste Konzept an.“

Hauptproduktionsstandort der von 2022 in Serie produzierten vierten Generation des 8HP-Getriebes ist Saarbrücken. Dafür investiert das Unternehmen in den nächsten vier Jahren 800 Millionen Euro, um die Produktion für den Wandel von konventionellen zu teil-elektrischen Getrieben vorzubereiten. Der Anteil der im Saarland produzierten Hybrid-Getriebe soll auf bis zu 50 Prozent steigen. Zudem plant ZF in den folgenden Jahren auch weitere Produktionsanläufe in den USA und China.

Der neue Auftrag verschafft ZF gemeinsam mit der BMW-Order Luft, um den rasanten Transformationsprozess in der Automobilbranche zu bestehen. Denn klar ist, dass viele Produkte wie konventionelle Getriebe, die dem Zulieferer in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart große Umsätze beschert haben, in Zukunft nicht mehr in dem Maße gefragt sein werden, um dem Unternehmen eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Und bis die Zukunftsfelder Elektromobilität, intelligente Fahrwerkstechnik, integrierte Sicherheit und autonomes Fahren, die ZF für sich definiert hat, das Hauptgeschäft bestreiten, wird es noch Jahre dauern.

Für ZF ist der Auftrag von Fiat-Chrysler also zweierlei: einerseits eine Bestätigung der Strategie, bei der Elektrifizierung von Automobilen auf Hybridantriebe zu setzen - und andererseits eine Lebensversicherung, um die kommenden Jahre der Unsicherheit zu überstehen. Dazu muss sich allerdings herausstellen, dass nicht VW-Chef Diess mit seiner Strategie der Vollelektrifizierung richtig liegt, sondern ZF-Chef Scheider mit seiner Idee des Volkshybrids.