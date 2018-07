Zeitung: Garantien für WestLB nicht rechtskräftig

Die Milliarden-Garantien der Eigentümer für die angeschlagene WestLB sind laut einem Zeitungsbericht immer noch nicht rechtskräftig.

Die Beschlüsse zur Erhöhung der Garantien um vier Milliarden Euro, die die Sparkassen Nordrhein-Westfalens Ende Juni nur widerwillig gefasst hatten, seien rechtlich bisher nicht verbindlich, schreibt die Tageszeitung „Die Welt“ am Samstag unter Berufung auf Regierungs- und Finanzkreise. Es fehlten die entsprechenden schriftlichen Erklärungen der Verbandspräsidenten gegenüber der Finanzaufsicht Bafin sowie der eigentliche Garantievertrag.

Die Sparkassen Nordrhein-Westfalens, Mehrheitseigentümer der WestLB, hatten in diesem Jahr monatelang eine weitere Belastung durch neue Garantien für die Landesbank abgelehnt. Sie wollten den Bund in die Pflicht nehmen, der auch privaten Banken helfe. WestLB-Chef Heinz Hilgert trat Mitte Mai zurück und warf den Sparkassen dabei mangelnde Unterstützung vor. Auf Druck der Bankenaufsicht BaFin wurden im Juni zwar weitere vier Milliarden Euro Garantien aller WestLB-Eigentümer zugesichert. Dabei verwiesen die Sparkassen jedoch erneut darauf, dass man Bundeshilfen in Anspruch nehmen wolle, sobald diese neuen Möglichkeiten durch ein „Bad-Bank“-Gesetz eröffnet würden.

Inzwischen wurde bekannt, dass die WestLB als erste deutsche Bank das neue Gesetz zur Auslagerung von Risikopapieren und kompletten Geschäftsfeldern in eine „Bad Bank“ nutzen will. Nach Angaben aus Bankenkreisen beantragte die drittgrößte Landesbank beim staatlichen Banken-Rettungsschirm SoFFin die Ausgliederung von Milliarden- Beständen in eine Zweckgesellschaft. Es gehe um „strukturierte Wertpapiere“ im Volumen von 6,4 Milliarden Euro, die Ende September ausgelagert werden sollen. Strukturierte Wertpapiere sind in der Regel komplizierte Finanzprodukte, die zuletzt stark an Wert verloren haben und derzeit nicht handelbar sind. Dem Vernehmen nach will sich die WestLB bis Jahresende mit Hilfe des Bundes von weiteren Aktivitäten trennen.