ZF Friedrichshafen braucht eine Geldspritze für das Achsengeschäft

Der Getriebespezialist ZF Friedrichshafen sucht einen Partner für sein milliardenschweres Achsengeschäft. Das hat ein ZF-Sprecher der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage bestätigt. „Hier haben wir schon informiert, dass wir ein stabiles und sehr solides Geschäft mit Hilfe externer Geldgeber noch erfolgreicher machen, aber nicht mehrheitlich veräußern wollen“, so der Sprecher. Ein Komplettverkauf sei nicht vorgesehen.

Dem Vernehmen nach, sind die Gespräche mit möglichen Investoren bereits weit fortgeschritten. Namen wurden bisher keine bekannt. ZF baut aus eigenen und fremden Komponenten komplette Systeme und liefert sie Autokonzernen direkt ans Band. So baut der Zulieferer etwa in China Achsensysteme für BMW.

Achsengeschäft macht wenig Gewinn

Das Achsengeschäft gehört zum Kerngeschäft des Konzerns, der einer der größten Zulieferern weltweit ist und seinen Stammsitz in Friedrichshafen hat. Rund 3 Milliarden Euro von insgesamt 38 Milliarden jährlich werden mit Achsensystemen gemacht. Allerdings ist dieser Bereich margenschwach. ZF steckt viel Geld in die Zukunftsfelder E-Mobilität, autonomes Fahren und Software. Deshalb fehlen Investitionen in die traditionellen Geschäftsfelder.

Ein externer Kapitalgeber soll das ändern. In der Branche werde dabei mehrere Optionen für möglich gehalten: ein industrieller Partner oder ein Finanzinvestor. Der neue Partner würde entweder Anteile erwerben oder mit der ZF ein Gemeinschaftsunternehmen gründen.

Selbstfahrende Shuttle-Busse sollen Verkehrsprobleme in Städten lösen

Das Manager Magazin hatte berichtet, der scheidende ZF-Chef Henning Scheider wolle vor seinem Abschied das Geschäft mit selbstfahrenden Shuttle-Bussen und das Achsengeschäft komplett abstoßen. Das hatte der Sprecher auf Anfrage dementiert: „Unser Shuttle-Geschäft ist ein Kernfeld der Mobilität der Zukunft, das ZF nicht veräußern wird. Ebenso wenig planen wir, unser Achsgeschäft abzugeben.“

Wie aus unternehmensnahen Kreisen zu erfahren ist, waren die Mitarbeiter in Friedrichshafen geschockt und besorgt von den Medienberichten. Denn die Shuttle Busse zählen zu den Zukunftsfeldern der für den Konzern. Der autonom fahrende Kleinbus mit E-Antrieb soll helfen, die Verkehrsprobleme in Städten zu lösen und ist bereits in ausgewählten Kommunen, beispielsweise in Bayern unterwegs. Offenbar ist der „People Mover“ zwar ein Prestigeprojekt, bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück. Geplant ist zwar keine Verkauf, jedoch eine Neuaufstellung und mehr Eigenständigkeit dieses Geschäftsfelds.