ZF macht Brüssel Zugeständnisse für TRW

Der Zulieferer ZF Friedrichshafen ist offenbar zu Zugeständnissen an die EU-Kommission bereit, um die Übernahme des US-Unternehmens TRW unter Dach und Fach zu bringen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters in ihrem englischsprachigen Dienst.

ZF hatte im vergangenen September angekündigt, das auf Elektronik und Sicherheitstechnik spezialisierte Unternehmen kaufen zu wollen. ZF will rund 9,5 Milliarden Euro für TRW zahlen. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Prüfung. Mit anderen Worten: Wettbewerbshüter in mehreren Ländern müssen ermitteln, ob ZF durch das Geschäft eine marktbeherrschende Stellung erlangt.

Um die Zustimmung für die Übernahme zu erhalten, hatte sich ZF im vergangenen Jahr bereits von seiner Beteiligung an ZF Lenksysteme, einem ehemaligen Gemeinschaftsunternehmen mit Bosch in Schwäbisch Gmünd, getrennt. In diesem Geschäftsfeld gibt es Überschneidungen, die die Wettbewerbshüter womöglich nicht akzeptiert hätten. Denn auch TRW ist stark auf dem Gebiet von Lenkungen. ZF Lenksysteme gehört jetzt vollständig Bosch und heißt inzwischen Robert Bosch Automotive Steering.

Nach Angaben von Reuters will die EU-Kommission in Brüssel nun am 12. März über den TRW-Zukauf befinden. Ursprünglich sollten die Wettbewerbshüter am 25. Februar entscheiden, hieß es auf einer offiziellen Internetseite der EU-Kommission. Die EU nannte keine Details, welche Vorschläge ZF unterbreitet hat, um TRW endgültig eingliedern zu dürfen.

Die Welt von ZF