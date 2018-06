ZF-Betriebsratschef verteidigt Streiks

Im Hintergrund ertönt die Musik von den Streikveranstaltungen. Die IG Metall hat im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie mit einem 24-Stunden-Arbeitskampf die Produktion des Friedrichshafener Autozulieferers ZF lahmgelegt. Noch am Wochenende hatte ZF-Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich mit den Arbeitgebern verhandelt, am Mittwoch hat er dann den Ausstand vor den Toren seines Arbeitgebers organisiert. Im Interview mit Benjamin Wagener erklärt der Arbeitnehmervertreter, warum der Arbeitskampf angemessen und gerechtfertigt ist.

Die Arbeitgeber werfen der IG Metall Unverhältnismäßigkeit vor. Wie sehen Sie das?

Das trifft nicht zu. Im Gegenteil, wir waren sehr lange sehr geduldig. Wir haben lange zusammengesessen, aber die Arbeitgeber haben wertvolle Zeit verstreichen lassen, indem sie unsere Forderungen pauschal abgelehnt und nicht konstruktiv verhandelt haben. Sie haben immer nur gesagt, die Forderungen passen uns nicht, sie seien illegal. Bis zum heutigen Tag haben wir in den Betrieben sehr moderat agiert.

Vor allem die Forderung nach dem Recht, für eine bestimmte Zeit die Arbeitszeit auf 28 Stunden verkürzen zu dürfen mit einem teilweisen Lohnausgleich für bestimmte Gruppen, stößt auf Widerstand der Arbeitgeber. Beharren Sie auf dieser Maximalforderung?

Wir bleiben bei der Forderung, dass Menschen in bestimmten Lebenssituationen die Arbeitszeit verkürzen können. Um hier zu gerechten und praktikablen Lösungen zu kommen, haben wir Kompromisslinien angeboten, die die Arbeitgeber aber nicht aufgenommen haben.

Nun haben die Arbeitgeber gegen die Forderungen geklagt. Was sagen Sie dazu?

Ich blicke der Klage ganz entspannt entgegen – auch wenn ich kein Jurist bin. Eine Forderung kann niemals illegal sein. Auch wir wollen einen Tarifvertrag, der juristisch nicht anfechtbar ist. Mit unseren Vorschlägen hätten wir das hinbekommen. Unsere Regelung hätte das alles gelöst.

Wie sieht Ihre Regelung denn genau aus?

Wir wollten mit den Arbeitgebern vereinbaren, dass Beschäftigte in belastenden Arbeitszeitmodellen, die Angehörige pflegen oder Kinder erziehen, über eine bestimmte Form der Entgeltumwandlung freie Zeit generieren können. Hier waren wir in den Verhandlungen zum Teil auch sehr weit. Leider haben die Arbeitgeber – statt konstruktiv mitzuarbeiten – an den Rahmenbedingungen so lange versucht zu schrauben, bis in der Substanz zu wenig übrig geblieben wäre. Das war mit uns nicht zu machen.

Die Arbeitgeber sagen, dass viele Mitglieder sich eine zweitweise Verkürzung der Arbeitszeit gar nicht so sehr wünschen.

Da gibt es ein einfaches Gegenargument. Wenn sich die Beschäftigten das nicht wünschen, können die Arbeitgeber das ja auch einfach in den Tarifvertrag reinschreiben. Aber natürlich werden die 28-Stunden-Woche mit teilweisem Lohnausgleich nicht alle Beschäftigten nutzen, aber die sie brauchen, können sie eben nutzen. Im Notfall, wenn auf einmal pflegebedürftige Angehörige da sind. Vielen ist die Arbeitszeitreduzierung im Fall der Fälle verweigert worden.

Die Arbeitgeber unterstellen der IG Metall, dass sie mit den Streiks Mitglieder für sich gewinnen will und das neue Instrument der 24-Stunden-Warnstreiks ausprobieren will. Spielt das bei Ihren Motiven eine Rolle?

Wir würden niemals in eine solche Auseinandersetzung gehen, um unsere Mitglieder einen Streik erleben zu lassen. Wir sind am Verhandlungstisch schlicht zunächst nicht mehr weitergekommen. Und unsere Mitglieder wollten die Verhandlungen mit ihren Streiks unterstützen. Das Mittel ist auch nicht neu, es gibt diese Art Warnstreiks schon seit drei Jahren, auch wenn sie bislang nicht zur Anwendung gekommen sind.

Wie schätzen Sie die Streiks ein?

Ob Sie sich bewähren, werden wir in den kommenden Tagen sehen. Dann werden wir wissen, ob die Arbeitgeber sich bewegen. Man muss auch sagen, dass man früher erst nach vier Wochen die ersten Auswirkungen gespürt hat, weil die Lagerbestände in den Betrieben so hoch waren. Nun aber spürt man die Folgen wesentlich früher. Aber die ganztägigen Warnstreiks sind, wie der Name schon sagt, eben nicht die maximale Eskalation.

Wo stehen Gewerkschaft und Arbeitgeber in den Verhandlungen?

Wir sind noch sehr weit auseinander – auch beim Geld.

Wie geht es weiter?

Die ganztägigen Warnstreiks, die bundesweit bei rund 200 Betrieben laufen, dauern noch bis Samstagmorgen. Und es gibt kein Grundgesetz, dass man danach zusammenfinden muss. Wenn die Verhandlungen dann zu nichts führen, wird es zu einer Urabstimmung und möglicherweise Flächenstreiks kommen. In welchem Tarifbezirk das geschieht, entscheidet der Vorstand. Aber wir werden alles daran setzen, dass wir den Tarifabschluss nach Baden-Württemberg holen.